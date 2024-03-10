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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Вест Хэм
2:2
Конец матча
Бёрнли
0'
0:1
11' Гол
Фофана Датро
44' Желтая карточка
Соучек Томаш
0:2
45' Гол в свои ворота
Мавропанос Константинос
1:2
46' Гол
Пакета Лукас
64' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
72' Желтая карточка
Делькруа Ханнес
76' Желтая карточка
Берге Сандер
83' Желтая карточка
Пакета Лукас
84' Желтая карточка
Эстев Максим
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Ингс Дэнни
2:2
90' Гол
Ингс Дэнни
90'+9

Ход матча

11'
0:1
Фофана Датро
44'
Соучек Томаш
 
45'
0:2
Мавропанос Константинос
46'
 
Браунхилл Джош
Ларсен Якоб-Бруун
46'
Антонио Майкл
Уорд-Праус Джеймс
 
46'
Альварес Эдсон
Филлипс Кэлвин
 
46'
Пакета Лукас
1:2
64'
 
Ассиньон Лоренс
68'
 
Делькруа Ханнес
Одоберт Уилсон
72'
 
Делькруа Ханнес
76'
 
Берге Сандер
82'
Ингс Дэнни
Агер Наиф
 
83'
Пакета Лукас
 
84'
 
Эстев Максим
85'
Ингс Дэнни
 
90'
Ингс Дэнни
2:2
90'
 
Гудмундссон Йоханн
Витиньо Виктор

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 435 Количество передач 424
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Вест Хэм 94.3% (116)
X 4.1% (5)
Бёрнли 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
27
Агер
Наиф
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
11
Филлипс
Кэлвин
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
1
Траффорд
Джеймс
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
3
Тэйлор
Чарли
22
Витиньо
Виктор
II
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
34
Ларсен
Якоб-Бруун
23
Фофана
Датро
47
Одоберт
Уилсон
Вест Хэм
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Вест Хэм
Бёрнли

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
КЛ
0:2
Ч
2:2
Ч
1:2
К
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:3

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.36

Среднее время на гол

47
66

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.3

Среднее время на гол

70
69

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 14 0.5
Кудус Мохаммед 6 0.21
Соучек Томаш 6 0.21
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.18
Пакета Лукас 3 (1) 0.11
Антонио Майкл 2 0.07
Зума Курт 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Альварес Эдсон 1 0.04
Ингс Дэнни 1 0.04
Корне Максвелл 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Мавропанос Константинос 1 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.14
Амдуни Зеки 4 0.14
Браунхилл Джош 3 0.11
Фофана Датро 3 0.11
Одоберт Уилсон 3 0.11
Родригес Джей 2 (1) 0.07
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.07
О'Ши Дара 1 0.04
Тэйлор Чарли 1 0.04
Берге Сандер 1 0.04
Колеошо Лука 1 0.04
Аль-Дахиль Амин 1 0.04
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 9 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 7 0
Соучек Томаш 5 0
Кудус Мохаммед 5 0
Антонио Майкл 4 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 7 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 5 0
Браунхилл Джош 3 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Эстев Максим 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Компани Венсан 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Бёрнли
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
9
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Бёрнли
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
29

Упущенные победы

16
8
Вест Хэм
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Бёрнли
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
30

Упущенные победы

24
17

Голы по времени матча

Забито

25
13
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
6
24%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
16%
4
31%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
5
20%
2
15%
76-90

Пропущено

20
29
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
15%
1
3%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
5
25%
5
17%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
3
15%
9
31%
76-90

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
1
5%
3
20%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
24%
4
27%
76-90

Пропущено

28
32
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
7%
5
16%
1-15
4
14%
7
22%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
6
21%
3
9%
46-60
2
7%
7
22%
61-75
10
36%
6
19%
76-90

Забито

46
28
19 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
7
15%
5
18%
1-15
6
13%
2
7%
16-30
6
13%
6
21%
31-45
8
17%
4
14%
46-60
9
20%
5
18%
61-75
10
22%
6
21%
76-90

Пропущено

48
61
19 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
5
10%
6
10%
1-15
5
10%
12
20%
16-30
9
19%
9
15%
31-45
10
21%
7
11%
46-60
6
13%
12
20%
61-75
13
27%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Бёрнли

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
3:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
8
6
1.5
3
11
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
4
10
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
17
11
16
12
1.5
7
21
6
22
2.5
1
27
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 28 17 4 7 59 - 41 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 27 16 5 6 59 - 39 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 28 12 7 9 45 - 49 43
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 28 10 5 13 40 - 44 35
13.
Борнмут
 Заявка 27 8 8 11 38 - 50 32
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 28 7 5 16 40 - 52 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 6 16 34 - 50 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 27 5 6 16 39 - 56 21
19.
Бёрнли
 Заявка 28 3 5 20 27 - 62 14
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
8.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 5 3 24 - 21 23
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 5 5 15 - 21 14
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 5 2 30 - 20 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
16.
Брентфорд
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
17.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Вест Хэм: 52%, Бёрнли: 48%.
  • 99'
    Ареола Альфонс делает важнейший сейв!
  • 99'
    Оооо... вот это был удар! Каллен Джош должен был забить с этой позиции.
  • 99'
    Хорошую попытку сделал Браунхилл Джош. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 99'
    Берге Сандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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