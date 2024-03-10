Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Бохум

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Муслия Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Судье надоело, что Гюнтер Кристиан тянет время и он наказал его горчичником

83' Матч возобновлен

82' Лосилья Антони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Бохум

81' Рохль Мерлин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Пасьенса Гонсало нанес удар головой, но Ноа Атуболу спокойно отбил мяч.

78' Риман Мануэль из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Удар от ворот произведет Фрайбург

77' Пасьенса Гонсало не смог попасть в створ ударом издали

76' Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Бохум

73' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

71' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Фрайбург

70' Лосилья Антони из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

70' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Асано Такума пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

64' Хорошую попытку сделал Шаллаи Роланд . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Удар от ворот произведет Бохум

60' Хофманн Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Гульде Мануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Удар от ворот произведет Фрайбург

57' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Машович Эрхан пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

54' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

49' Удар от ворот произведет Бохум

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе