Тур: 24. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Pawel Malec
3:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолШкурин Илья
2:0
29' ГолГийомье Мэтью
48' Желтая карточкаМатрас Матеуш
3:0
58' ГолГийомье Мэтью
61' Желтая карточкаPrzemyslaw Szur
3:1
64' ГолХосема
90'+6
Ход матча
11'
1:0
29'
2:0
48'
58'
3:0
61'
64'
3:1
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
6
Хосема
54
Вилак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Вилак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
-
-
-
-
33 Mike Huras
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Сталь Мелец
Рух Хожув
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|12
|0.5
|Доманьски Мацей
|3
|0.13
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.13
|Koki Hinokio
|3
|0.13
|Матрас Матеуш
|2
|0.08
|Гийомье Мэтью
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Эсселинк Берт
|2
|0.08
|Piotr Wlazlo
|1
|0.04
|Тромбка Михал
|1
|0.04
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.04
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.04
|Яунземс Алвис
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|9 (5)
|0.38
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.17
|Michal Feliks
|3
|0.13
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.08
|Подставски Томаш
|1
|0.04
|Przemyslaw Szur
|1
|0.04
|Хосема
|1
|0.04
|Дадок Роберт
|1
|0.04
|Михальский Кацпер
|1
|0.04
|Летневски Юлиуш
|1
|0.04
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.04
|Patryk Sikora
|1
|0.04
|Козак Милош
|0
|0
|Lukasz Moneta
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Влканова Адам
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Пиньот Максимилиан
|3
|1
|Koki Hinokio
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Гийомье Мэтью
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|4
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Szymon Szymanski
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Przemyslaw Szur
|3
|0
|Козак Милош
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Рух Хожув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
12
Сталь Мелец
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Рух Хожув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
10
11
Сталь Мелец
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Рух Хожув
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
2
17%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
3
14%
4
33%
76-90
Пропущено
12
24
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
1
4%
1-15
4
33%
5
21%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
4
33%
2
8%
61-75
2
17%
5
21%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
5
38%
4
27%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
6
30%
3
20%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
7
35%
1
7%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Забито
34
27
17 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
3
9%
2
7%
1-15
6
18%
4
15%
16-30
8
24%
4
15%
31-45
6
18%
2
7%
46-60
3
9%
7
26%
61-75
8
24%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
32
39
14 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
1
3%
3
8%
1-15
10
31%
8
21%
16-30
3
9%
9
23%
31-45
2
6%
8
21%
46-60
11
34%
3
8%
61-75
5
16%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 поражений
Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0
Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2
Результаты матчей
Сталь Мелец
Рух Хожув
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
84
57
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
39
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
159
1113
816
519
321
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|6
|5
|54 - 34
|45
|2.
|24
|13
|6
|5
|34 - 21
|45
|3.
|24
|11
|8
|5
|36 - 30
|41
|4.
|23
|11
|7
|5
|44 - 26
|40
|5.
|0:1
|24
|12
|4
|8
|44 - 27
|40
|6.
|23
|10
|8
|5
|35 - 28
|38
|7.
|24
|10
|6
|8
|31 - 27
|36
|8.
|24
|10
|5
|9
|33 - 33
|35
|9.
|1:0
|24
|9
|6
|9
|27 - 36
|33
|10.
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|11.
|23
|8
|4
|11
|29 - 33
|28
|12.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|13.
|24
|5
|12
|7
|30 - 31
|27
|14.
|23
|4
|13
|6
|22 - 26
|25
|15.
|23
|5
|8
|10
|31 - 43
|23
|16.
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|17.
|24
|2
|12
|10
|27 - 39
|18
|18.
|23
|3
|4
|16
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|5.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|6.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|9.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|25 - 21
|17
|12.
|11
|3
|6
|2
|18 - 15
|15
|13.
|11
|3
|5
|3
|13 - 12
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|0:1
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|8.
|1:0
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|9.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|12
|0
|6
|6
|13 - 23
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|14 - 26
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6