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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Бохум
1:2
Второй тайм: 71'
Фрайбург
0'
33' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
34' Желтая карточка
Хёфлер Николас
0:1
37' Гол
Эггештайн Максимилиан
42' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
45' Желтая карточка
Машович Эрхан
45' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
0:2
53' Гол
Грегорич Михаэль
59' Желтая карточка
Гульде Мануэль
1:2
62' Гол
Ордец Иван

Ход матча

33'
Бернардо Фернандес
 
34'
 
Хёфлер Николас
37'
0:1
Эггештайн Максимилиан
(Грегорич Михаэль)
42'
 
Эггештайн Максимилиан
45'
Машович Эрхан
 
45'
 
Шаллаи Роланд
46'
Хофманн Филипп
Оерманн Тим
 
53'
0:2
Грегорич Михаэль
(Доан Рицу)
59'
 
Гульде Мануэль
61'
Дашнер Лукас
Фёрстер Филипп
 
61'
Пасьенса Гонсало
Брошински Мориц
 
62'
Ордец Иван
(Штёгер Кевин)
1:2
69'
 
Муслия Флоран
Грифо Винченцо
69'
 
Хёлер Лукас
Шаллаи Роланд

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 225 Количество передач 168
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 120
Бохум 30% (36)
X 51.7% (62)
Фрайбург 18.3% (22)
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Ничья
Фрайбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
4
Машович
Эрхан
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
10
Фёрстер
Филипп
11
Асано
Такума
29
Брошински
Мориц
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
22
Шаллаи
Роланд
38
Грегорич
Михаэль
Бохум
4-1-2-1-2
Фрайбург
4-4-2

История личных встреч

Бохум
Фрайбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
2:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:0
К
1:2
Б
2:1
Б2
2:0
Б2
1:3
Б
1:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.24
Штёгер Кевин 5 (4) 0.2
Пасьенса Гонсало 3 0.12
Шлоттербек Кевен 3 0.12
Патрик Остерхаге 2 0.08
Брошински Мориц 2 0.08
Лосилья Антони 1 0.04
Хофманн Филипп 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Беро Матуш 1 0.04
Виттек Максимилиан 1 0.04
Дашнер Лукас 1 0.04
Бернардо Фернандес 1 0.04
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 7 (6) 0.28
Хёлер Лукас 7 (1) 0.28
Грегорич Михаэль 5 0.2
Шаллаи Роланд 3 0.12
Доан Рицу 2 0.08
Рохль Мерлин 1 0.04
Вайсхаупт Ноа 1 0.04
Хёфлер Николас 1 0.04
Гульде Мануэль 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Гюнтер Кристиан 1 0.04
Филипп Максимилиан 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 7 0
Бернардо Фернандес 7 0
Шлоттербек Кевен 7 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Машович Эрхан 6 0
Лосилья Антони 5 0
Риман Мануэль 5 0
Беро Матуш 5 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Патрик Остерхаге 3 0
Брошински Мориц 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 7 1
Эггештайн Максимилиан 5 0
Гульде Мануэль 3 1
Рохль Мерлин 3 1
Гинтер Маттиас 3 0
Кюблер Лукас 3 0
Хёлер Лукас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Шаллаи Роланд 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0

Результаты матчей

Бохум
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Фрайбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

11
8
Бохум
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Фрайбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

29
7

Упущенные победы

5
19
Бохум
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (13)
42% (10)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Фрайбург
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

32
9

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

21
11
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
10%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
5
24%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
19%
4
36%
61-75
4
19%
1
9%
76-90

Пропущено

15
24
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
10%
3
14%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
2
20%
7
32%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
2
20%
6
27%
76-90

Пропущено

33
19
19 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
12%
4
21%
1-15
5
15%
4
21%
16-30
10
30%
3
16%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
5
15%
3
16%
61-75
7
21%
3
16%
76-90

Забито

31
33
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
10%
4
12%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
7
23%
9
27%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
6
19%
7
21%
76-90

Пропущено

48
43
25 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
5
10%
8
19%
1-15
7
15%
8
19%
16-30
13
27%
6
14%
31-45
5
10%
5
12%
46-60
7
15%
6
14%
61-75
11
23%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1
Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1

Результаты матчей

Бохум
Фрайбург

Точный счет

1:1
5 раз 42%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бохум
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
8
4
3
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
19
5
7
17
1.5
10
14
3
21
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 Заявка 25 18 3 4 73 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 14 4 7 55 - 31 46
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Фрайбург
 2:1 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
10.
Вердер
 Заявка 25 8 6 11 34 - 39 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 Заявка 25 6 9 10 45 - 49 27
13.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
14.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
15.
Бохум
 1:2 Заявка 25 5 10 10 30 - 52 25
16.
Кёльн
 Заявка 25 3 9 13 19 - 42 18
17.
Майнц
 Заявка 25 2 10 13 20 - 46 16
18.
Дармштадт
 Заявка 25 2 7 16 24 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
2.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 2:1 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
12.
Бохум
 1:2 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
3.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 2:1 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 1:2 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 30 (6)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Кёльн Шабо Юлиан 1 7
Весь список
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    Прогнозы 120
    Бохум 30% (36)
    X 51.7% (62)
    Фрайбург 18.3% (22)
    Все прогнозы
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    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Фрайбург
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:2 Фрайбург

    Исход игры
    Бохум
    30% (36)
    Ничья
    51.7% (62)
    Фрайбург
    18.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    86.21% (100)
    Нет
    13.79% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.5% (51)
    2:1 Бохум
    20% (24)
    1:2 Фрайбург
    10.8% (13)
    1:0 Бохум
    7.5% (9)
    2:2 Ничья
    6.7% (8)
    0:1 Фрайбург
    4.2% (5)
    3:1 Бохум
    1.7% (2)
    0:2 Фрайбург
    1.7% (2)
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