Тур: 29. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
Ход матча
36'
0:1
85'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
438 Количество передач 369
-
56 Владение мячом, % 44
83
Лемменс
Матс
68
Ерарди
Марио
27
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Лекко
Палермо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.21
|Бузо Николо
|6
|0.21
|Лепоре Франко
|3 (2)
|0.1
|Ионице Артур
|3
|0.1
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Крочата Джованни
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|12 (4)
|0.41
|Сегре Джакопо
|7
|0.24
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.17
|Штулац Лео
|4
|0.14
|Солери Эдоардо
|4
|0.14
|Раноккья Филиппо
|4
|0.14
|Манкузо Леонардо
|3
|0.1
|Инсинье Роберто
|2
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.07
|Лучиони Фабио
|2
|0.07
|Неделчару Ионуц
|2
|0.07
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Диаките Салим
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|10
|0
|Серсанти Алессандро
|10
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Гульелмотти Давиде
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Палермо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
13
Лекко
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Палермо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
7
24
Лекко
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Палермо
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
14
37
Голы по времени матча
Забито
13
25
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
0
0%
5
20%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
3
23%
4
16%
61-75
4
31%
7
28%
76-90
Пропущено
28
19
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
4
14%
1
5%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
8
29%
5
26%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
5
18%
5
26%
76-90
Забито
13
28
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
1
8%
2
7%
1-15
5
38%
4
14%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
3
23%
12
43%
76-90
Пропущено
27
18
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
7%
3
17%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
1
4%
6
33%
31-45
6
22%
4
22%
46-60
6
22%
3
17%
61-75
7
26%
2
11%
76-90
Забито
26
53
11 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 16
14 Не забивали 5
1
4%
7
13%
1-15
7
27%
7
13%
16-30
3
12%
8
15%
31-45
3
12%
4
8%
46-60
5
19%
8
15%
61-75
7
27%
19
36%
76-90
Пропущено
55
37
18 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
6
11%
4
11%
1-15
7
13%
3
8%
16-30
5
9%
9
24%
31-45
14
25%
9
24%
46-60
11
20%
5
14%
61-75
12
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3
Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2
Палермо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0
ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2
Результаты матчей
Лекко
Палермо
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
3
9 раз 31%
2
7 раз 24%
1
7 раз 24%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лекко
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
410
95
212
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
411
87
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
245
821
1712
326
1019
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|16 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|13