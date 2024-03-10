Тур: 27. Стадион: Ванкдорф.
0'
1:0
2' ГолМонтейро Джоэл
2:0
11' ГолИттен Седрик
13' Желтая карточкаАли Мохамед
3:0
16' ГолЭлиа Мешак
Ход матча
2'
1:0
11'
2:0
13'
16'
3:0
31'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
35
Romeo
Beney
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
-
35 Romeo BeneyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Янг Бойз
Базель
37 матчей
75.7%
24.3%
28 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.5%
40.5%
22 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.9%
27%
8.1%
24 победы 10 ничьих 0 побед
32 матча
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа
Второй тайм
40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 22 победы
69 матчей
40.6%
26.1%
33.3%
28 побед 18 ничьих 23 победы
Первый тайм
31.9%
37.7%
30.4%
22 победы 26 ничьих 21 победа
Второй тайм
34.8%
33.3%
31.9%
24 победы 23 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
73
38
Голов в среднем за матч
2.15
1.09
Среднее время на гол
41
82
Всего голов
63
39
Голов в среднем за матч
1.8
1.15
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
136
77
Голов в среднем за матч
1.97
1.12
Тотал матчей
2.5
66
Больше 96%
Меньше 4%
3
61
Больше 88%
Меньше 12%
8
41
Больше 59%
Меньше 41%
28
26
Больше 38%
Меньше 62%
43
10
Больше 14%
Меньше 86%
59
6
Больше 9%
Меньше 91%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
Среднее время на гол
45
80
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.33
|Иттен Седрик
|7 (1)
|0.26
|Монтейро Джоэл
|7
|0.26
|Элиа Мешак
|6
|0.22
|Угринич Филип
|4
|0.15
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.15
|Малес Дариан
|3
|0.11
|Колли Эбрима
|3
|0.11
|Бенито Лорис
|2
|0.07
|Ррудхани Донат
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Лакоми Лукаш
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Ридер Фабиан
|1
|0.04
|Мугиша Джоэл
|1
|0.04
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.04
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|4
|0.15
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.11
|Сигуа Габриэль
|3
|0.11
|Шмидт Доминик II
|2
|0.07
|Йованович Джордже
|2
|0.07
|Ван Бремен Финн
|2
|0.07
|Дубасин Жонатан
|2
|0.07
|Каде Антон
|2
|0.07
|Вейга Ренату
|2
|0.07
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.07
|Ндой Дан
|1
|0.04
|Джака Таулант
|1
|0.04
|Кололли Беньямин
|1
|0.04
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Мэлоун Морис
|1
|0.04
|Комас Арнау
|1
|0.04
|Хунцикер Андрин
|1
|0.04
|Romeo Beney
|1
|0.04
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|11
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Аменда Орель
|3
|0
|Блюм Левин
|1
|1
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|5
|1
|Джака Таулант
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
7
Янг Бойз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Базель
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
17
15
Янг Бойз
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
38% (10)
8% (2)
Базель
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
31
16
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
5
16%
2
13%
1-15
1
3%
4
25%
16-30
8
26%
3
19%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
3
19%
61-75
7
23%
4
25%
76-90
Пропущено
9
23
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
22%
3
13%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
2
22%
5
22%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
22%
6
26%
76-90
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
5
26%
2
12%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
16%
5
29%
29%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
5
33%
61-75
5
31%
5
33%
76-90
Забито
50
33
25 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
10
20%
4
12%
1-15
3
6%
5
15%
16-30
12
24%
5
15%
31-45
7
14%
2
6%
46-60
8
16%
8
24%
61-75
10
20%
9
27%
76-90
Пропущено
25
38
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
6
24%
6
16%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
4
16%
5
13%
31-45
2
8%
4
11%
46-60
3
12%
8
21%
61-75
7
28%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Базель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Базель
Точный счет
1:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
76
49
67
112
49
112
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
49
49
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
197
1115
818
917
323
521
125
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|27
|16
|6
|5
|54 - 24
|54
|2.
|27
|15
|8
|4
|48 - 30
|53
|3.
|27
|13
|4
|10
|49 - 41
|43
|4.
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|5.
|27
|12
|4
|11
|40 - 36
|40
|6.
|27
|11
|7
|9
|49 - 51
|40
|7.
|0:0
|27
|11
|5
|11
|33 - 36
|38
|8.
|27
|9
|6
|12
|36 - 54
|33
|9.
|0:3
|27
|9
|4
|14
|32 - 42
|31
|10.
|27
|8
|5
|14
|32 - 35
|29
|11.
|27
|7
|8
|12
|36 - 43
|29
|12.
|0:0
|27
|3
|8
|16
|26 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|11
|2
|1
|35 - 8
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|30 - 18
|31
|3.
|14
|9
|4
|1
|30 - 15
|31
|4.
|14
|8
|3
|3
|24 - 20
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|7.
|0:0
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|0:3
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|12.
|0:0
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|14
|7
|1
|6
|28 - 24
|22
|3.
|3:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|19 - 18
|16
|5.
|0:3
|14
|4
|2
|8
|16 - 26
|14
|6.
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 22
|13
|8.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|9.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|0:0
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|11
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7