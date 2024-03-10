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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Лекко
0:1
Конец матча
Палермо
0'
0:1
36' Гол
Неделчару Ионуц
85' Желтая карточка
Джорджио Галли
90'+5

Ход матча

36'
0:1
Неделчару Ионуц
(Гомес Клаудио)
59'
 
Кулибали Мамаду
Раноккья Филиппо
65'
Крочата Джованни
Ионице Артур
 
65'
Сальседо Эдди
Инглезе Роберто
 
69'
 
Траоре Шака
Ди Франческо Федерико
69'
 
Aljosa Vasic
Ди Мариано Франческо
74'
Лунетта Габриэль
Париджини Витторио
 
74'
Листковски Марчин
Дельи Инноченти Дуччо
 
79'
Беретта Джакомо
Новакович Андрия
 
82'
 
Солери Эдоардо
Брунори Маттео
82'
 
Хендерсон Лиам
Сегре Джакопо
85'
Джорджио Галли
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 438 Количество передач 369
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Мельграти
Рикардо
83
Лемменс
Матс
68
Ерарди
Марио
13
Капрадосси
Элио
17
Alessandro
Caporale
14
Париджини
Витторио
96
Джорджио
Галли
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
27
Ионице
Артур
90
Новакович
Андрия
45
Инглезе
Роберто
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
14
Раноккья
Филиппо
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
Лекко
4-4-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Лекко
Палермо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 6 0.21
Бузо Николо 6 0.21
Лепоре Франко 3 (2) 0.1
Ионице Артур 3 0.1
Alessandro Caporale 1 0.03
Ди Стефано Лоренцо 1 0.03
Крочата Джованни 1 0.03
Серсанти Алессандро 1 0.03
Эусепи Умберто 1 0.03
Бьянкони Алессандро 1 0.03
Mattia Tordini 1 0.03
Лемменс Матс 1 0.03
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 12 (4) 0.41
Сегре Джакопо 7 0.24
Ди Франческо Федерико 5 0.17
Штулац Лео 4 0.14
Солери Эдоардо 4 0.14
Раноккья Филиппо 4 0.14
Манкузо Леонардо 3 0.1
Инсинье Роберто 2 0.07
Чеккарони Пьетро 2 0.07
Лучиони Фабио 2 0.07
Неделчару Ионуц 2 0.07
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Хансен Кристоффер Лунн 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Диаките Салим 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 10 0
Серсанти Алессандро 10 0
Лемменс Матс 6 1
Alessandro Caporale 5 0
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Лепоре Франко 4 0
Гульелмотти Давиде 4 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Джорджио Галли 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Ионице Артур 2 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Ди Мариано Франческо 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Диаките Салим 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Лекко
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Палермо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
13
Лекко
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Палермо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

7
24
Лекко
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Палермо
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

14
37

Голы по времени матча

Забито

13
25
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
0
0%
5
20%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
3
23%
4
16%
61-75
4
31%
7
28%
76-90

Пропущено

28
19
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
14%
1
5%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
8
29%
5
26%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
5
18%
5
26%
76-90

Забито

13
28
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
1
8%
2
7%
1-15
5
38%
4
14%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
3
23%
12
43%
76-90

Пропущено

27
18
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
7%
3
17%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
1
4%
6
33%
31-45
6
22%
4
22%
46-60
6
22%
3
17%
61-75
7
26%
2
11%
76-90

Забито

26
53
11 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 16
14 Не забивали 5
1
4%
7
13%
1-15
7
27%
7
13%
16-30
3
12%
8
15%
31-45
3
12%
4
8%
46-60
5
19%
8
15%
61-75
7
27%
19
36%
76-90

Пропущено

55
37
18 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
6
11%
4
11%
1-15
7
13%
3
8%
16-30
5
9%
9
24%
31-45
14
25%
9
24%
46-60
11
20%
5
14%
61-75
12
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3
Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2
Палермо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0
ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2

Результаты матчей

Лекко
Палермо

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
3
9 раз 31%
2
7 раз 24%
1
7 раз 24%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лекко
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
9
5
2
12
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
8
7
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
24
5
8
21
1.5
17
12
3
26
2.5
10
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Кремонезе
 29 16 8 5 40 - 21 56
3.
Венеция
 29 16 6 7 53 - 35 54
4.
Комо
 29 15 7 7 40 - 32 52
5.
Палермо
 29 14 7 8 52 - 38 49
6.
Катанзаро
 29 14 6 9 46 - 38 48
7.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
8.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
9.
Пиза
 29 9 10 10 35 - 35 37
10.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
11.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
12.
Реджана
 29 7 15 7 31 - 33 36
13.
Зюйдтироль
 29 9 8 12 36 - 39 35
14.
Козенца
 29 8 10 11 31 - 32 34
15.
Бари
 29 7 13 9 29 - 36 34
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 29 7 8 14 34 - 40 29
18.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
19.
ФералпиСало
 29 7 6 16 33 - 47 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
13.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
14.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
15.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
16.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
18.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
4.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
5.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
6.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
7.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 16 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Гомес Клаудио сделал результативную передачу.
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