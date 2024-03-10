Тур: 27. Стадион: Ванкдорф.
0'
1:0
2' ГолМонтейро Джоэл
2:0
11' ГолИттен Седрик
13' Желтая карточкаАли Мохамед
3:0
16' ГолЭлиа Мешак
31' Желтая карточкаКололли Беньямин
4:0
46' ГолХаджам Жауэн
48' Желтая карточкаНиассе Шейх
5:0
66' ГолМонтейро Джоэл
5:1
70' ГолБарри Тьерно
82' Желтая карточкаХаджам Жауэн
90'+3
Ход матча
2'
1:0
11'
2:0
13'
16'
3:0
31'
46'
4:0
48'
62'
66'
5:0
70'
5:1
82'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
5 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
343 Количество передач 484
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
35
Romeo
Beney
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
-
35 Romeo BeneyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Янг Бойз
Базель
37 матчей
75.7%
24.3%
28 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.5%
40.5%
22 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.9%
27%
8.1%
24 победы 10 ничьих 0 побед
32 матча
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа
Второй тайм
40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 22 победы
69 матчей
40.6%
26.1%
33.3%
28 побед 18 ничьих 23 победы
Первый тайм
31.9%
37.7%
30.4%
22 победы 26 ничьих 21 победа
Второй тайм
34.8%
33.3%
31.9%
24 победы 23 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
73
38
Голов в среднем за матч
2.15
1.09
Среднее время на гол
41
82
Всего голов
63
39
Голов в среднем за матч
1.8
1.15
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
136
77
Голов в среднем за матч
1.97
1.12
Тотал матчей
2.5
66
Больше 96%
Меньше 4%
3
61
Больше 88%
Меньше 12%
8
41
Больше 59%
Меньше 41%
28
26
Больше 38%
Меньше 62%
43
10
Больше 14%
Меньше 86%
59
6
Больше 9%
Меньше 91%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
Среднее время на гол
45
80
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.33
|Монтейро Джоэл
|8
|0.3
|Иттен Седрик
|7 (1)
|0.26
|Элиа Мешак
|6
|0.22
|Угринич Филип
|4
|0.15
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.15
|Малес Дариан
|3
|0.11
|Колли Эбрима
|3
|0.11
|Бенито Лорис
|2
|0.07
|Ррудхани Донат
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Лакоми Лукаш
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Ридер Фабиан
|1
|0.04
|Мугиша Джоэл
|1
|0.04
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.04
|Хаджам Жауэн
|1
|0.04
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5
|0.19
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.11
|Сигуа Габриэль
|3
|0.11
|Шмидт Доминик II
|2
|0.07
|Йованович Джордже
|2
|0.07
|Ван Бремен Финн
|2
|0.07
|Дубасин Жонатан
|2
|0.07
|Каде Антон
|2
|0.07
|Вейга Ренату
|2
|0.07
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.07
|Ндой Дан
|1
|0.04
|Джака Таулант
|1
|0.04
|Кололли Беньямин
|1
|0.04
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Мэлоун Морис
|1
|0.04
|Комас Арнау
|1
|0.04
|Хунцикер Андрин
|1
|0.04
|Romeo Beney
|1
|0.04
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|11
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Аменда Орель
|3
|0
|Блюм Левин
|1
|1
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Ниассе Шейх
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Хаджам Жауэн
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|5
|1
|Джака Таулант
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
1
8
Янг Бойз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Базель
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
17
15
Янг Бойз
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
37% (10)
7% (2)
Базель
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
36
17
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
7
19%
2
12%
1-15
2
6%
4
24%
16-30
8
22%
3
18%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
6
17%
4
24%
61-75
7
19%
4
24%
76-90
Пропущено
10
28
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
20%
5
18%
1-15
2
20%
4
14%
16-30
2
20%
5
18%
31-45
1
10%
4
14%
46-60
1
10%
4
14%
61-75
2
20%
6
21%
76-90
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
26%
2
12%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
16%
5
29%
29%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
5
33%
61-75
5
31%
5
33%
76-90
Забито
55
34
28 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
12
22%
4
12%
1-15
4
7%
5
15%
16-30
12
22%
5
15%
31-45
8
15%
2
6%
46-60
9
16%
9
26%
61-75
10
18%
9
26%
76-90
Пропущено
26
43
13 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
6
23%
8
19%
1-15
3
12%
5
12%
16-30
4
15%
5
12%
31-45
2
8%
5
12%
46-60
4
15%
9
21%
61-75
7
27%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Базель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Базель
Точный счет
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
86
49
77
112
59
112
410
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
49
410
310
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
207
1215
819
1017
324
621
126
423
126
126
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|11
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9