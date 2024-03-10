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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Локомотив Москва
2:1
Перерыв
Сочи
0'
1:0
2' Гол
Жемалетдинов Рифат
1:1
4' Гол
Юсупов Артур
21' Желтая карточка
Сутормин Алексей
28' Желтая карточка
Карпукас Артём
2:1
42' Гол
Глушенков Максим

Ход матча

2'
Жемалетдинов Рифат
1:0
4'
1:1
Юсупов Артур
(Крамарич Мартин)
21'
 
Сутормин Алексей
28'
Карпукас Артём
 
40'
 
Кравцов Кирилл
Юсупов Артур
42'
Глушенков Максим
(Тикнизян Наир)
2:1
Прогнозы 149
Локомотив Москва 87.9% (131)
X 7.4% (11)
Сочи 4.7% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Сочи
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22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
5
Ньямси
Жерзино
85
Морозов
Евгений
77
Самошников
Илья
15
Глушенков
Максим
93
Карпукас
Артём
17
Жемалетдинов
Рифат
6
Баринов
Дмитрий
71
Тикнизян
Наир
99
Сулейманов
Тимур
12
Заболотный
Николай
71
Медведев
Юрий
II
3
Дркушич
Ваня
33
Алвес
Марсело
17
Макарчук
Артём
6
Юсупов
Артур
21
Сааведра
Игнасио
77
Юкич
Александар
19
Сутормин
Алексей
10
Кордова
Серхио
7
Крамарич
Мартин
Локомотив Москва
4-5-1
Сочи
4-3-3

История личных встреч

Локомотив Москва
Сочи

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ТМК
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

52
99

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 6 0.3
Глушенков Максим 5 0.25
Жемалетдинов Рифат 5 0.25
Дзюба Артём 4 0.2
Миранчук Антон 2 0.1
Пиняев Сергей 2 0.1
Сулейманов Тимур 2 0.1
Изидор Вильсон 2 0.1
Баринов Дмитрий 1 0.05
Марадишвили Константин 1 0.05
Морозов Евгений 1 0.05
Погостнов Егор 1 0.05
Самошников Илья 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Фассон Лукас 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.2
Джорджевич Лука 2 0.1
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.1
Бурмистров Никита 2 0.1
Дркушич Ваня 2 0.1
Игнатьев Иван 2 (1) 0.1
Силвейра Мигел 1 0.05
Юсупов Артур 1 0.05
Медведев Юрий II 1 0.05
Кравцов Кирилл 1 0.05
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 2
Баринов Дмитрий 5 0
Ненахов Максим 4 0
Карпукас Артём 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Пиняев Сергей 3 0
Митай Марио 3 0
Сулейманов Тимур 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Самошников Илья 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сильянов Александр 1 0
Морозов Евгений 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Джорджевич Лука 4 0
Кравцов Кирилл 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Заика Кирилл 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Сааведра Игнасио 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сочи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
3
Локомотив Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сочи
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

13
10
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
68% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сочи
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
2
13%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
3
43%
76-90

Пропущено

10
17
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
6
35%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
6
35%
76-90

Забито

15
11
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
6
40%
2
18%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
5
38%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Забито

30
18
9 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
1
3%
3
17%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
13
43%
5
28%
76-90

Пропущено

25
30
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
16%
2
7%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
16%
11
37%
31-45
7
28%
5
17%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
5
20%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0
Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2
Сочи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2
Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Сочи

