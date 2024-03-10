Тур: 28. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Инглэнд Даррен
0'
0:1
11' ГолФофана Датро
44' Желтая карточкаСоучек Томаш
0:2
45' Гол в свои воротаМавропанос Константинос
1:2
46' ГолПакета Лукас
64' Желтая карточкаАссиньон Лоренс
72' Желтая карточкаДелькруа Ханнес
76' Желтая карточкаБерге Сандер
83' Желтая карточкаПакета Лукас
84' Желтая карточкаЭстев Максим
85' Undefined phrase: football_event_Ингс Дэнни
2:2
90' ГолИнгс Дэнни
90'+9
Ход матча
11'
0:1
44'
45'
46'
1:2
64'
72'
76'
82'
83'
84'
85'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
12 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
435 Количество передач 424
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
8.50 Точный счёт - 2:0
-
-
-
-
1.70 Победа «Вест Хэма»
-
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
33
Эстев
Максим
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
23
Фофана
Датро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Эрти ДжорджПолузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фофана ДатроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Бёрнли
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.9
1.36
Среднее время на гол
47
66
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.3
Среднее время на гол
70
69
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|14
|0.5
|Кудус Мохаммед
|6
|0.21
|Соучек Томаш
|6
|0.21
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.18
|Пакета Лукас
|3 (1)
|0.11
|Антонио Майкл
|2
|0.07
|Зума Курт
|2
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Альварес Эдсон
|1
|0.04
|Ингс Дэнни
|1
|0.04
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Мавропанос Константинос
|1
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.14
|Амдуни Зеки
|4
|0.14
|Браунхилл Джош
|3
|0.11
|Фофана Датро
|3
|0.11
|Одоберт Уилсон
|3
|0.11
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.07
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.07
|О'Ши Дара
|1
|0.04
|Тэйлор Чарли
|1
|0.04
|Берге Сандер
|1
|0.04
|Колеошо Лука
|1
|0.04
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.04
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|9
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Пакета Лукас
|7
|0
|Соучек Томаш
|5
|0
|Кудус Мохаммед
|5
|0
|Антонио Майкл
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|7
|1
|Тэйлор Чарли
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Каллен Джош
|5
|0
|О'Ши Дара
|5
|0
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Компани Венсан
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Бёрнли
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
9
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Бёрнли
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
29
Упущенные победы
16
8
Вест Хэм
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Бёрнли
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
24
30
Упущенные победы
24
17
Голы по времени матча
Забито
25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
6
24%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
16%
4
31%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90
Пропущено
20
29
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
15%
1
3%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
5
25%
5
17%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
3
15%
9
31%
76-90
Забито
21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
1
5%
3
20%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
24%
4
27%
76-90
Пропущено
28
32
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
7%
5
16%
1-15
4
14%
7
22%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
6
21%
3
9%
46-60
2
7%
7
22%
61-75
10
36%
6
19%
76-90
Забито
46
28
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
7
15%
5
18%
1-15
6
13%
2
7%
16-30
6
13%
6
21%
31-45
8
17%
4
14%
46-60
9
20%
5
18%
61-75
10
22%
6
21%
76-90
Пропущено
48
61
19 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
5
10%
6
10%
1-15
5
10%
12
20%
16-30
9
19%
9
15%
31-45
10
21%
7
11%
46-60
6
13%
12
20%
61-75
13
27%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Бёрнли
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
3:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
86
311
410
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
86
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1711
1612
721
622
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|1:1 Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|1:1 Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|59 - 41
|55
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|59 - 39
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|45 - 49
|43
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|38 - 50
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|40 - 52
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|34 - 50
|24
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|39 - 56
|21
|19.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|27 - 62
|14
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|1:1 Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 21
|23
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|1:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 20
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 31
|10
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9