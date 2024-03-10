Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Шаллаи Роланд получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' Машович Эрхан получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Гюнтер Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Фрайбург

47' Оерманн Тим из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Оерманн Тим из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ордец Иван нанес удар головой, но Ноа Атуболу спокойно отбил мяч.

43' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Рефери не любит споров - именно за это Эггештайн Максимилиан сейчас получил желтую

40' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

37' Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

37' Грегорич Михаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Сильдиллия Килианн из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Фрайбург

34' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Судья подбегает и показывает Хёфлер Николас из команды Фрайбург отложенную желтую карточку за фол.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Фрайбург

30' Хорошую попытку сделал Бернардо Фернандес . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Гюнтер Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Доан Рицу . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Удар от ворот произведет Фрайбург

22' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Фрайбург

22' Брошински Мориц не смог попасть в створ ударом издали

20' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Шлоттербек Кевен пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

13' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

1' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бохум начинает с центра поля