Тур: 20. Стадион: Газовик.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Оренбург
Балтика
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
0.89
Среднее время на гол
63
101
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.22
0.71
Среднее время на гол
73
126
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.31
0.81
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
68
110
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5
|0.26
|Перес Матиас
|5
|0.26
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.11
|Обухов Владимир
|2
|0.11
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.05
|Хотулёв Данила
|1
|0.05
|Оганесян Степан
|1
|0.05
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.05
|Башич Иван
|1
|0.05
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.05
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.16
|Гузина Гедеон
|2
|0.11
|Кузьмин Максим
|1
|0.05
|Бистрович Кристиян
|1
|0.05
|Пряхин Сергей
|1
|0.05
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|8
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Марин Джимми
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Деограсия Давид
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Радмановац Никола
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Гассама Натан
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Бистрович Кристиян
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Балтика
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Оренбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Балтика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
6
6
Оренбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Балтика
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
13 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Забито
10
6
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
2
33%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
5%
3
23%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
6
32%
3
23%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
32%
2
15%
76-90
Забито
20
10
4 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
5
25%
2
20%
46-60
4
20%
1
10%
61-75
7
35%
4
40%
76-90
Пропущено
29
26
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 15
2
7%
5
19%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
8
28%
5
19%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
9
31%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1
Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1
Балтика
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1
Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0
Результаты матчей
Оренбург
Балтика
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
7 раз 37%
0:2
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
55
26
37
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
36
29
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
811
415
415
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|29 - 15
|39
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 23
|35
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 24
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 29
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|18 - 22
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|16 - 17
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 29
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 24
|14
|16.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (5)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Балтика
Исход игры
Оренбург
69.4% (50)
Ничья
16.7% (12)
Балтика
13.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (18)
Меньше
68.42% (39)
Обе команды забьют
Да
49.12% (28)
Нет
50.88% (29)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
27.8% (20)
2:1 Оренбург
22.2% (16)
1:1 Ничья
13.9% (10)
2:0 Оренбург
5.6% (4)
0:0 Ничья
2.8% (2)
0:1 Балтика
2.8% (2)
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