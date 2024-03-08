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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 55
Локомотив Москва 90.9% (50)
X 7.3% (4)
Сочи 1.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Локомотив Москва
Сочи

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ТМК
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

52
99

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 6 0.32
Глушенков Максим 5 0.26
Дзюба Артём 4 0.21
Жемалетдинов Рифат 4 0.21
Миранчук Антон 2 0.11
Пиняев Сергей 2 0.11
Сулейманов Тимур 2 0.11
Изидор Вильсон 2 0.11
Баринов Дмитрий 1 0.05
Марадишвили Константин 1 0.05
Морозов Евгений 1 0.05
Погостнов Егор 1 0.05
Самошников Илья 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Фассон Лукас 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.21
Джорджевич Лука 2 0.11
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.11
Бурмистров Никита 2 0.11
Дркушич Ваня 2 0.11
Игнатьев Иван 2 (1) 0.11
Силвейра Мигел 1 0.05
Медведев Юрий II 1 0.05
Кравцов Кирилл 1 0.05
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 2
Баринов Дмитрий 5 0
Ненахов Максим 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Пиняев Сергей 3 0
Митай Марио 3 0
Карпукас Артём 3 0
Сулейманов Тимур 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Самошников Илья 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сильянов Александр 1 0
Морозов Евгений 1 0
Фассон Лукас 1 0
Погостнов Егор 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Джорджевич Лука 4 0
Кравцов Кирилл 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Заика Кирилл 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Сааведра Игнасио 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сочи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
3
Локомотив Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сочи
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

13
10
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
68% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сочи
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
2
13%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
3
43%
76-90

Пропущено

10
17
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
6
35%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
6
35%
76-90

Забито

15
11
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
6
40%
2
18%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
5
38%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Забито

30
18
9 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
4
22%
16-30
1
3%
3
17%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
13
43%
5
28%
76-90

Пропущено

25
30
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
16%
2
7%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
16%
11
37%
31-45
7
28%
5
17%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
5
20%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0
Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2
Сочи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2
Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Сочи

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
5
5
1.5
3
6
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
7
4
5
1.5
1
9
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
8
11
9
10
1.5
4
15
4
15
2.5
3
16
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 19 11 6 2 29 - 15 39
2.
Зенит
 Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 8 2 31 - 23 35
4.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
6.
Крылья Советов
 Заявка 19 8 5 6 36 - 29 29
7.
Рубин
 Заявка 19 8 5 6 18 - 22 29
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 7 8 4 32 - 25 29
9.
Пари НН
 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
10.
Ростов
 Заявка 19 6 6 7 26 - 29 24
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 19 5 5 9 19 - 23 20
13.
Урал
 Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 Заявка 19 3 5 11 12 - 24 14
16.
Сочи
 Заявка 19 3 3 13 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 Заявка 10 6 3 1 19 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
15.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Сочи
 Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (5)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 6 часов 4 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Сочи.
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    • Прогнозы 55
    Локомотив Москва 90.9% (50)
    X 7.3% (4)
    Сочи 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Сочи
    3.60
    4.20
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Сочи

    Исход игры
    Локомотив Москва
    90.9% (50)
    Ничья
    7.3% (4)
    Сочи
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (19)
    Меньше
    62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    42% (21)
    Нет
    58% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    36.4% (20)
    2:1 Локомотив Москва
    30.9% (17)
    1:0 Локомотив Москва
    16.4% (9)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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