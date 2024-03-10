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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Генк
1:0
Конец матча
Стандард
0'
1:0
50' Гол
Аль-Эйт-Хадж Ануар
55' Желтая карточка
Девале Жиль
60' Желтая карточка
Думбия Сулейман
90'+7
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
18
Кайембе
Йорис
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
90
Баа
Кристофер
10
Эль-Ханнус
Билаль
24
Ойен
Люка
14
Сор
Коллинс
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
15
Думбия
Сулейман
8
Прайс
Айзек
33
Сахабо
Хаким
6
Кавабэ
Хаяо
17
Альсате
Стивен
19
Дженепо
Мусса
9
Йебоа
Келвин
14
Канга
Вилфрид
Генк
4-2-3-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Генк
Стандард

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45.8%
4.2%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
14 побед 12 ничьих 0 побед

32 матча

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 22 победы

56 матчей

28.6%
25%
46.4%
16 побед 14 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.4%
46.4%
32.2%
12 побед 26 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
35.7%
39.3%
14 побед 20 ничьих 22 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
0:0
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
1:0
К
0:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
2:1
К
1:1
К
2:0
ЛП
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
С
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
4:2
PU
1:1
PU
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
К
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.3
0.66

Среднее время на гол

69
137

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.59
1.07

Среднее время на гол

56
83

Всего голов

81
48

Голов в среднем за матч

1.45
0.86

Тотал матчей

2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 71%
Меньше 29%
16
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
13
Больше 23%
Меньше 77%
43
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

62
105

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 8 0.28
Пейнтсил Джозеф 6 0.21
Сор Коллинс 6 0.21
Хейнен Бриан 5 (2) 0.17
Муньос Даниэль 5 0.17
Зекири Анди 5 0.17
Эль-Ханнус Билаль 3 0.1
Фадера Алию 3 0.1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0.07
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 8 (2) 0.28
Кавабэ Хаяо 7 0.24
Йебоа Келвин 3 0.1
Сова Камал 2 0.07
Альсате Стивен 1 0.03
Фосси Марлон 1 0.03
Прайс Айзек 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Лайфис Константинос 1 0.03
О'Нил Эйден 1 0.03
Дженепо Мусса 1 0.03
Драгус Денис 1 0.03
Nathan Ngoy 1 0.03
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0
Баликвиша Вильям 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнтсил Джозеф 6 1
Баа Кристофер 4 2
Куэста Карлос 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Эль-Ханнус Билаль 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Ойен Люка 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Альсате Стивен 3 1
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Канга Вилфрид 4 0
Баликвиша Вильям 2 1
Хэйден Айзак 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Лайфис Константинос 2 0
Девале Жиль 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Доннум Арон 2 0
Прайс Айзек 2 0
Lucas Noubi Ngnokam 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Огайо Ноа 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0

Результаты матчей

Генк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Стандард
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
11
Генк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Стандард
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

17
14
Генк
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Стандард
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

27
25

Голы по времени матча

Забито

28
16
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
7%
1
6%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
3
11%
6
38%
31-45
7
25%
2
13%
46-60
4
14%
3
19%
61-75
7
25%
3
19%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
4
24%
3
11%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
8
29%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
4
24%
8
29%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
5
33%
4
33%
76-90

Забито

48
30
19 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
3
6%
2
7%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
9
19%
7
23%
31-45
9
19%
5
17%
46-60
9
19%
7
23%
61-75
11
23%
5
17%
76-90

Пропущено

32
40
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
6
19%
4
10%
1-15
2
6%
7
18%
16-30
5
16%
9
23%
31-45
2
6%
2
5%
46-60
8
25%
6
15%
61-75
9
28%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0
РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0

Результаты матчей

Генк
Стандард

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
3
7 раз 24%
0
5 раз 17%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Генк
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
6
8
7
1.5
3
11
7
8
2.5
2
12
2
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
5
5
9
1.5
4
11
3
11
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
18
11
13
16
1.5
7
22
10
19
2.5
3
26
3
26
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 29 18 9 2 58 - 29 63
3.
Антверпен
 29 14 9 6 54 - 26 51
4.
Брюгге
 1:1 29 13 10 6 59 - 27 49
5.
Генк
 29 12 10 7 50 - 30 46
6.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
7.
Серкль Брюгге
 29 13 5 11 40 - 34 44
8.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
9.
Сент-Трейден
 28 9 10 9 33 - 44 37
10.
Стандард
 29 7 10 12 29 - 41 31
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 1:1 29 6 9 14 33 - 45 27
14.
РВДМ 47
 29 5 8 16 31 - 63 23
15.
Эйпен
 28 6 3 19 23 - 54 21
16.
Кортрейк
 29 5 6 18 21 - 57 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 1:1 15 7 7 1 33 - 14 28
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Генк
 15 6 6 3 28 - 17 24
9.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
10.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 1:1 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 1:1 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 14 2 6 6 17 - 31 12
11.
Стандард
 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
АХ Лёвен
 1:1 15 2 5 8 15 - 30 11
13.
Эйпен
 14 3 1 10 9 - 26 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Андерлехт Дольберг Каспер 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Лука Ойен уходит с поля. Арокодаре Толуваласе выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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