Тур: 24. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Якубик Кржыштоф
0:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаМалец Мариуш
0:1
21' ПенальтиХодына Кацпер
0:1
32' Не забитый пенальтиГросицки Камил
45' Желтая карточкаДиудис Сократис
0:2
86' ГолКурминовски Давид
90'+6
Ход матча
19'
21'
0:1
32'
0:1
45'
86'
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Погонь Щецин
Заглембе Любин
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
24 матча
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.17
1.25
Среднее время на гол
77
72
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
69
80
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|10 (4)
|0.42
|Кулурис Эфтимос
|9
|0.38
|Горгон Александр
|7
|0.29
|Ульвестад Фредрик
|5
|0.21
|Бичахчян Ваан
|4
|0.17
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.08
|Захович Лука
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Лонкар Даниель
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Patryk Paryzek
|1
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|6
|0.25
|Ходына Кацпер
|5 (2)
|0.21
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.17
|Лавничак Алекс
|3
|0.13
|Копац Бартош
|2
|0.08
|Маковский Томаш
|2
|0.08
|Муньос Хуан
|2
|0.08
|Булеца Сергей
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1
|0.04
|Бохар Дамьян
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|5
|0
|Кужава Рафал
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Вальквист Линус
|4
|0
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|1
|Полетанович Марко
|4
|0
|Диудис Сократис
|2
|1
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
7
Погонь Щецин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Заглембе Любин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
18
11
Погонь Щецин
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Заглембе Любин
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
26
18
Голы по времени матча
Забито
25
15
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
4%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
3
20%
31-45
5
20%
4
27%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
4
16%
4
27%
76-90
Пропущено
22
23
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
14%
5
22%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
8
36%
2
9%
76-90
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
14%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Забито
43
29
18 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
5%
2
7%
1-15
7
16%
4
14%
16-30
9
21%
6
21%
31-45
9
21%
7
24%
46-60
9
21%
2
7%
61-75
7
16%
8
28%
76-90
Пропущено
29
35
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
4
14%
9
26%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
4
14%
3
9%
46-60
3
10%
10
29%
61-75
11
38%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4
Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2
Результаты матчей
Погонь Щецин
Заглембе Любин
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 58%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
10 раз 42%
2
9 раз 38%
0
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
84
210
57
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
57
75
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
195
1311
915
816
420
222
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6