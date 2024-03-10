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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Астон Вилла
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 138
Астон Вилла 35.5% (49)
X 44.2% (61)
Тоттенхэм 20.3% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
2
Кэш
Мэтти
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
31
Бэйли
Леон
8
Тилеманс
Юри
11
Уоткинс
Олли
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
22
Джонсон
Бреннан
7
Хын
Мин
Сон
Астон Вилла
4-4-1-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Тоттенхэм

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

28 матчей

25%
10.7%
64.3%
7 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
2 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.79
0.93

Среднее время на гол

114
96

Всего голов

22
31

Голов в среднем за матч

1.57
2.21

Среднее время на гол

57
40

Всего голов

33
44

Голов в среднем за матч

1.18
1.57

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

76
57

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 16 0.59
Соарес Дуглас 9 (4) 0.33
Бэйли Леон 8 0.3
Макгинн Джон 6 0.22
Диаби Мусса 4 0.15
Кэш Мэтти 2 0.07
Морено Алекс 2 0.07
Дуран Джон 2 0.07
Торрес Пау II 2 0.07
Тилеманс Юри 1 0.04
Динь Люка 1 0.04
Рамси Джакоб 1 0.04
Дендонкер Леандер 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 13 (1) 0.5
Ришарлисон 10 0.38
Кулушевски Деян 6 0.23
Ромеро Кристиан 4 0.15
Мэддисон Джеймс 3 0.12
Джонсон Бреннан 3 0.12
Сарр Пап Матар 3 0.12
Удоги Дестини 2 0.08
Ло Чельсо Джовани 2 0.08
Вернер Тимо 1 0.04
Дэвис Бен 1 0.04
Бентанкур Родриго 1 0.04
Эмерсон Жуниор 1 0.04
Ван де Вен Микки 1 0.04
Велиз Алехо 1 0.04
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 7 1
Макгинн Джон 7 0
Соарес Дуглас 7 0
Кэш Мэтти 6 0
Дзаньоло Николо 6 0
Динь Люка 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Бэйли Леон 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Тилеманс Юри 1 0
Диаби Мусса 1 0
Роджерс Морган 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 6 0
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Бентанкур Родриго 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Тоттенхэм
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
16
Астон Вилла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

21
23
Астон Вилла
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Тоттенхэм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

34
27
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
9%
5
19%
1-15
7
21%
4
15%
16-30
3
9%
5
19%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
8
24%
6
22%
61-75
9
26%
3
11%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

25
27
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
3
12%
4
15%
1-15
10
40%
3
11%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
3
12%
7
26%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
4
16%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
4
19%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
7
33%
2
10%
46-60
4
19%
6
29%
61-75
3
14%
7
33%
76-90

Забито

59
54
28 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 17
2 Не забивали 0
6
10%
9
17%
1-15
17
29%
7
13%
16-30
5
8%
8
15%
31-45
7
12%
11
20%
46-60
11
19%
8
15%
61-75
13
22%
11
20%
76-90

Пропущено

37
40
14 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 22
4
11%
4
10%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
11
30%
30%
4
10%
46-60
7
19%
8
20%
61-75
5
14%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Тоттенхэм

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
3 раза 23%
6
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
14 раз 54%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
10
4
8
5
2.5
4
10
4
9
3.5
1
13
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
10
2
3
11
2.5
2
10
1
13
3.5
1
11
1
13
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
16
11
1.5
20
6
11
16
2.5
6
20
5
22
3.5
2
24
2
25
4.5
1
25
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
3.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 5 3 62 - 27 62
4.
Астон Вилла
 Заявка 27 17 4 6 59 - 37 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
9.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
10.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 28 10 5 13 40 - 44 35
13.
Борнмут
 Заявка 27 8 8 11 38 - 50 32
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 28 7 5 16 40 - 52 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 27 5 6 16 39 - 56 21
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
20.
Бёрнли
 Заявка 27 3 4 20 25 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
9.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 5 5 15 - 21 14
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
16.
Брентфорд
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
17.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Продолжается розыгрыш АПЛ, в одном из самых интересных поединков игрового дня встретятся "Астон Вилла" и "Тоттенхэм". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 13 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 138
Астон Вилла 35.5% (49)
X 44.2% (61)
Тоттенхэм 20.3% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Тоттенхэм
2.60
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4.10
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3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Астон Вилла - Тоттенхэм

Исход игры
Астон Вилла
36% (49)
Ничья
43.4% (59)
Тоттенхэм
20.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (69)
Меньше
41.03% (48)
Обе команды забьют
Да
89.74% (105)
Нет
10.26% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.5% (36)
2:1 Астон Вилла
24.3% (33)
1:2 Тоттенхэм
11% (15)
2:2 Ничья
10.3% (14)
1:0 Астон Вилла
5.9% (8)
1:3 Тоттенхэм
2.2% (3)
0:1 Тоттенхэм
1.5% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.5% (2)
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