Тур: 27. Стадион: Стад де Женев.
Ход матча
25'
0:1
34'
35'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
17
Кутеса
Дерек
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
18
Поати
Морган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
25 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Серветт
Лозанна
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
36 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
16 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Среднее время на гол
62
62
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
54
47
Голов в среднем за матч
1.5
1.31
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.37
|Гийемено Джереми
|5
|0.19
|Кривелли Энцо
|5 (2)
|0.19
|Кутеса Дерек
|4
|0.15
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.15
|Антунес Алексис
|4
|0.15
|Конья Тимоте
|3
|0.11
|Стеванович Мирослав
|3
|0.11
|Мазику Брэдли
|1
|0.04
|Ондуа Гаэль
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Флюке Патрик
|1
|0.04
|Нисимура Такума
|1 (1)
|0.04
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|9 (5)
|0.33
|Лабо Бригтон
|4
|0.15
|Саншеш Алвин
|4
|0.15
|Илие Рареш
|3
|0.11
|Калу Самуэль
|3
|0.11
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.11
|Ррудхани Донат
|2
|0.07
|Бальде Алиу
|2
|0.07
|Бернед Антуан
|1
|0.04
|Каблан Крис
|1
|0.04
|Dominik Schwizer
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Пафунди Симоне
|1
|0.04
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Конья Тимоте
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|9
|0
|Каблан Крис
|5
|1
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Сене Кали
|4
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Raoul Giger
|4
|0
|Салай Габор
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Лабо Бригтон
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Лозанна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
14
Серветт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Лозанна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
15
16
Серветт
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Лозанна
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
38% (10)
50% (13)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
23
30
Голы по времени матча
Забито
28
18
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
5
18%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
2
7%
6
33%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
11
39%
6
33%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
23%
1
4%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
2
15%
8
35%
46-60
2
15%
6
26%
61-75
2
15%
5
22%
76-90
Забито
18
19
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
4
21%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
7
37%
61-75
3
17%
5
26%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
5
33%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Забито
46
37
20 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
10
22%
3
8%
1-15
6
13%
6
16%
16-30
4
9%
8
22%
31-45
5
11%
2
5%
46-60
7
15%
7
19%
61-75
14
30%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
28
38
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
4
14%
6
16%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
6
21%
10
26%
46-60
5
18%
7
18%
61-75
5
18%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1
Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0
Результаты матчей
Серветт
Лозанна
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Серветт
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
103
58
310
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
49
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
215
1412
1016
521
422
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|51 - 24
|51
|2.
|1:1
|27
|14
|9
|4
|46 - 30
|51
|3.
|27
|13
|4
|10
|49 - 41
|43
|4.
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|5.
|27
|12
|4
|11
|40 - 36
|40
|6.
|27
|11
|7
|9
|49 - 51
|40
|7.
|26
|11
|4
|11
|33 - 36
|37
|8.
|27
|9
|6
|12
|36 - 54
|33
|9.
|26
|9
|4
|13
|32 - 39
|31
|10.
|1:1
|27
|7
|9
|11
|36 - 41
|30
|11.
|27
|8
|5
|14
|32 - 35
|29
|12.
|26
|3
|7
|16
|26 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|14
|10
|1
|3
|30 - 18
|31
|3.
|1:1
|14
|8
|5
|1
|28 - 15
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|24 - 20
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|7.
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|1:1
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|12.
|13
|1
|6
|6
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|14
|7
|1
|6
|28 - 24
|22
|3.
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|19 - 18
|16
|5.
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|1:1
|14
|2
|5
|7
|17 - 26
|11
|9.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7