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
5
5
1.5
3
6
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
7
4
5
1.5
1
9
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
8
11
9
10
1.5
4
15
4
15
2.5
3
16
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 8 2 33 - 23 38
4.
Локомотив Москва
 2:1 Заявка 20 9 7 4 32 - 26 34
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 Заявка 20 3 5 12 12 - 25 14
16.
Сочи
 1:2 Заявка 20 3 3 14 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 15 - 7 23
6.
Локомотив Москва
 2:1 Заявка 11 6 4 1 17 - 11 22
7.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
9.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
12.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 1:2 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 2:1 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
7.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 1:2 Заявка 11 1 1 9 7 - 20 4
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди футболисты "Локомотива". Второй тайм будет интересным!
  • 45'
    Заканчивается основное время первого тайма. "Локомотив" перед воротами соперника мячом владеет, но до удара дело доводить пока не торопится. 
  • 45'
    Тикнизян с левого фланга простреливал мяч в центр, но уверенно в обороне отработали защитники "Сочи". Вынесли они сферу в аут по кратчайшей траектории.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавлено к основному времени первого тайма. 
  • Офсайд
    44'
    У Медведева фиксируется сейчас офсайд. А ведь игрок вполне мог выходить на ворота соперника и что-либо придумать в результате своего наступления. 
  • 43'
    Чуть спокойнее сейчас стало на трибунах. Забили великолепный гол хозяева, но "Сочи" будет пытаться вновь отыграться. Жаль, что Юсупов с поля уже ушел. 
  • 41'
    Красивейший гол забил, конечно, Глушенков. В великолепном стиле он отметился. Посмотрим, что придумает в ответ сопернику сочинская команда. 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГЛУШЕНКОВ! 2:1!
    Выходит вперед Глушенков! Получил он мяч от партнера, ворвался в чужую штрафную и нанес мощный выстрел в левую "девятку". Прямо впритирку со стойкой сфера влетела! Тикнизян голевой пас на свой счет записал!
  • Замена
    39'
    Да, вместо Юсупова на поле Кравцов тем временем появляется. Вынужденная ротация в нашей встрече состоялась. Отметим ее в протоколе. 
  • 37'
    Там замена в составе "Сочи" готовится. Кравцов отправился переодеваться. Неужели Юсупов матч продолжить не сможет? Сейчас узнаем. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Юсупов присел на газон сейчас. Судя по всему, что-то с ногой у футболиста. Мне кажется, что может он встречу и вовсе не продолжить сегодня. 
  • Офсайд
    35'
    Офсайд у "Локомотива" фиксируется в атаке. Там в динамике эпизода мы даже разглядеть не успели, кто же во "вне игры" оказался в итоге. 
  • 34'
    Уфф! Жемалетдинов с левого края выполнял подачу в штрафную соперника. В центре до снаряда добрался защитник, которому удалось головой выбить сферу за пределы поля. 
  • 33'
    Дркушич с правого края выполнял подачу в центр штрафной соперника. Мяч прилетел прямиком в руки вратарю "Локомотива". Тот уверенно сработал на выходе. 
  • 32'
    К концу постепенно первый тайм подходит. "Сочи" удалось отвести игру от своих ворот, и сейчас действительно активнее на поле смотрятся южане.
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    • Фол, нарушение
      30'
      Крамарич в борьбе за мяч сфолил против Ненахова сейчас. В итоге футболист "Локомотива" оказался на газоне. Судья зафиксировал нарушение правил. 
    • 29'
      56% против 44% в пользу "Локомотива" в первом тайме. Несмотря на это, сферу впереди нечасто получает Сулейманов. До него доставляют снаряд партнеры крайне редко.
    • Желтая карточка
      28'
      Уффф... Карпукас совершил наступ на ногу сопернику. В руках рефери очередная карточка желтого цвета показалась. Как же много у нас нарушений. 
    • 26'
      Наставники оппонентов у кромки поля. Болельщики сегодня у "Локомотива" активно себя ведут. Гонят они свой коллектив вперед, и хозяева очень стараются.
