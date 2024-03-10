Тур: 29. Стадион: Ян Брейдель.
Ход матча
31'
40'
1:1
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
АХ Лёвен
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
15 матчей
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
2.38
2.29
Среднее время на гол
37
39
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.63
Среднее время на гол
70
144
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.87
1.4
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
64
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.55
|Сков-Ольсен Андреас
|10 (2)
|0.34
|Синкернагель Филип
|6
|0.21
|Ютгла Ферран
|6
|0.21
|Ванакен Ханс
|4
|0.14
|Мехеле Брэндон
|4
|0.14
|Нуса Антонио
|3
|0.1
|Кюйпер Максим
|2
|0.07
|Бушанан Тажон
|2
|0.07
|Нильсен Каспер
|2
|0.07
|Ветлесен Уго
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Скораш Михал
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|4
|0.14
|Торстейнссон Йон
|4
|0.14
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.1
|Мендиль Хамза
|3
|0.1
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.1
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.1
|Richie Sagrado
|2
|0.07
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.07
|Nachon Nsingi
|1
|0.03
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.03
|Мертенс Матье
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|6
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|1
|Рафаэль Онедика
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Одои Денис
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Мертенс Матье
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Рикка Федерико
|4
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
АХ Лёвен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
9
Брюгге
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
АХ Лёвен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
22
16
Брюгге
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
АХ Лёвен
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
30
25
Голы по времени матча
Забито
31
14
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
10%
5
36%
1-15
6
19%
1
7%
16-30
4
13%
4
29%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
26%
3
21%
76-90
Пропущено
14
29
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
5
17%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
3
21%
4
14%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
3
21%
4
14%
61-75
4
29%
6
21%
76-90
Забито
26
19
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
4
15%
5
26%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
3
12%
5
26%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Забито
57
33
26 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 8
7
12%
10
30%
1-15
10
18%
4
12%
16-30
9
16%
5
15%
31-45
8
14%
5
15%
46-60
12
21%
1
3%
61-75
11
19%
8
24%
76-90
Пропущено
27
43
11 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
2
7%
5
12%
1-15
4
15%
6
14%
16-30
5
19%
9
21%
31-45
4
15%
7
16%
46-60
4
15%
8
19%
61-75
8
30%
30%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Молде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0
Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0
Результаты матчей
Брюгге
АХ Лёвен
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
3 раза 11%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брюгге
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
86
410
59
311
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
410
311
410
113
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
208
1216
721
919
424
622
127
325
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|5
|2
|61 - 29
|68
|2.
|29
|18
|9
|2
|58 - 29
|63
|3.
|29
|14
|9
|6
|54 - 26
|51
|4.
|1:1
|29
|13
|10
|6
|59 - 27
|49
|5.
|29
|12
|10
|7
|50 - 30
|46
|6.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|40 - 34
|44
|8.
|28
|11
|10
|7
|47 - 37
|43
|9.
|28
|9
|10
|9
|33 - 44
|37
|10.
|29
|7
|10
|12
|29 - 41
|31
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|13.
|1:1
|29
|6
|9
|14
|33 - 45
|27
|14.
|29
|5
|8
|16
|31 - 63
|23
|15.
|28
|6
|3
|19
|23 - 54
|21
|16.
|29
|5
|6
|18
|21 - 57
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|30 - 12
|36
|2.
|14
|11
|2
|1
|33 - 15
|35
|3.
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|1:1
|15
|7
|7
|1
|33 - 14
|28
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|14
|3
|2
|9
|14 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|1:1
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|14
|2
|6
|6
|17 - 31
|12
|11.
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|1:1
|15
|2
|5
|8
|15 - 30
|11
|13.
|14
|3
|1
|10
|9 - 26
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9