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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Янг Бойз
5:1
Конец матча
Базель
0'
1:0
2' Гол
Монтейро Джоэл
2:0
11' Гол
Иттен Седрик
13' Желтая карточка
Али Мохамед
3:0
16' Гол
Элиа Мешак
31' Желтая карточка
Кололли Беньямин
4:0
46' Гол
Хаджам Жауэн
48' Желтая карточка
Ниассе Шейх
5:0
66' Гол
Монтейро Джоэл
5:1
70' Гол
Барри Тьерно
82' Желтая карточка
Хаджам Жауэн
90'+3

Ход матча

2'
Монтейро Джоэл
1:0
11'
Иттен Седрик
(Малес Дариан)
2:0
13'
Али Мохамед
 
16'
Элиа Мешак
(Иттен Седрик)
3:0
23'
 
Jonas Adjei Adjetey
Баришич Адриан-Леон
31'
 
Кололли Беньямин
46'
 
Какури Дион
Romeo Beney
46'
 
Мэлоун Морис
Дрэгер Мохамед
46'
Хаджам Жауэн
(Элиа Мешак)
4:0
48'
Ниассе Шейх
 
61'
Мугиша Джоэл
Малес Дариан
 
62'
Янко Саиди
Блюм Левин
 
66'
Монтейро Джоэл
(Ниассе Шейх)
5:0
70'
5:1
Барри Тьерно
71'
Лустенбергер Фабиан
Али Мохамед
 
71'
Ганвула Сильвер
Иттен Седрик
 
71'
 
Огюстен Жан-Кевин
Фрай Фабиан
71'
 
Рюэгг Кевин
Кололли Беньямин
81'
Лакоми Лукаш
Ниассе Шейх
 
82'
Хаджам Жауэн
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 10
  • 9 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 5 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 343 Количество передач 484
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
30
Лаупер
Сандро
20
Ниассе
Шейх
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
31
Шмидт
Доминик
II
6
Дрэгер
Мохамед
37
Авдуллаху
Леон
40
Вейга
Ренату
35
Romeo
Beney
7
Кололли
Беньямин
9
Барри
Тьерно
Янг Бойз
4-4-2
Базель
4-4-2

История личных встреч

Янг Бойз
Базель

37 матчей

75.7%
24.3%
28 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.5%
40.5%
22 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.9%
27%
8.1%
24 победы 10 ничьих 0 побед

32 матча

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа

Второй тайм

40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 22 победы

69 матчей

40.6%
26.1%
33.3%
28 побед 18 ничьих 23 победы

Первый тайм

31.9%
37.7%
30.4%
22 победы 26 ничьих 21 победа

Второй тайм

34.8%
33.3%
31.9%
24 победы 23 ничьи 22 победы

История матчей

С
1:0
С
3:0
С
1:1
К
2:4
С
3:0
С
3:1
С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

73
38

Голов в среднем за матч

2.15
1.09

Среднее время на гол

41
82

Всего голов

63
39

Голов в среднем за матч

1.8
1.15

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

136
77

Голов в среднем за матч

1.97
1.12

Тотал матчей

2.5
66
Больше 96%
Меньше 4%
3
61
Больше 88%
Меньше 12%
8
41
Больше 59%
Меньше 41%
28
26
Больше 38%
Меньше 62%
43
10
Больше 14%
Меньше 86%
59
6
Больше 9%
Меньше 91%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
68

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.33
Монтейро Джоэл 8 0.3
Иттен Седрик 7 (1) 0.26
Элиа Мешак 6 0.22
Угринич Филип 4 0.15
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.15
Малес Дариан 3 0.11
Колли Эбрима 3 0.11
Бенито Лорис 2 0.07
Ррудхани Донат 2 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.04
Лакоми Лукаш 1 0.04
Лаупер Сандро 1 0.04
Ридер Фабиан 1 0.04
Мугиша Джоэл 1 0.04
Лустенбергер Фабиан 1 0.04
Хаджам Жауэн 1 0.04
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 0.19
Фрай Фабиан 3 (1) 0.11
Сигуа Габриэль 3 0.11
Шмидт Доминик II 2 0.07
Йованович Джордже 2 0.07
Ван Бремен Финн 2 0.07
Дубасин Жонатан 2 0.07
Каде Антон 2 0.07
Вейга Ренату 2 0.07
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.07
Ндой Дан 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Кололли Беньямин 1 0.04
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Мэлоун Морис 1 0.04
Комас Арнау 1 0.04
Хунцикер Андрин 1 0.04
Romeo Beney 1 0.04
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 11 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 3 0
Малес Дариан 3 0
Аменда Орель 3 0
Блюм Левин 1 1
Лустенбергер Фабиан 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Ниассе Шейх 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Хаджам Жауэн 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 5 1
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Каде Антон 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Дрэгер Мохамед 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
8
Янг Бойз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Базель
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

17
15
Янг Бойз
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
37% (10)
7% (2)
Базель
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

36
17
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
7
19%
2
12%
1-15
2
6%
4
24%
16-30
8
22%
3
18%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
6
17%
4
24%
61-75
7
19%
4
24%
76-90

Пропущено

10
28
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
20%
5
18%
1-15
2
20%
4
14%
16-30
2
20%
5
18%
31-45
1
10%
4
14%
46-60
1
10%
4
14%
61-75
2
20%
6
21%
76-90

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
26%
2
12%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
16%
5
29%
29%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
25%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
5
33%
61-75
5
31%
5
33%
76-90

Забито

55
34
28 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
12
22%
4
12%
1-15
4
7%
5
15%
16-30
12
22%
5
15%
31-45
8
15%
2
6%
46-60
9
16%
9
26%
61-75
10
18%
9
26%
76-90

Пропущено

26
43
13 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
6
23%
8
19%
1-15
3
12%
5
12%
16-30
4
15%
5
12%
31-45
2
8%
5
12%
46-60
4
15%
9
21%
61-75
7
27%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1
Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Базель
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Базель

Точный счет

1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
6
1.5
4
9
7
7
2.5
1
12
5
9
3.5
1
12
4
10
4.5
1
12
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
4
10
3
10
2.5
2
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
20
7
12
15
1.5
8
19
10
17
2.5
3
24
6
21
3.5
1
26
4
23
4.5
1
26
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 6 5 56 - 25 54
2.
Серветт
 27 15 8 4 48 - 30 53
3.
Лугано
 27 13 4 10 49 - 41 43
4.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
5.
Санкт-Галлен
 27 12 4 11 40 - 36 40
6.
Винтертур
 27 11 7 9 49 - 51 40
7.
Люцерн
 27 11 4 12 34 - 38 37
8.
Ивердон
 27 9 6 12 36 - 54 33
9.
Базель
 27 9 4 14 33 - 44 31
10.
Грасcхоппер
 27 8 5 14 32 - 35 29
11.
Лозанна
 27 7 8 12 36 - 43 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 27 4 7 16 28 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 6 6 15 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
9.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 11
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
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