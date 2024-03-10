Тур: 28. Стадион: Фалмер. Главный судья: Солсбери Майкл
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Модер
Якуб
31
Фати
Ансу
26
Селс
Матц
22
Йейтс
Райан
27
Ориги
Дивок
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
11 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Ноттингем Форест
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.24
1.12
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.29
|Адингра Симон
|6
|0.21
|Фергюсон Эван
|6
|0.21
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.14
|Митома Каору
|3
|0.11
|Уэлбек Данни
|3
|0.11
|Данк Льюис
|3
|0.11
|Марч Соломон
|3
|0.11
|Буонанотте Факундо
|3
|0.11
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.11
|Эступиньян Первис
|2
|0.07
|Фати Ансу
|2
|0.07
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8
|0.29
|Авонийи Тайво
|6
|0.21
|Эланга Энтони
|5
|0.18
|Хадсон-Одои Каллум
|4
|0.14
|Гиббс-Уайт Морган
|3 (1)
|0.11
|Домингес Николас
|2
|0.07
|Тоффоло Харри
|1
|0.04
|Эйна Ола
|1
|0.04
|Боли Вийи
|1
|0.04
|Данило Ларанжера
|1
|0.04
|Ньякат Мусса
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Орье Серж
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Гилмор Билли
|5
|1
|Буонанотте Факундо
|6
|0
|Балеба Карлос
|5
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Гросс Паскаль
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Уэлбек Данни
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|7
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Фелипе Аугусто IV
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Ориги Дивок
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ноттингем Форест
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
11
Брайтон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Ноттингем Форест
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
15
12
Брайтон
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Ноттингем Форест
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
29
16
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
27
15
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
11%
4
27%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
2
7%
4
27%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
8
30%
30%
1
7%
76-90
Пропущено
16
28
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
5
18%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
4
25%
6
21%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
4
25%
4
14%
61-75
4
25%
4
14%
76-90
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
5%
3
16%
1-15
6
29%
1
5%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
6
29%
3
16%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
4
19%
6
32%
76-90
Пропущено
29
21
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
6
21%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
3
10%
4
19%
31-45
2
7%
5
24%
46-60
6
21%
5
24%
61-75
7
24%
5
24%
76-90
Забито
48
34
20 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
4
8%
7
21%
1-15
10
21%
1
3%
16-30
6
13%
6
18%
31-45
8
17%
7
21%
46-60
8
17%
6
18%
61-75
12
25%
7
21%
76-90
Пропущено
45
49
21 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
6
13%
6
12%
1-15
8
18%
7
14%
16-30
7
16%
10
20%
31-45
3
7%
8
16%
46-60
10
22%
9
18%
61-75
11
24%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0
Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3
Результаты матчей
Брайтон
Ноттингем Форест
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
2
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
12 раз 44%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
76
86
58
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
59
58
410
112
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
207
1215
1314
918
126
522
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|3.
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|4.
|0:2 Заявка
|28
|17
|4
|7
|59 - 39
|55
|5.
|2:0 Заявка
|27
|16
|5
|6
|57 - 39
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|0:1 Заявка
|28
|12
|6
|10
|43 - 48
|42
|8.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|10.
|0:0 Заявка
|28
|10
|10
|8
|49 - 44
|40
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|38 - 50
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|40 - 52
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|0:0 Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 49
|25
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|39 - 56
|21
|19.
|1:0 Заявка
|28
|4
|4
|20
|26 - 60
|16
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|0:2 Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 17
|31
|5.
|2:0 Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|9.
|0:0 Заявка
|14
|6
|7
|1
|27 - 16
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|15.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|1:0 Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|2:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|28 - 20
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|0:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|1:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 26
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 31
|10
|17.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|18.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Брайтон
84.6% (104)
Ничья
13.8% (17)
Ноттингем Форест
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (75)
Меньше
34.78% (40)
Обе команды забьют
Да
73.91% (85)
Нет
26.09% (30)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
44.7% (55)
1:0 Брайтон
16.3% (20)
1:1 Ничья
8.1% (10)
3:1 Брайтон
8.1% (10)
2:0 Брайтон
7.3% (9)
3:2 Брайтон
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:3 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!