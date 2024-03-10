Красивейший гол забил, конечно, Глушенков. В великолепном стиле он отметился. Посмотрим, что придумает в ответ сопернику сочинская команда.

Чуть спокойнее сейчас стало на трибунах. Забили великолепный гол хозяева, но "Сочи" будет пытаться вновь отыграться. Жаль, что Юсупов с поля уже ушел.

У Медведева фиксируется сейчас офсайд. А ведь игрок вполне мог выходить на ворота соперника и что-либо придумать в результате своего наступления.

Четыре минуты добавлено к основному времени первого тайма.

Тикнизян с левого фланга простреливал мяч в центр, но уверенно в обороне отработали защитники "Сочи". Вынесли они сферу в аут по кратчайшей траектории.

Заканчивается основное время первого тайма. "Локомотив" перед воротами соперника мячом владеет, но до удара дело доводить пока не торопится.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди футболисты "Локомотива". Второй тайм будет интересным!

К концу постепенно первый тайм подходит. "Сочи" удалось отвести игру от своих ворот, и сейчас действительно активнее на поле смотрятся южане.

Дркушич с правого края выполнял подачу в центр штрафной соперника. Мяч прилетел прямиком в руки вратарю "Локомотива". Тот уверенно сработал на выходе.

Уфф! Жемалетдинов с левого края выполнял подачу в штрафную соперника. В центре до снаряда добрался защитник, которому удалось головой выбить сферу за пределы поля.

Офсайд у "Локомотива" фиксируется в атаке. Там в динамике эпизода мы даже разглядеть не успели, кто же во "вне игры" оказался в итоге.

Юсупов присел на газон сейчас. Судя по всему, что-то с ногой у футболиста. Мне кажется, что может он встречу и вовсе не продолжить сегодня.

Там замена в составе "Сочи" готовится. Кравцов отправился переодеваться. Неужели Юсупов матч продолжить не сможет? Сейчас узнаем.

Да, вместо Юсупова на поле Кравцов тем временем появляется. Вынужденная ротация в нашей встрече состоялась. Отметим ее в протоколе.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГЛУШЕНКОВ! 2:1! Выходит вперед Глушенков! Получил он мяч от партнера, ворвался в чужую штрафную и нанес мощный выстрел в левую "девятку". Прямо впритирку со стойкой сфера влетела! Тикнизян голевой пас на свой счет записал!

30' Крамарич в борьбе за мяч сфолил против Ненахова сейчас. В итоге футболист "Локомотива" оказался на газоне. Судья зафиксировал нарушение правил.

29' 56% против 44% в пользу "Локомотива" в первом тайме. Несмотря на это, сферу впереди нечасто получает Сулейманов. До него доставляют снаряд партнеры крайне редко.

28' Уффф... Карпукас совершил наступ на ногу сопернику. В руках рефери очередная карточка желтого цвета показалась. Как же много у нас нарушений.

26' Наставники оппонентов у кромки поля. Болельщики сегодня у "Локомотива" активно себя ведут. Гонят они свой коллектив вперед, и хозяева очень стараются.

25' Ни к чему угловой не приводит. Выбивают сферу довольно спокойно игроки "Сочи". Но мяч все равно остается у атакующего столичного коллектива.

24' Еще один угловой для "Локомотива". Дркушич до снаряда в подкате дотянулся. Сфера он на угловой переправил, заблокировав подачу во вратарскую.

23' Сулейманов попытался сейчас до снаряда добраться у "Локомотива", но не пустил Дркушич его к снаряду. Поставил он игроку корпус, после чего вратарь забрал сферу в перчатки.

22' Ненахов нанес дальний удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел слишком высоко. Вратарь "Сочи" просто проводил сферу пристальным взглядом.

20' Дркушич отработал в обороне. Сумел он мяч в подкате за пределы поля выбить, не позволив сопернику довести атаку своей команды до ума.