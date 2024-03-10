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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Серветт
3:1
Конец матча
Лозанна
0'
0:1
25' Гол
Пафунди Симоне
34' Желтая карточка
Дабанлы Беркай
1:1
34' Пенальти
Нисимура Такума
71' Желтая карточка
Raoul Giger
79' Желтая карточка
Конья Тимоте
81' Желтая карточка
Роше Джейми
2:1
82' Пенальти
Кривелли Энцо
89' Желтая карточка
Бронн Дилан
89' Вторая желтая карточка
Бронн Дилан
90' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
3:1
90' Гол
Кривелли Энцо
90'+7

Ход матча

25'
0:1
Пафунди Симоне
(Бернед Антуан)
34'
 
Дабанлы Беркай
34'
Нисимура Такума
1:1
65'
Кривелли Энцо
Кутеса Дерек
 
70'
 
Лусиф Хайтем
Raoul Giger
70'
 
Лабо Бригтон
Сене Кали
71'
 
Raoul Giger
78'
Гийемено Джереми
Нисимура Такума
 
79'
Конья Тимоте
 
81'
 
Роше Джейми
82'
Кривелли Энцо
2:1
83'
 
Саншеш Алвин
Роше Джейми
83'
 
Ррудхани Донат
Пафунди Симоне
88'
Болла Бендегуз
Конья Тимоте
 
89'
Маньен Тео
Антунес Алексис
 
89'
Бронн Дилан
 
89'
Бронн Дилан
 
90'
 
Дюссенн Ноэ
90'
Кривелли Энцо
(Болла Бендегуз)
3:1

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 366 Количество передач 370
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
7
Нисимура
Такума
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
30
Пафунди
Симоне
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
Серветт
4-4-1-1
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Лозанна

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

36 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
16 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
0:3
С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Среднее время на гол

62
62

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

54
47

Голов в среднем за матч

1.5
1.31

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.37
Кривелли Энцо 7 (3) 0.26
Гийемено Джереми 5 0.19
Кутеса Дерек 4 0.15
Болла Бендегуз 4 (1) 0.15
Антунес Алексис 4 0.15
Конья Тимоте 3 0.11
Стеванович Мирослав 3 0.11
Мазику Брэдли 1 0.04
Ондуа Гаэль 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Роделен Ронни 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Флюке Патрик 1 0.04
Нисимура Такума 1 (1) 0.04
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 9 (5) 0.33
Лабо Бригтон 4 0.15
Саншеш Алвин 4 0.15
Илие Рареш 3 0.11
Калу Самуэль 3 0.11
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.11
Ррудхани Донат 2 0.07
Бальде Алиу 2 0.07
Бернед Антуан 1 0.04
Каблан Крис 1 0.04
Dominik Schwizer 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Пафунди Симоне 1 0.04
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Поати Морган 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Нисимура Такума 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 10 0
Каблан Крис 5 1
Кустодио Оливье 6 0
Сене Кали 4 1
Raoul Giger 5 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Салай Габор 4 0
Саншеш Алвин 3 0
Дабанлы Беркай 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Лабо Бригтон 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0

Результаты матчей

Серветт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Лозанна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
15
Серветт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Лозанна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

15
16
Серветт
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
26% (7)
19% (5)
Лозанна
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
37% (10)
52% (14)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

23
31

Голы по времени матча

Забито

31
19
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
5
16%
2
11%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
3
10%
6
32%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
13
42%
6
32%
76-90

Пропущено

14
26
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
21%
1
4%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
2
14%
8
31%
46-60
2
14%
6
23%
61-75
2
14%
7
27%
76-90

Забито

18
19
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
4
21%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
7
37%
61-75
3
17%
5
26%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
5
33%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

49
38
21 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 13
1 Не забивали 5
10
20%
3
8%
1-15
6
12%
7
18%
16-30
5
10%
8
21%
31-45
5
10%
2
5%
46-60
7
14%
7
18%
61-75
16
33%
11
29%
76-90

Пропущено

29
41
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
4
14%
6
15%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
10%
7
17%
31-45
6
21%
10
24%
46-60
5
17%
7
17%
61-75
5
17%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1
Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0

Результаты матчей

Серветт
Лозанна

Точный счет

2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
12 раз 44%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
11
3
1.5
5
8
4
10
2.5
4
9
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
4
9
1.5
5
9
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
22
5
15
12
1.5
10
17
6
21
2.5
4
23
2
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:0 27 16 6 5 54 - 24 54
2.
Серветт
 27 15 8 4 48 - 30 53
3.
Лугано
 27 13 4 10 49 - 41 43
4.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
5.
Санкт-Галлен
 27 12 4 11 40 - 36 40
6.
Винтертур
 27 11 7 9 49 - 51 40
7.
Люцерн
 0:0 27 11 5 11 33 - 36 38
8.
Ивердон
 27 9 6 12 36 - 54 33
9.
Базель
 0:3 27 9 4 14 32 - 42 31
10.
Грасcхоппер
 27 8 5 14 32 - 35 29
11.
Лозанна
 27 7 8 12 36 - 43 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 27 3 8 16 26 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:0 14 11 2 1 35 - 8 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 0:0 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 0:3 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 14 1 7 6 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 3:0 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 0:3 14 4 2 8 16 - 26 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 0:0 14 3 4 7 14 - 22 13
8.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
9.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Янг Бойз Али Мохамед 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
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