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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Погонь Щецин
0:2
Конец матча
Заглембе Любин
0'
19' Желтая карточка
Малец Мариуш
0:1
21' Пенальти
Ходына Кацпер
0:1
32' Не забитый пенальти
Гросицки Камил
45' Желтая карточка
Диудис Сократис
0:2
86' Гол
Курминовски Давид
90'+6
77
Кожокару
Валентин
8
Ульвестад
Фредрик
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
15
Вендрыховски
Марцел
20
Горгон
Александр
7
Кужава
Рафал
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
20
Полетанович
Марко
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
Погонь Щецин
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Заглембе Любин

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
0:1
ЭГА
2:3
Э
0:3
Э
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:3
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
4:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
80

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 10 (4) 0.42
Кулурис Эфтимос 9 0.38
Горгон Александр 7 0.29
Ульвестад Фредрик 5 0.21
Бичахчян Ваан 4 0.17
Форнальчик Мариуш 2 0.08
Захович Лука 1 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Лонкар Даниель 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Patryk Paryzek 1 0.04
Вальквист Линус 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Малец Мариуш 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 6 0.25
Ходына Кацпер 5 (2) 0.21
Вдовяк Матеуш 4 0.17
Лавничак Алекс 3 0.13
Копац Бартош 2 0.08
Маковский Томаш 2 0.08
Муньос Хуан 2 0.08
Булеца Сергей 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 0.04
Бохар Дамьян 1 0.04
Bartlomiej Kludka 1 0.04
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 5 0
Кужава Рафал 5 0
Бичахчян Ваан 5 0
Ульвестад Фредрик 3 1
Вальквист Линус 4 0
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кутрис Леонардо 3 0
Малец Мариуш 3 0
Захович Лука 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 1
Налепа Михал 5 1
Bartlomiej Kludka 4 1
Mateusz Grzybek 3 1
Полетанович Марко 4 0
Диудис Сократис 2 1
Ходына Кацпер 3 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
7
Погонь Щецин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Заглембе Любин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

18
11
Погонь Щецин
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Заглембе Любин
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

26
18

Голы по времени матча

Забито

25
15
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
4%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
3
20%
31-45
5
20%
4
27%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
4
16%
4
27%
76-90

Пропущено

22
23
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
14%
5
22%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
8
36%
2
9%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
14%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Забито

43
29
18 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
5%
2
7%
1-15
7
16%
4
14%
16-30
9
21%
6
21%
31-45
9
21%
7
24%
46-60
9
21%
2
7%
61-75
7
16%
8
28%
76-90

Пропущено

29
35
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
4
14%
9
26%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
4
14%
3
9%
46-60
3
10%
10
29%
61-75
11
38%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4
Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2

Результаты матчей

Погонь Щецин
Заглембе Любин

Точный счет

0:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 58%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
10 раз 42%
2
9 раз 38%
0
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
8
4
1.5
2
10
5
7
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
7
5
3
9
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
19
5
13
11
1.5
9
15
8
16
2.5
4
20
3.5
2
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 24 11 8 5 36 - 30 41
4.
Ракув
 23 11 7 5 44 - 26 40
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 24 10 5 9 33 - 33 35
9.
Заглембе Любин
 24 9 6 9 28 - 36 33
10.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
11.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
12.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
13.
Краковия
 24 5 12 7 30 - 31 27
14.
Пяст
 23 4 13 6 22 - 26 25
15.
Пуща Неполомице
 23 5 8 10 31 - 43 23
16.
Корона Кельце
 23 4 11 8 26 - 30 23
17.
Рух Хожув
 24 2 12 10 27 - 39 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Корона Кельце
 11 3 6 2 18 - 15 15
13.
Пяст
 11 3 5 3 13 - 12 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
7.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
8.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
9.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
10.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
11.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Ракув
 11 2 4 5 16 - 21 10
14.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Весь список
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    • 19'
      Малец Мариуш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 0:2 Заглембе Любин онлайн

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