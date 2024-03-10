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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:0
Первый тайм: 32'
Люцерн
0'
8' Желтая карточка
Valon Hamdiju

Ход матча

8'
Valon Hamdiju
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Люцерн
5.40
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3.90
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Все Коэффициенты
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
26
Диаките
Ибрахим
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
8
Байар
Ромен
76
Valon
Hamdiju
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
11
Teddy
Okou
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
69
Шадер
Софьян
9
Грбич
Адриан
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Люцерн
4-1-4-1

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:3
С
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 5 0.19
Айдини Альбан 5 (1) 0.19
Mergim Qarri 3 0.11
Liridon Mulaj 3 0.11
Махмуд Элиес 2 0.07
Florian Danho 2 0.07
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.04
Lucas Pos 1 0.04
Mischa Eberhard 1 0.04
Giovani Bamba 1 0.04
Sahmkou Camara 1 0.04
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Ардон 5 0.19
Майер Макс 5 (3) 0.19
Lars Villiger 4 0.15
Шадер Софьян 4 0.15
Дорн Пиус 3 0.11
Клиджэ Тибо 3 0.11
Severin Ottiger 2 0.07
Кадак Якуб 2 (1) 0.07
Teddy Okou 1 0.04
Симани Денис 1 0.04
Абубакар-Анкра Асума 1 0.04
Грбич Адриан 1 (1) 0.04
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 8 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Махмуд Элиес 4 1
Valon Hamdiju 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Али Мохамед Абдалла 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 5 2
Фрыдек Мартин 6 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Severin Ottiger 3 1
Симани Денис 4 0
Яшари Ардон 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Хаас Николас 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Клиджэ Тибо 2 0
Грбич Адриан 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Pascal Loretz 1 0
Leny Meyer 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Люцерн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
9
Стад Лозанна-Уши
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Люцерн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

7
17
Стад Лозанна-Уши
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Люцерн
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

28
22
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
5
18%
3
14%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
3
11%
9
41%
61-75
6
21%
5
23%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
23%
1
6%
1-15
3
23%
5
28%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
23%
4
22%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Пропущено

25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
12%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
24%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
16%
4
27%
61-75
7
28%
5
33%
76-90

Забито

26
32
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
12%
1
3%
1-15
3
12%
8
25%
16-30
6
23%
4
13%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
6
23%
7
22%
61-75
6
23%
8
25%
76-90

Пропущено

53
37
26 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
8
15%
6
16%
1-15
8
15%
2
5%
16-30
10
19%
2
5%
31-45
7
13%
4
11%
46-60
7
13%
13
35%
61-75
13
25%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Люцерн
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:3
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:3
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
21
5
6
20
1.5
9
17
2
24
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:0 27 16 6 5 54 - 24 54
2.
Серветт
 27 15 8 4 48 - 30 53
3.
Лугано
 27 13 4 10 49 - 41 43
4.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
5.
Санкт-Галлен
 27 12 4 11 40 - 36 40
6.
Винтертур
 27 11 7 9 49 - 51 40
7.
Люцерн
 0:0 27 11 5 11 33 - 36 38
8.
Ивердон
 27 9 6 12 36 - 54 33
9.
Базель
 0:3 27 9 4 14 32 - 42 31
10.
Грасcхоппер
 27 8 5 14 32 - 35 29
11.
Лозанна
 27 7 8 12 36 - 43 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 27 3 8 16 26 - 53 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:0 14 11 2 1 35 - 8 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 0:0 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 0:3 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 14 1 7 6 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 3:0 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 0:3 14 4 2 8 16 - 26 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 0:0 14 3 4 7 14 - 22 13
8.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
9.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 11
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Valon Hamdiju получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Стад Лозанна-Уши
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