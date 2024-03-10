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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Венеция
2:1
Первый тайм: 45+'
Бари
0'
1:0
3' Гол
Гюткьяр Кристиан
2:0
16' Гол
Альтаре Джорджо
2:1
38' Гол
Пушкаш Георге
41' Желтая карточка
Викари Франческо

Ход матча

3'
Гюткьяр Кристиан
(Свобода Михаэль)
1:0
16'
Альтаре Джорджо
(Свобода Михаэль)
2:0
38'
2:1
Пушкаш Георге
(Риччи Джакомо)
41'
 
Викари Франческо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Бари
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Все Коэффициенты
1
Йоронен
Йессе
15
Альтаре
Джорджо
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
9
Гюткьяр
Кристиан
22
Бренно
5
Матино
Эммануэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
93
Дорваль
Мехди
31
Риччи
Джакомо
14
Лулич
Карло
8
Бенали
Ахмед
20
Сибилли
Джузеппе
47
Пушкаш
Георге
9
Насти
Марко
Венеция
3-5-2
Бари
3-4-1-2

История личных встреч

Венеция
Бари

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

СB
0:3
СB
1:0
СB
1:2
СB
3:1
СB
0:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 15 (4) 0.52
Гюткьяр Кристиан 9 (1) 0.31
Пьерини Николас 5 0.17
Бузио Джанлука 5 0.17
Тессманн Таннер 4 0.14
Альтаре Джорджо 4 0.14
Йонсен Деннис 3 0.1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.07
Бьярксон Бьярки Стейнн 2 0.07
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Свобода Михаэль 0 0
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 10 (3) 0.34
Насти Марко 4 0.14
Куцупиас Илиас 2 0.07
Ди Чезаре Валерио 2 0.07
Пушкаш Георге 2 0.07
Дьяв Давиде 2 0.07
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Риччи Джакомо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 5 1
Сверко Марин 6 0
Альтаре Джорджо 6 0
Тессманн Таннер 6 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 4 0
Бузио Джанлука 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 13 1
Насти Марко 9 0
Бенали Ахмед 8 0
Сибилли Джузеппе 8 0
Риччи Джакомо 6 0
Викари Франческо 5 0
Акампора Дженнаро 5 0
Майта Маттиа 3 1
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Пучино Раффаэле 1 0
Лулич Карло 1 0
Матино Эммануэле 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Венеция
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
10
Венеция
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Бари
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

16
16
Венеция
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
57% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Бари
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

24
26

Голы по времени матча

Забито

30
13
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
2
7%
2
15%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
7
23%
4
31%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
4
13%
4
31%
76-90

Пропущено

19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
16%
5
28%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
5
26%
5
28%
61-75
4
21%
6
33%
76-90

Забито

20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
5%
1
6%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
11
55%
3
19%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
7
50%
76-90

Забито

50
29
20 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
3
6%
3
10%
1-15
8
16%
4
14%
16-30
9
18%
4
14%
31-45
8
16%
7
24%
46-60
7
14%
4
14%
61-75
15
30%
7
24%
76-90

Пропущено

34
32
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 22
4
12%
5
16%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
4
12%
3
9%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
6
18%
6
19%
61-75
8
24%
13
41%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2
Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1
Бари
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0
Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1

Результаты матчей

Венеция
Бари

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
1
7 раз 25%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Венеция
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
4
10
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
18
10
17
11
1.5
7
21
7
21
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Кремонезе
 29 16 8 5 40 - 21 56
3.
Венеция
 2:1 29 16 6 7 52 - 35 54
4.
Комо
 29 15 7 7 40 - 32 52
5.
Палермо
 1:0 29 14 7 8 52 - 38 49
6.
Катанзаро
 29 14 6 9 46 - 38 48
7.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
8.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
9.
Пиза
 29 9 10 10 35 - 35 37
10.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
11.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
12.
Реджана
 29 7 15 7 31 - 33 36
13.
Зюйдтироль
 29 9 8 12 36 - 39 35
14.
Козенца
 29 8 10 11 31 - 32 34
15.
Бари
 1:2 29 7 13 9 29 - 35 34
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 29 7 8 14 34 - 40 29
18.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
19.
ФералпиСало
 29 7 6 16 33 - 47 27
20.
Лекко
 0:1 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 2:1 15 10 3 2 32 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 1:0 14 8 1 5 28 - 18 25
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 1:2 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
13.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
14.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
15.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
16.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
18.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 0:1 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
4.
Палермо
 1:0 15 6 6 3 24 - 20 24
5.
Венеция
 2:1 14 6 3 5 20 - 15 21
6.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
7.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
19.
Бари
 1:2 15 2 6 7 13 - 21 12
20.
Лекко
 0:1 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Бари
3.60
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5.60
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5.80
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Где смотреть матч Венеция 2:1 Бари онлайн

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