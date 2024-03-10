Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Команда Брайтон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Брайтон

47' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

45' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ох, нехорошо это выглядит. Данк Льюис получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Данк Льюис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фати Ансу получил желтую карточку от судьи

40' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест в офсайде

40' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Данило Ларанжера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Брайтон

38' Гиббс-Уайт Морган не смог попасть в створ ударом издали

37' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

36' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Оооо... вот это был удар! Ориги Дивок должен был забить с этой позиции.

31' Хорошую попытку сделал Ориги Дивок . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Селс Матц плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

29' Г О О О О Л - Омобамиделе Эндрю уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

29' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

27' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.