Тур: 29. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
1:0
3' ГолГюткьяр Кристиан
2:0
16' ГолАльтаре Джорджо
2:1
38' ГолПушкаш Георге
41' Желтая карточкаВикари Франческо
Ход матча
3'
16'
38'
2:1
41'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
33
Сверко
Марин
22
Бренно
14
Лулич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Каллон ЯяНападающий
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Венеция
Бари
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|15 (4)
|0.52
|Гюткьяр Кристиан
|9 (1)
|0.31
|Пьерини Николас
|5
|0.17
|Бузио Джанлука
|5
|0.17
|Тессманн Таннер
|4
|0.14
|Альтаре Джорджо
|4
|0.14
|Йонсен Деннис
|3
|0.1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.07
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.07
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.34
|Насти Марко
|4
|0.14
|Куцупиас Илиас
|2
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.07
|Пушкаш Георге
|2
|0.07
|Дьяв Давиде
|2
|0.07
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Сверко Марин
|6
|0
|Альтаре Джорджо
|6
|0
|Тессманн Таннер
|6
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|13
|1
|Насти Марко
|9
|0
|Бенали Ахмед
|8
|0
|Сибилли Джузеппе
|8
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Викари Франческо
|5
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Матино Эммануэле
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
10
Венеция
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Бари
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
16
16
Венеция
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
57% (16)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Бари
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
24
26
Голы по времени матча
Забито
30
13
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
2
7%
2
15%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
7
23%
4
31%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
4
13%
4
31%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
16%
5
28%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
5
26%
5
28%
61-75
4
21%
6
33%
76-90
Забито
20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
5%
1
6%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
11
55%
3
19%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
7
50%
76-90
Забито
50
29
20 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
3
6%
3
10%
1-15
8
16%
4
14%
16-30
9
18%
4
14%
31-45
8
16%
7
24%
46-60
7
14%
4
14%
61-75
15
30%
7
24%
76-90
Пропущено
34
32
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 22
4
12%
5
16%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
4
12%
3
9%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
6
18%
6
19%
61-75
8
24%
13
41%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2
Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1
Бари
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0
Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1
Результаты матчей
Венеция
Бари
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
1
7 раз 25%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Венеция
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
410
410
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
77
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
1810
1711
721
721
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|8
|3
|55 - 29
|62
|2.
|29
|16
|8
|5
|40 - 21
|56
|3.
|2:1
|29
|16
|6
|7
|52 - 35
|54
|4.
|29
|15
|7
|7
|40 - 32
|52
|5.
|1:0
|29
|14
|7
|8
|52 - 38
|49
|6.
|29
|14
|6
|9
|46 - 38
|48
|7.
|29
|9
|11
|9
|32 - 30
|38
|8.
|29
|10
|7
|12
|33 - 38
|37
|9.
|29
|9
|10
|10
|35 - 35
|37
|10.
|28
|10
|6
|12
|38 - 43
|36
|11.
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|12.
|29
|7
|15
|7
|31 - 33
|36
|13.
|29
|9
|8
|12
|36 - 39
|35
|14.
|29
|8
|10
|11
|31 - 32
|34
|15.
|1:2
|29
|7
|13
|9
|29 - 35
|34
|16.
|29
|6
|12
|11
|28 - 42
|30
|17.
|29
|7
|8
|14
|34 - 40
|29
|18.
|28
|6
|10
|12
|27 - 33
|28
|19.
|29
|7
|6
|16
|33 - 47
|27
|20.
|0:1
|29
|5
|6
|18
|27 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|15
|10
|3
|2
|32 - 20
|33
|2.
|15
|9
|6
|0
|27 - 14
|33
|3.
|14
|8
|4
|2
|22 - 15
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|1:0
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|1:2
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|15
|4
|6
|5
|19 - 19
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|21 - 19
|17
|14.
|14
|4
|3
|7
|17 - 21
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|17.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|18.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|0:1
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|20 - 10
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|3.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|4.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|5.
|2:1
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|7.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|12.
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|16.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|18.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|19.
|1:2
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|20.
|0:1
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|13