    • 25'
      Ни к чему угловой не приводит. Выбивают сферу довольно спокойно игроки "Сочи". Но мяч все равно остается у атакующего столичного коллектива. 
    • Угловой
      24'
      Еще один угловой для "Локомотива". Дркушич до снаряда в подкате дотянулся. Сфера он на угловой переправил, заблокировав подачу во вратарскую.
    • 23'
      Сулейманов попытался сейчас до снаряда добраться у "Локомотива", но не пустил Дркушич его к снаряду. Поставил он игроку корпус, после чего вратарь забрал сферу в перчатки. 
    • 22'
      Ненахов нанес дальний удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел слишком высоко. Вратарь "Сочи" просто проводил сферу пристальным взглядом.
    • 20'
      Дркушич отработал в обороне. Сумел он мяч в подкате за пределы поля выбить, не позволив сопернику довести атаку своей команды до ума. 
    • 19'
      Оба игрока на газоне. И у Медведева, и у Сутормина все в порядке со здоровьем. Встречу они продолжить смогут. Ну и славно!
    • Желтая карточка
      18'
      Сутормину за грубый фол сейчас была показана карточка желтого цвета. Слишком акцентированный наступ на ногу случился в этой ситуации. Ага, меняет рефери свое решение. "Горчичник" для Медведева. Оказывается, он в этой ситуации фолил. 
    • Угловой
      16'
      Марсело буквально смахнул снаряд после подачи от Тикнизяна. Глушенков до сферы не добирается. Мяч за лицевую линию улетает. Еще один в матче угловой. 
    • 15'
      Хорошая погода сегодня в Москве, солнечная. Но весна все никак не придет. Хотя до нее, конечно же, уже можно подать рукой.
    • 14'
      Попытались сейчас игроки "Сочи" провести свою контратаку. В конечном итоге Сутормин наносил удар по воротам с правого края штрафной, но сферу он направил намного выше цели!
    • Угловой
      12'
      Первый угловой в матче. Заработали его игроки "Локомотива". Последовал розыгрыш стандарта, но до удара дело так и не дошло.
    • 11'
      Дзюба и Миранчук попали в кадр. Сидят игроки на скамейке запасных. Мы же ждем, когда они, наконец, смогут выйти на футбольное поле. 
    • 10'
      Жемалетдинов сейчас с левого края подавал мяч в штрафную соперника, но сорвался снаряд с ноги, улетев чуть ли не параллельно воротам.
    • 9'
      Десять минут фактически оппоненты отыграли. Ждем, когда кто-то рванет вперед из соперников. Они допускают немало ошибок в перепасовках. 
    • Офсайд
      7'
      Офсайд в атаке у "Сочи" фиксируется сейчас. Игрок южан на правом фланге оказался во "вне игры" в составе коллектива из Сочи.
    • 6'
      Да, прошло чуть больше пяти минут, а оппоненты уже по голу в ворота друг друга забили. И это далеко не предел мечтаний для коллективов.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЮСУПОВ! 1:1!
      Тут же "Сочи" счет сравнивает. Крамарич сейчас слева получил мяч, после чего прострелил снаряд в центр. Юсупов до снаряда добрался первым и мяч в сетку переправил!
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕМАЛЕТДИНОВ! 1:0!
      Открывают счет хозяева. Заболотный ошибся с выносом мяч в поле. Подарил он сферу Глушенкову. Тот с правого края нанес мощный удар по воротам. Вратарь отбил сферу в центр, а Жемалетдинов просто переправил снаряд в сетку!
    • 2'
      Футболисты "Локомотива" в красно-зеленой форме сегодня на газон вышли, в то время, как игроки "Сочи" предстали в черно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:1 Сочи

    Исход игры
    Локомотив Москва
    88.1% (133)
    Ничья
    7.3% (11)
    Сочи
    4.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (51)
    Меньше
    57.14% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    44.54% (53)
    Нет
    55.46% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    27.2% (41)
    2:1 Локомотив Москва
    25.8% (39)
    1:0 Локомотив Москва
    15.2% (23)
    3:1 Локомотив Москва
    3.3% (5)
    1:1 Ничья
    2.6% (4)
    3:2 Локомотив Москва
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    3:0 Локомотив Москва
    1.3% (2)
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