Тур: 25. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Фритц Марко
0'
33' Желтая карточкаБернардо Фернандес
34' Желтая карточкаХёфлер Николас
0:1
37' ГолЭггештайн Максимилиан
42' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
45' Желтая карточкаМашович Эрхан
45' Желтая карточкаШаллаи Роланд
0:2
53' ГолГрегорич Михаэль
59' Желтая карточкаГульде Мануэль
1:2
62' ГолОрдец Иван
Ход матча
34'
37'
45'
45'
53'
0:2
59'
62'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
225 Количество передач 168
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
11
Асано
Такума
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Рёллеке ХугоВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Фрайбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|6
|0.24
|Штёгер Кевин
|5 (4)
|0.2
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.12
|Шлоттербек Кевен
|3
|0.12
|Патрик Остерхаге
|2
|0.08
|Брошински Мориц
|2
|0.08
|Лосилья Антони
|1
|0.04
|Хофманн Филипп
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Беро Матуш
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|1
|0.04
|Дашнер Лукас
|1
|0.04
|Бернардо Фернандес
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|7 (6)
|0.28
|Хёлер Лукас
|7 (1)
|0.28
|Грегорич Михаэль
|5
|0.2
|Шаллаи Роланд
|3
|0.12
|Доан Рицу
|2
|0.08
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.04
|Хёфлер Николас
|1
|0.04
|Гульде Мануэль
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.04
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Линхарт Филипп
|1
|0.04
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|7
|0
|Бернардо Фернандес
|7
|0
|Шлоттербек Кевен
|7
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Машович Эрхан
|6
|0
|Лосилья Антони
|5
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Беро Матуш
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Патрик Остерхаге
|3
|0
|Брошински Мориц
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|7
|1
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Гульде Мануэль
|3
|1
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Кюблер Лукас
|3
|0
|Хёлер Лукас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Шаллаи Роланд
|3
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Фрайбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
11
8
Бохум
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Фрайбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
29
7
Упущенные победы
5
19
Бохум
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (13)
42% (10)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Фрайбург
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
32
9
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
21
11
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
10%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
5
24%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
19%
4
36%
61-75
4
19%
1
9%
76-90
Пропущено
15
24
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90
Забито
10
22
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
10%
3
14%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
2
20%
7
32%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
2
20%
6
27%
76-90
Пропущено
33
19
19 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
12%
4
21%
1-15
5
15%
4
21%
16-30
10
30%
3
16%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
5
15%
3
16%
61-75
7
21%
3
16%
76-90
Забито
31
33
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
10%
4
12%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
7
23%
9
27%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
6
19%
7
21%
76-90
Пропущено
48
43
25 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
5
10%
8
19%
1-15
7
15%
8
19%
16-30
13
27%
6
14%
31-45
5
10%
5
12%
46-60
7
15%
6
14%
61-75
11
23%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1
Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Результаты матчей
Бохум
Фрайбург
Точный счет
1:1
5 раз 42%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бохум
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
84
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
195
717
1014
321
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|61 - 16
|64
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|55 - 31
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 44
|33
|8.
|2:1 Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|34 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|14.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|15.
|1:2 Заявка
|25
|5
|10
|10
|30 - 52
|25
|16.
|Заявка
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|2:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|12.
|1:2 Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|2:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|1:2 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 1:2 Фрайбург
Исход игры
Бохум
30% (36)
Ничья
51.7% (62)
Фрайбург
18.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
42.24% (49)
Меньше
57.76% (67)
Обе команды забьют
Да
86.21% (100)
Нет
13.79% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (51)
2:1 Бохум
20% (24)
1:2 Фрайбург
10.8% (13)
1:0 Бохум
7.5% (9)
2:2 Ничья
6.7% (8)
0:1 Фрайбург
4.2% (5)
3:1 Бохум
1.7% (2)
0:2 Фрайбург
1.7% (2)
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