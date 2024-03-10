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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Брюгге
1:1
Перерыв
АХ Лёвен
0'
0:1
31' Гол
Плетинкс Эвауд
1:1
40' Гол в свои ворота
Лейсен Тобе

Ход матча

31'
0:1
Плетинкс Эвауд
(Торстейнссон Йон)
40'
Лейсен Тобе
1:1
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
АХ Лёвен
1.55
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Все Коэффициенты
29
Яккерс
Нордин
6
Одои
Денис
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
77
Синкернагель
Филип
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
52
Richie
Sagrado
30
Акимото
Такахиро
8
Шрейверс
Сьебе
11
Ezechiel
Banzuzi
88
Мазиз
Юссеф
7
Торстейнссон
Йон
9
Браут-Брюнес
Джонатан
Брюгге
4-3-3
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Брюгге
АХ Лёвен

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
0:3
К
4:1
ПДА
1:4
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ТМК
4:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:5
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
4:1

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

2.38
2.29

Среднее время на гол

37
39

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.63

Среднее время на гол

70
144

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.87
1.4

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
64

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.55
Сков-Ольсен Андреас 10 (2) 0.34
Синкернагель Филип 6 0.21
Ютгла Ферран 6 0.21
Ванакен Ханс 4 0.14
Мехеле Брэндон 4 0.14
Нуса Антонио 3 0.1
Кюйпер Максим 2 0.07
Бушанан Тажон 2 0.07
Нильсен Каспер 2 0.07
Ветлесен Уго 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Скораш Михал 0 0
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 4 0.14
Торстейнссон Йон 4 0.14
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.1
Мендиль Хамза 3 0.1
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.1
Плетинкс Эвауд 3 0.1
Richie Sagrado 2 0.07
Ezechiel Banzuzi 2 0.07
Nachon Nsingi 1 0.03
Мисао Кенто 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.03
Мертенс Матье 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 6 0
Родригеш Тьяго 4 1
Рафаэль Онедика 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Одои Денис 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 6 0
Мертенс Матье 5 0
Ezechiel Banzuzi 5 0
Richie Sagrado 3 1
Рикка Федерико 4 0
Мигель Флориан 4 0
Мисао Кенто 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Мазиз Юссеф 3 0
Плетинкс Эвауд 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Кийине Софиан 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0

Результаты матчей

Брюгге
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
АХ Лёвен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
9
Брюгге
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
АХ Лёвен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

22
16
Брюгге
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
АХ Лёвен
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

30
25

Голы по времени матча

Забито

31
14
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
10%
5
36%
1-15
6
19%
1
7%
16-30
4
13%
4
29%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
26%
3
21%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
5
17%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
3
21%
4
14%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
3
21%
4
14%
61-75
4
29%
6
21%
76-90

Забито

26
19
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
4
15%
5
26%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Забито

57
33
26 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 8
7
12%
10
30%
1-15
10
18%
4
12%
16-30
9
16%
5
15%
31-45
8
14%
5
15%
46-60
12
21%
1
3%
61-75
11
19%
8
24%
76-90

Пропущено

27
43
11 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
2
7%
5
12%
1-15
4
15%
6
14%
16-30
5
19%
9
21%
31-45
4
15%
7
16%
46-60
4
15%
8
19%
61-75
8
30%
30%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Молде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0
Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0

Результаты матчей

Брюгге
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
3 раза 11%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брюгге
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
4
10
5
9
2.5
3
11
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
4
10
2.5
1
13
3
11
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
20
8
12
16
1.5
7
21
9
19
2.5
4
24
6
22
3.5
1
27
3
25
4.5
2
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 29 18 9 2 58 - 29 63
3.
Антверпен
 29 14 9 6 54 - 26 51
4.
Брюгге
 1:1 29 13 10 6 59 - 27 49
5.
Генк
 29 12 10 7 50 - 30 46
6.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
7.
Серкль Брюгге
 29 13 5 11 40 - 34 44
8.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
9.
Сент-Трейден
 28 9 10 9 33 - 44 37
10.
Стандард
 29 7 10 12 29 - 41 31
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 1:1 29 6 9 14 33 - 45 27
14.
РВДМ 47
 29 5 8 16 31 - 63 23
15.
Эйпен
 28 6 3 19 23 - 54 21
16.
Кортрейк
 29 5 6 18 21 - 57 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 1:1 15 7 7 1 33 - 14 28
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Генк
 15 6 6 3 28 - 17 24
9.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
10.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 1:1 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 1:1 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 14 2 6 6 17 - 31 12
11.
Стандард
 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
АХ Лёвен
 1:1 15 2 5 8 15 - 30 11
13.
Эйпен
 14 3 1 10 9 - 26 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Андерлехт Дольберг Каспер 13 (2)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Лейсен Тобе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 31'
    Торстейнссон Йон сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Плетинкс Эвауд бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Брюгге
Ничья
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