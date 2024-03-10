Тур: 27. Стадион: Стад де Женев.
0'
0:1
25' ГолПафунди Симоне
34' Желтая карточкаДабанлы Беркай
1:1
34' ПенальтиНисимура Такума
71' Желтая карточкаRaoul Giger
79' Желтая карточкаКонья Тимоте
81' Желтая карточкаРоше Джейми
2:1
82' ПенальтиКривелли Энцо
89' Желтая карточкаБронн Дилан
89' Вторая желтая карточкаБронн Дилан
90' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
3:1
90' ГолКривелли Энцо
90'+7
Ход матча
25'
0:1
34'
34'
1:1
71'
79'
81'
82'
2:1
89'
89'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 8
-
11 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
366 Количество передач 370
-
50 Владение мячом, % 50
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
17
Кутеса
Дерек
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
18
Поати
Морган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
25 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Серветт
Лозанна
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
36 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
16 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Среднее время на гол
62
62
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
54
47
Голов в среднем за матч
1.5
1.31
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.37
|Кривелли Энцо
|7 (3)
|0.26
|Гийемено Джереми
|5
|0.19
|Кутеса Дерек
|4
|0.15
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.15
|Антунес Алексис
|4
|0.15
|Конья Тимоте
|3
|0.11
|Стеванович Мирослав
|3
|0.11
|Мазику Брэдли
|1
|0.04
|Ондуа Гаэль
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Флюке Патрик
|1
|0.04
|Нисимура Такума
|1 (1)
|0.04
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|9 (5)
|0.33
|Лабо Бригтон
|4
|0.15
|Саншеш Алвин
|4
|0.15
|Илие Рареш
|3
|0.11
|Калу Самуэль
|3
|0.11
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.11
|Ррудхани Донат
|2
|0.07
|Бальде Алиу
|2
|0.07
|Бернед Антуан
|1
|0.04
|Каблан Крис
|1
|0.04
|Dominik Schwizer
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Пафунди Симоне
|1
|0.04
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|10
|0
|Каблан Крис
|5
|1
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Сене Кали
|4
|1
|Raoul Giger
|5
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Салай Габор
|4
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Лабо Бригтон
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Лозанна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
15
Серветт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Лозанна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
15
16
Серветт
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
26% (7)
19% (5)
Лозанна
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
37% (10)
52% (14)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
23
31
Голы по времени матча
Забито
31
19
10 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
5
16%
2
11%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
3
10%
6
32%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
13
42%
6
32%
76-90
Пропущено
14
26
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
21%
1
4%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
2
14%
8
31%
46-60
2
14%
6
23%
61-75
2
14%
7
27%
76-90
Забито
18
19
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
5
28%
1
5%
1-15
4
22%
4
21%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
7
37%
61-75
3
17%
5
26%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
5
33%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Забито
49
38
21 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 13
1 Не забивали 5
10
20%
3
8%
1-15
6
12%
7
18%
16-30
5
10%
8
21%
31-45
5
10%
2
5%
46-60
7
14%
7
18%
61-75
16
33%
11
29%
76-90
Пропущено
29
41
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
4
14%
6
15%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
10%
7
17%
31-45
6
21%
10
24%
46-60
5
17%
7
17%
61-75
5
17%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1
Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0
Результаты матчей
Серветт
Лозанна
Точный счет
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
12 раз 44%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Серветт
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
113
58
410
49
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
49
59
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
225
1512
1017
621
423
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|27
|16
|6
|5
|54 - 24
|54
|2.
|27
|15
|8
|4
|48 - 30
|53
|3.
|27
|13
|4
|10
|49 - 41
|43
|4.
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|5.
|27
|12
|4
|11
|40 - 36
|40
|6.
|27
|11
|7
|9
|49 - 51
|40
|7.
|0:0
|27
|11
|5
|11
|33 - 36
|38
|8.
|27
|9
|6
|12
|36 - 54
|33
|9.
|0:3
|27
|9
|4
|14
|32 - 42
|31
|10.
|27
|8
|5
|14
|32 - 35
|29
|11.
|27
|7
|8
|12
|36 - 43
|29
|12.
|0:0
|27
|3
|8
|16
|26 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|11
|2
|1
|35 - 8
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|30 - 18
|31
|3.
|14
|9
|4
|1
|30 - 15
|31
|4.
|14
|8
|3
|3
|24 - 20
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|7.
|0:0
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|0:3
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|12.
|0:0
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|14
|7
|1
|6
|28 - 24
|22
|3.
|3:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|19 - 18
|16
|5.
|0:3
|14
|4
|2
|8
|16 - 26
|14
|6.
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 22
|13
|8.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|9.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|0:0
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7