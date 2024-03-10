Тур: 29. Стадион: Чегека Арена.
0'
1:0
51' ГолАль-Эйт-Хадж Ануар
55' Желтая карточкаДевале Жиль
60' Желтая карточкаДумбия Сулейман
Ход матча
51'
55'
60'
24
Ойен
Люка
14
Сор
Коллинс
16
Бодар
Арно
33
Сахабо
Хаким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фини СейдуНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
61 Cihan Canak
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Генк
Стандард
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
45.8%
4.2%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
14 побед 12 ничьих 0 побед
32 матча
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед
Первый тайм
46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 22 победы
56 матчей
28.6%
25%
46.4%
16 побед 14 ничьих 26 побед
Первый тайм
21.4%
46.4%
32.2%
12 побед 26 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
35.7%
39.3%
14 побед 20 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.3
0.66
Среднее время на гол
69
137
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.59
1.07
Среднее время на гол
56
83
Всего голов
81
48
Голов в среднем за матч
1.45
0.86
Тотал матчей
2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 71%
Меньше 29%
16
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
13
Больше 23%
Меньше 77%
43
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
62
105
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|8
|0.28
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.21
|Сор Коллинс
|6
|0.21
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.17
|Муньос Даниэль
|5
|0.17
|Зекири Анди
|5
|0.17
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.1
|Фадера Алию
|3
|0.1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|8 (2)
|0.28
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.24
|Йебоа Келвин
|3
|0.1
|Сова Камал
|2
|0.07
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Баликвиша Вильям
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Баа Кристофер
|4
|2
|Куэста Карлос
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Канга Вилфрид
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Результаты матчей
Генк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Стандард
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
11
Генк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Стандард
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
17
14
Генк
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Стандард
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
27
25
Голы по времени матча
Забито
27
16
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
7%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
3
11%
6
38%
31-45
6
22%
2
13%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
7
26%
3
19%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
4
24%
3
11%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
8
30%
30%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
4
24%
8
30%
30%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
5
33%
4
33%
76-90
Забито
47
30
19 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
3
6%
2
7%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
9
19%
7
23%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
9
19%
7
23%
61-75
11
23%
5
17%
76-90
Пропущено
32
39
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
6
19%
4
10%
1-15
2
6%
7
18%
16-30
5
16%
9
23%
31-45
2
6%
1
3%
46-60
8
25%
6
15%
61-75
9
28%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0
РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0
Результаты матчей
Генк
Стандард
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
3
7 раз 25%
0
5 раз 18%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Генк
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
86
311
77
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
59
410
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1810
1315
721
1018
325
325
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|5
|2
|61 - 29
|68
|2.
|29
|18
|9
|2
|58 - 29
|63
|3.
|29
|14
|9
|6
|54 - 26
|51
|4.
|28
|13
|9
|6
|58 - 26
|48
|5.
|1:0
|29
|12
|10
|7
|50 - 30
|46
|6.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|40 - 34
|44
|8.
|28
|11
|10
|7
|47 - 37
|43
|9.
|28
|9
|10
|9
|33 - 44
|37
|10.
|0:1
|29
|7
|10
|12
|29 - 41
|31
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|13.
|28
|6
|8
|14
|32 - 44
|26
|14.
|29
|5
|8
|16
|31 - 63
|23
|15.
|28
|6
|3
|19
|23 - 54
|21
|16.
|29
|5
|6
|18
|21 - 57
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|30 - 12
|36
|2.
|14
|11
|2
|1
|33 - 15
|35
|3.
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|11.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|14
|3
|2
|9
|14 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|14
|2
|6
|6
|17 - 31
|12
|11.
|0:1
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|14
|3
|1
|10
|9 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9