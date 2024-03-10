Тур: 20. Стадион: РЖД Арена.
2:1
Перерыв
0'
1:0
2' ГолЖемалетдинов Рифат
1:1
4' ГолЮсупов Артур
21' Желтая карточкаСутормин Алексей
28' Желтая карточкаКарпукас Артём
2:1
42' ГолГлушенков Максим
Ход матча
2'
4'
1:1
21'
28'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Митай МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Хамулич СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Аносов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
История личных встреч
Локомотив Москва
Сочи
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
52
99
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|6
|0.3
|Глушенков Максим
|5
|0.25
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.25
|Дзюба Артём
|4
|0.2
|Миранчук Антон
|2
|0.1
|Пиняев Сергей
|2
|0.1
|Сулейманов Тимур
|2
|0.1
|Изидор Вильсон
|2
|0.1
|Баринов Дмитрий
|1
|0.05
|Марадишвили Константин
|1
|0.05
|Морозов Евгений
|1
|0.05
|Погостнов Егор
|1
|0.05
|Самошников Илья
|0
|0
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.2
|Джорджевич Лука
|2
|0.1
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.1
|Бурмистров Никита
|2
|0.1
|Дркушич Ваня
|2
|0.1
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.1
|Силвейра Мигел
|1
|0.05
|Юсупов Артур
|1
|0.05
|Медведев Юрий II
|1
|0.05
|Кравцов Кирилл
|1
|0.05
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|2
|2
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|Ненахов Максим
|4
|0
|Карпукас Артём
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Пиняев Сергей
|3
|0
|Митай Марио
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Морозов Евгений
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Юсупов Артур
|5
|0
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Заика Кирилл
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Заболотный Николай
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Сааведра Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сочи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
3
Локомотив Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сочи
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
13
10
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
68% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сочи
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
2
13%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
3
43%
76-90
Пропущено
10
17
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
6
35%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
6
35%
76-90
Забито
15
11
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
6
40%
2
18%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
5
38%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Забито
30
18
9 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
1
3%
3
17%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
13
43%
5
28%
76-90
Пропущено
25
30
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
16%
2
7%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
16%
11
37%
31-45
7
28%
5
17%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
5
20%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0
Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2
Сочи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2
Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2
Результаты матчей
Локомотив Москва
Сочи
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
55
36
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
37
45
19
27
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
811
910
415
415
316
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 18
|40
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|30 - 17
|39
|3.
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|33 - 23
|38
|4.
|2:1 Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 26
|34
|5.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|34 - 25
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 24
|31
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 23
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|17 - 17
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 30
|27
|11.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 25
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 33
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|12 - 25
|14
|16.
|1:2 Заявка
|20
|3
|3
|14
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|15 - 7
|23
|6.
|2:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 11
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|9.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|16.
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|2:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 12
|5
|14.
|1:2 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 20
|4
|15.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Краснодар
|Черников Александр
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:1 Сочи
Исход игры
Локомотив Москва
88.1% (133)
Ничья
7.3% (11)
Сочи
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (51)
Меньше
57.14% (68)
Обе команды забьют
Да
44.54% (53)
Нет
55.46% (66)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
27.2% (41)
2:1 Локомотив Москва
25.8% (39)
1:0 Локомотив Москва
15.2% (23)
3:1 Локомотив Москва
3.3% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:2 Локомотив Москва
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Локомотив Москва
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!