  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Вест Хэм
0:1
Первый тайм: 27'
Бёрнли
0'
0:1
11' Гол
Фофана Датро

Ход матча

11'
0:1
Фофана Датро

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 123
Вест Хэм 94.3% (116)
X 4.1% (5)
Бёрнли 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Бёрнли
1.70
Реклама, pari.ru
5.10
Реклама, betboom.ru
5.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
27
Агер
Наиф
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
11
Филлипс
Кэлвин
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
1
Траффорд
Джеймс
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
3
Тэйлор
Чарли
22
Витиньо
Виктор
II
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
34
Ларсен
Якоб-Бруун
23
Фофана
Датро
47
Одоберт
Уилсон
Вест Хэм
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Вест Хэм
Бёрнли

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
КЛ
0:2
Ч
2:2
Ч
1:2
К
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:3

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.36

Среднее время на гол

47
66

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.3

Среднее время на гол

70
69

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 14 0.5
Кудус Мохаммед 6 0.21
Соучек Томаш 6 0.21
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.18
Пакета Лукас 2 (1) 0.07
Антонио Майкл 2 0.07
Зума Курт 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Альварес Эдсон 1 0.04
Корне Максвелл 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Мавропанос Константинос 1 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.14
Амдуни Зеки 4 0.14
Браунхилл Джош 3 0.11
Фофана Датро 3 0.11
Одоберт Уилсон 3 0.11
Родригес Джей 2 (1) 0.07
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.07
О'Ши Дара 1 0.04
Тэйлор Чарли 1 0.04
Берге Сандер 1 0.04
Колеошо Лука 1 0.04
Аль-Дахиль Амин 1 0.04
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 9 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 6 0
Кудус Мохаммед 5 0
Антонио Майкл 4 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Соучек Томаш 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 6 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 5 0
Браунхилл Джош 3 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Компани Венсан 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Фофана Датро 1 0
Эстев Максим 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Бёрнли
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
8
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Бёрнли
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
29

Упущенные победы

16
8
Вест Хэм
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Бёрнли
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
30

Упущенные победы

21
16

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
6
27%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
14%
4
33%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
6
27%
2
17%
61-75
4
18%
2
17%
76-90

Пропущено

19
26
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
11%
1
4%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
5
26%
4
15%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
4
21%
5
19%
61-75
3
16%
8
31%
76-90

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
1
5%
3
20%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
24%
4
27%
76-90

Пропущено

28
32
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
7%
5
16%
1-15
4
14%
7
22%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
6
21%
3
9%
46-60
2
7%
7
22%
61-75
10
36%
6
19%
76-90

Забито

43
27
18 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
7
16%
4
15%
1-15
6
14%
2
7%
16-30
5
12%
6
22%
31-45
7
16%
4
15%
46-60
9
21%
5
19%
61-75
9
21%
6
22%
76-90

Пропущено

47
58
18 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
4
9%
6
10%
1-15
5
11%
12
21%
16-30
9
19%
8
14%
31-45
10
21%
6
10%
46-60
6
13%
12
21%
61-75
13
28%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Бёрнли

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
5 раз 19%
3:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
7
7
6
1.5
3
11
4
9
2.5
1
13
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
6
1.5
3
10
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
16
11
15
12
1.5
6
21
6
21
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
3.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 5 3 62 - 27 62
4.
Астон Вилла
 0:2 Заявка 28 17 4 7 59 - 39 55
5.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 27 16 5 6 57 - 39 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 28 12 6 10 43 - 48 42
8.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
9.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
10.
Брайтон
 0:0 Заявка 28 10 10 8 49 - 44 40
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 28 10 5 13 40 - 44 35
13.
Борнмут
 Заявка 27 8 8 11 38 - 50 32
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 28 7 5 16 40 - 52 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 28 6 7 15 34 - 49 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 27 5 6 16 39 - 56 21
19.
Бёрнли
 1:0 Заявка 28 4 4 20 26 - 60 16
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 0:2 Заявка 14 10 1 3 35 - 17 31
5.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 14 6 7 1 27 - 16 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 5 5 15 - 21 14
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 1:0 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 0:2 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 13 6 5 2 28 - 20 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Бёрнли
 1:0 Заявка 14 3 2 9 13 - 26 11
16.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
17.
Брентфорд
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
18.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Вест Хэм 94.3% (116)
    X 4.1% (5)
    Бёрнли 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Бёрнли
    1.70
    Реклама, pari.ru
    5.10
    Реклама, betboom.ru
    5.40
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вест Хэм 0:1 Бёрнли онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 0:1 Бёрнли

    Исход игры
    Вест Хэм
    94.3% (116)
    Ничья
    4.1% (5)
    Бёрнли
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    58.26% (67)
    Нет
    41.74% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    40.7% (50)
    2:0 Вест Хэм
    22.8% (28)
    1:0 Вест Хэм
    13.8% (17)
    3:1 Вест Хэм
    8.1% (10)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Вест Хэм
    2.4% (3)
    1:2 Бёрнли
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вест Хэм
    Бёрнли
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный