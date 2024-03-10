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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Оренбург
0:0
Первый тайм: 2'
Балтика
0'
Прогнозы 156
Оренбург 65.4% (102)
X 20.5% (32)
Балтика 14.1% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
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99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
22
Перес
Матиас
4
Хотулёв
Данила
5
Гогличидзе
Лео
8
Башич
Иван
23
Вера
Лукас
Габриэль
14
Михайлов
Ярослав
16
Томпсон
Хорди
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
1
Латышонок
Евгений
16
Андраде
Кевин
2
Жиров
Александр
13
Луна
Диего
11
Ковалёв
Юрий
8
Капленко
Кирилл
17
Бистрович
Кристиян
7
Фернандес
Роберто
II
25
Фернандес
Алекс
II
10
Фамейе
Джоэль
77
Козлов
Данила
Оренбург
4-3-3
Балтика
3-4-3

История личных встреч

Оренбург
Балтика

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПД
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.22
0.71

Среднее время на гол

73
126

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.31
0.81

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

68
110

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.26
Перес Матиас 5 0.26
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.11
Обухов Владимир 2 0.11
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Хотулёв Данила 1 0.05
Оганесян Степан 1 0.05
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.05
Башич Иван 1 0.05
Куэро Джастин 1 (1) 0.05
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Адамов Арсен 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.16
Гузина Гедеон 2 0.11
Кузьмин Максим 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Пряхин Сергей 1 0.05
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Гойкович Ренато 5 0
Флорентин Сесар Габриэль 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Марин Джимми 2 0
Сысуев Николай 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Деограсия Давид 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Оганесян Степан 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Куэро Джастин 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Бистрович Кристиян 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Луна Диего 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0

Результаты матчей

Оренбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Балтика
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Оренбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Балтика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

6
6
Оренбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Балтика
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
13 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Забито

10
6
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
2
33%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
5%
3
23%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
6
32%
3
23%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
32%
2
15%
76-90

Забито

20
10
4 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
5
25%
2
20%
46-60
4
20%
1
10%
61-75
7
35%
4
40%
76-90

Пропущено

29
26
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 15
2
7%
5
19%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
8
28%
5
19%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
9
31%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1
Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1
Балтика
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1
Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0

Результаты матчей

Оренбург
Балтика

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
7 раз 37%
0:2
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
6
1.5
3
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
6
2
9
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
8
11
4
15
1.5
4
15
2
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 8 2 33 - 23 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
6.
Локомотив Москва
 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 20 3 8 9 20 - 29 17
15.
Балтика
 0:0 Заявка 20 3 6 11 12 - 24 15
16.
Сочи
 Заявка 19 3 3 13 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 15 - 7 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Балтика
 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
13.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
14.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
15.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 10 10
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
7.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 0:0 Заявка 10 0 3 7 4 - 13 3
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Краснодар Черников Александр 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Игровой день в рамках РПЛ начнется интригующим противостоянием между "Оренбургом" и "Балтикой". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 27.9% пользователей.
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Прогнозы 156
Оренбург 65.4% (102)
X 20.5% (32)
Балтика 14.1% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Балтика
3.30
3.75
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3.75
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Балтика

Исход игры
Оренбург
65.6% (101)
Ничья
20.8% (32)
Балтика
13.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
54.24% (64)
Нет
45.76% (54)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
27.9% (43)
2:1 Оренбург
22.7% (35)
1:1 Ничья
15.6% (24)
1:2 Балтика
2.6% (4)
2:0 Оренбург
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:1 Балтика
1.3% (2)
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