Тур: 28. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Кавана Крис
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
23
Порро
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Тоттенхэм
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
28 матчей
25%
10.7%
64.3%
7 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
2 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.79
0.93
Среднее время на гол
114
96
Всего голов
22
31
Голов в среднем за матч
1.57
2.21
Среднее время на гол
57
40
Всего голов
33
44
Голов в среднем за матч
1.18
1.57
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
76
57
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|16
|0.59
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.33
|Бэйли Леон
|8
|0.3
|Макгинн Джон
|6
|0.22
|Диаби Мусса
|4
|0.15
|Кэш Мэтти
|2
|0.07
|Морено Алекс
|2
|0.07
|Дуран Джон
|2
|0.07
|Торрес Пау II
|2
|0.07
|Тилеманс Юри
|1
|0.04
|Динь Люка
|1
|0.04
|Рамси Джакоб
|1
|0.04
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|13 (1)
|0.5
|Ришарлисон
|10
|0.38
|Кулушевски Деян
|6
|0.23
|Ромеро Кристиан
|4
|0.15
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.12
|Джонсон Бреннан
|3
|0.12
|Сарр Пап Матар
|3
|0.12
|Удоги Дестини
|2
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.08
|Вернер Тимо
|1
|0.04
|Дэвис Бен
|1
|0.04
|Бентанкур Родриго
|1
|0.04
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|Ван де Вен Микки
|1
|0.04
|Велиз Алехо
|1
|0.04
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Макгинн Джон
|7
|0
|Соарес Дуглас
|7
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Дзаньоло Николо
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Сарр Пап Матар
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
4
16
Астон Вилла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
21
23
Астон Вилла
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Тоттенхэм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
34
27
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
9%
5
19%
1-15
7
21%
4
15%
16-30
3
9%
5
19%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
8
24%
6
22%
61-75
9
26%
3
11%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Забито
25
27
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
3
12%
4
15%
1-15
10
40%
3
11%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
3
12%
7
26%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
4
16%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
21
21
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
4
19%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
7
33%
2
10%
46-60
4
19%
6
29%
61-75
3
14%
7
33%
76-90
Забито
59
54
28 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 17
2 Не забивали 0
6
10%
9
17%
1-15
17
29%
7
13%
16-30
5
8%
8
15%
31-45
7
12%
11
20%
46-60
11
19%
8
15%
61-75
13
22%
11
20%
76-90
Пропущено
37
40
14 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 22
4
11%
4
10%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
11
30%
30%
4
10%
46-60
7
19%
8
20%
61-75
5
14%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Тоттенхэм
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
14 раз 54%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
85
410
49
113
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
102
311
210
113
111
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
1611
206
1116
620
522
224
225
125
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|3.
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|10.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|38 - 50
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|40 - 52
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|39 - 56
|21
|19.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|20.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 31
|10
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Тоттенхэм
Исход игры
Астон Вилла
36% (49)
Ничья
43.4% (59)
Тоттенхэм
20.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (69)
Меньше
41.03% (48)
Обе команды забьют
Да
89.74% (105)
Нет
10.26% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.5% (36)
2:1 Астон Вилла
24.3% (33)
1:2 Тоттенхэм
11% (15)
2:2 Ничья
10.3% (14)
1:0 Астон Вилла
5.9% (8)
1:3 Тоттенхэм
2.2% (3)
0:1 Тоттенхэм
1.5% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!