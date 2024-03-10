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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Сталь Мелец
2:0
Первый тайм: 45+'
Рух Хожув
0'
1:0
11' Гол
Шкурин Илья
2:0
29' Гол
Гийомье Мэтью

Ход матча

11'
Шкурин Илья
1:0
29'
Гийомье Мэтью
(Доманьски Мацей)
2:0
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Рух Хожув
2.28
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4.46
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9.42
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Все Коэффициенты
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
36
Стипица
Данте
4
Przemyslaw
Szur
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
26
Михальский
Кацпер
7
Летневски
Юлиуш
22
Стажиньски
Филип
13
Lukasz
Moneta
10
Tomasz
Foszmanczyk
95
Щепан
Даниэль
54
Вилак
Филип
Сталь Мелец
3-4-3
Рух Хожув
3-4-3

История личных встреч

Сталь Мелец
Рух Хожув

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 12 0.5
Доманьски Мацей 3 0.13
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.13
Koki Hinokio 3 0.13
Матрас Матеуш 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Эсселинк Берт 2 0.08
Piotr Wlazlo 1 0.04
Тромбка Михал 1 0.04
Гийомье Мэтью 1 0.04
Lukasz Gerstenstein 1 0.04
Krzysztof Wolkowicz 1 0.04
Яунземс Алвис 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 9 (5) 0.38
Tomasz Swedrowski 4 0.17
Michal Feliks 3 0.13
Бартолевски Матеуш 2 0.08
Подставски Томаш 1 0.04
Przemyslaw Szur 1 0.04
Дадок Роберт 1 0.04
Михальский Кацпер 1 0.04
Летневски Юлиуш 1 0.04
Tomasz Wojtowicz 1 0.04
Patryk Sikora 1 0.04
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Lukasz Moneta 0 0
Влканова Адам 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Piotr Wlazlo 5 0
Пиньот Максимилиан 3 1
Koki Hinokio 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Гийомье Мэтью 2 0
Шкурин Илья 2 0
Матрас Матеуш 1 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Щепан Даниэль 4 1
Подставски Томаш 4 0
Szymon Szymanski 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Козак Милош 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Przemyslaw Szur 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Michal Feliks 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Барановски Павел 1 0
Дадок Роберт 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Рух Хожув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
11
Сталь Мелец
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Рух Хожув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

10
11
Сталь Мелец
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Рух Хожув
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
17%
4
36%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
4
19%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
5
38%
4
27%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
6
30%
3
20%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
7
35%
1
7%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Забито

31
26
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
2
6%
2
8%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
8
26%
4
15%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
3
10%
6
23%
61-75
8
26%
8
31%
76-90

Пропущено

31
36
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
1
3%
2
6%
1-15
10
32%
7
19%
16-30
3
10%
9
25%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
10
32%
3
8%
61-75
5
16%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 поражений
Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0
Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2

Результаты матчей

Сталь Мелец
Рух Хожув

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
7
4
1.5
5
7
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
14
9
10
13
1.5
8
15
4
19
2.5
3
20
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 24 11 8 5 36 - 30 41
4.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
5.
Ракув
 23 11 7 5 44 - 26 40
6.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 2:0 24 10 5 9 32 - 32 35
9.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
10.
Заглембе Любин
 23 8 6 9 26 - 36 30
11.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
12.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
13.
Краковия
 24 5 12 7 30 - 31 27
14.
Пяст
 23 4 13 6 22 - 26 25
15.
Пуща Неполомице
 23 5 8 10 31 - 43 23
16.
Корона Кельце
 23 4 11 8 26 - 30 23
17.
Рух Хожув
 0:2 24 2 12 10 26 - 38 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Сталь Мелец
 2:0 12 7 3 2 20 - 11 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
12.
Корона Кельце
 11 3 6 2 18 - 15 15
13.
Пяст
 11 3 5 3 13 - 12 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 0:2 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
7.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
8.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
11.
Сталь Мелец
 2:0 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Ракув
 11 2 4 5 16 - 21 10
14.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 0:2 12 0 6 6 12 - 22 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Доманьски Мацей сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Гийомье Мэтью бьет в цель!
  • 11'
    Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Рух Хожув
2.28
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4.46
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9.42
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