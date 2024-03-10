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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Серветт
1:1
Второй тайм: 55'
Лозанна
0'
0:1
25' Гол
Пафунди Симоне
34' Желтая карточка
Дабанлы Беркай
1:1
35' Пенальти
Нисимура Такума

Ход матча

25'
0:1
Пафунди Симоне
(Бернед Антуан)
34'
 
Дабанлы Беркай
35'
Нисимура Такума
1:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лозанна
3.80
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4.80
Все Коэффициенты
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
7
Нисимура
Такума
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
30
Пафунди
Симоне
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
Серветт
4-4-1-1
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Лозанна

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

36 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
16 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
0:3
С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Среднее время на гол

62
62

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

54
47

Голов в среднем за матч

1.5
1.31

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.37
Гийемено Джереми 5 0.19
Кривелли Энцо 5 (2) 0.19
Кутеса Дерек 4 0.15
Болла Бендегуз 4 (1) 0.15
Антунес Алексис 4 0.15
Конья Тимоте 3 0.11
Стеванович Мирослав 3 0.11
Мазику Брэдли 1 0.04
Ондуа Гаэль 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Роделен Ронни 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Флюке Патрик 1 0.04
Нисимура Такума 1 (1) 0.04
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 (5) 0.33
Лабо Бригтон 4 0.15
Саншеш Алвин 4 0.15
Илие Рареш 3 0.11
Калу Самуэль 3 0.11
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.11
Ррудхани Донат 2 0.07
Бальде Алиу 2 0.07
Бернед Антуан 1 0.04
Каблан Крис 1 0.04
Dominik Schwizer 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Пафунди Симоне 1 0.04
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Поати Морган 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Нисимура Такума 1 0
Бронн Дилан 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 9 0
Каблан Крис 5 1
Кустодио Оливье 6 0
Сене Кали 4 1
Anel Husic 4 0
Raoul Giger 4 0
Салай Габор 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Дабанлы Беркай 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Лабо Бригтон 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0

Результаты матчей

Серветт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Лозанна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
14
Серветт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Лозанна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

15
16
Серветт
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Лозанна
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
38% (10)
50% (13)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

23
30

Голы по времени матча

Забито

28
18
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
5
18%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
2
7%
6
33%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
11
39%
6
33%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
23%
1
4%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
2
15%
8
35%
46-60
2
15%
6
26%
61-75
2
15%
5
22%
76-90

Забито

18
19
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
4
21%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
7
37%
61-75
3
17%
5
26%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
5
33%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

46
37
20 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
10
22%
3
8%
1-15
6
13%
6
16%
16-30
4
9%
8
22%
31-45
5
11%
2
5%
46-60
7
15%
7
19%
61-75
14
30%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

28
38
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
4
14%
6
16%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
6
21%
10
26%
46-60
5
18%
7
18%
61-75
5
18%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1
Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0

Результаты матчей

Серветт
Лозанна

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
10
3
1.5
5
8
3
10
2.5
4
9
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
21
5
14
12
1.5
10
16
5
21
2.5
4
22
2
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 6 5 51 - 24 51
2.
Серветт
 1:1 27 14 9 4 46 - 30 51
3.
Лугано
 27 13 4 10 49 - 41 43
4.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
5.
Санкт-Галлен
 27 12 4 11 40 - 36 40
6.
Винтертур
 27 11 7 9 49 - 51 40
7.
Люцерн
 26 11 4 11 33 - 36 37
8.
Ивердон
 27 9 6 12 36 - 54 33
9.
Базель
 26 9 4 13 32 - 39 31
10.
Лозанна
 1:1 27 7 9 11 36 - 41 30
11.
Грасcхоппер
 27 8 5 14 32 - 35 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 1:1 14 8 5 1 28 - 15 29
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 1:1 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:1 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Лозанна
 1:1 14 2 5 7 17 - 26 11
9.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лозанна
3.80
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3.90
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4.80
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Серветт
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