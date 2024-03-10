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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Брайтон
1:0
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
14' Желтая карточка
Домингес Николас
19' Желтая карточка
Омобамиделе Эндрю
1:0
29' Гол в свои ворота
Омобамиделе Эндрю
41' Желтая карточка
Фати Ансу
55' Желтая карточка
Уильямс Неко
67' Желтая карточка
Модер Якуб
78' Желтая карточка
Вельтман Йоел
90' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
90' Желтая карточка
Лаллана Адам
90'+8

Ход матча

14'
 
Домингес Николас
19'
 
Омобамиделе Эндрю
29'
Омобамиделе Эндрю
1:0
41'
Фати Ансу
 
55'
 
Уильямс Неко
60'
Уэлбек Данни
Фергюсон Эван
 
60'
Лемпти Тарик
Фати Ансу
 
61'
 
Эланга Энтони
Ориги Дивок
61'
 
Сангаре Ибрахим
Данило
67'
Модер Якуб
 
72'
 
Хадсон-Одои Каллум
Домингес Николас
72'
 
Авонийи Тайво
Йейтс Райан
76'
Энсисо Хулио
Модер Якуб
 
76'
Роша Игор
Эступиньян Первис
 
78'
Вельтман Йоел
 
80'
Лаллана Адам
Адингра Симон
 
87'
 
Куяте Шейху
Гиббс-Уайт Морган
90'
 
Сангаре Ибрахим
90'
Лаллана Адам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 670 Количество передач 373
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Брайтон 84.6% (104)
X 13.8% (17)
Ноттингем Форест 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
20
Балеба
Карлос
15
Модер
Якуб
24
Адингра
Симон
13
Гросс
Паскаль
31
Фати
Ансу
28
Фергюсон
Эван
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
32
Омобамиделе
Эндрю
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
22
Йейтс
Райан
28
Данило
Ларанжера
16
Домингес
Николас
27
Ориги
Дивок
11
Вуд
Крис
10
Гиббс-Уайт
Морган
Брайтон
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Ноттингем Форест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
2:3
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:3
Ч
2:2
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.24
1.12

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.29
Адингра Симон 6 0.21
Фергюсон Эван 6 0.21
Гросс Паскаль 4 (1) 0.14
Митома Каору 3 0.11
Уэлбек Данни 3 0.11
Данк Льюис 3 0.11
Марч Соломон 3 0.11
Буонанотте Факундо 3 0.11
Хиншелвуд Джек 3 0.11
Эступиньян Первис 2 0.07
Фати Ансу 2 0.07
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 0.29
Авонийи Тайво 6 0.21
Эланга Энтони 5 0.18
Хадсон-Одои Каллум 4 0.14
Гиббс-Уайт Морган 3 (1) 0.11
Домингес Николас 2 0.07
Тоффоло Харри 1 0.04
Эйна Ола 1 0.04
Боли Вийи 1 0.04
Данило Ларанжера 1 0.04
Ньякат Мусса 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Орье Серж 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Гилмор Билли 5 1
Буонанотте Факундо 6 0
Балеба Карлос 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Гросс Паскаль 4 0
Роша Игор II 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Уэлбек Данни 2 0
Педро Жоао 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Модер Якуб 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 7 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Йейтс Райан 4 0
Боли Вийи 2 1
Данило Ларанжера 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Эйна Ола 3 0
Фелипе Аугусто IV 3 0
Домингес Николас 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Ориги Дивок 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Брайтон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ноттингем Форест
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

8
12
Брайтон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Ноттингем Форест
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

15
12
Брайтон
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Ноттингем Форест
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
54% (15)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

30
16

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
11%
4
25%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
4
15%
4
25%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
8
30%
30%
1
6%
76-90

Пропущено

17
28
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
0
0%
5
18%
1-15
4
24%
6
21%
16-30
4
24%
6
21%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
4
24%
4
14%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
5%
3
16%
1-15
6
29%
1
5%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
6
29%
3
16%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
4
19%
6
32%
76-90

Пропущено

29
21
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
6
21%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
3
10%
4
19%
31-45
2
7%
5
24%
46-60
6
21%
5
24%
61-75
7
24%
5
24%
76-90

Забито

48
35
20 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
4
8%
7
20%
1-15
10
21%
2
6%
16-30
6
13%
6
17%
31-45
8
17%
7
20%
46-60
8
17%
6
17%
61-75
12
25%
7
20%
76-90

Пропущено

46
49
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 23
6
13%
6
12%
1-15
9
20%
7
14%
16-30
7
15%
10
20%
31-45
3
7%
8
16%
46-60
10
22%
9
18%
61-75
11
24%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0
Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3

Результаты матчей

Брайтон
Ноттингем Форест

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
2
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
12 раз 43%
0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
8
6
5
9
2.5
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
20
8
12
16
1.5
13
15
9
19
2.5
1
27
5
23
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 28 17 4 7 59 - 41 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 27 16 5 6 59 - 39 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 28 12 7 9 45 - 49 43
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 28 10 5 13 40 - 44 35
13.
Борнмут
 Заявка 27 8 8 11 38 - 50 32
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 28 7 5 16 40 - 52 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 6 16 34 - 50 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 27 5 6 16 39 - 56 21
19.
Бёрнли
 Заявка 28 3 5 20 27 - 62 14
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
8.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 5 3 24 - 21 23
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 5 5 15 - 21 14
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 5 2 30 - 20 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
16.
Брентфорд
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
17.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брайтон вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Брайтон: 64%, Ноттингем Форест: 36%.
  • 98'
    Данк Льюис из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Лаллана Адам грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
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