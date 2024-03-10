Тур: 27. Стадион: Центер спортиф де Виды.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
11
Teddy
Okou
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
69
Шадер
Софьян
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Люцерн
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|5
|0.19
|Айдини Альбан
|5 (1)
|0.19
|Mergim Qarri
|3
|0.11
|Liridon Mulaj
|3
|0.11
|Махмуд Элиес
|2
|0.07
|Florian Danho
|2
|0.07
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.04
|Lucas Pos
|1
|0.04
|Mischa Eberhard
|1
|0.04
|Giovani Bamba
|1
|0.04
|Sahmkou Camara
|1
|0.04
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Ардон
|5
|0.19
|Майер Макс
|5 (3)
|0.19
|Lars Villiger
|4
|0.15
|Шадер Софьян
|4
|0.15
|Дорн Пиус
|3
|0.11
|Клиджэ Тибо
|3
|0.11
|Severin Ottiger
|2
|0.07
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.07
|Teddy Okou
|1
|0.04
|Симани Денис
|1
|0.04
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1 (1)
|0.04
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|8
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Florian Danho
|3
|2
|Махмуд Элиес
|4
|1
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Али Мохамед Абдалла
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Вашу Жереми
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|5
|2
|Фрыдек Мартин
|6
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Severin Ottiger
|3
|1
|Симани Денис
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Клиджэ Тибо
|2
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Люцерн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
9
Стад Лозанна-Уши
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Люцерн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
7
17
Стад Лозанна-Уши
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Люцерн
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
28
22
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
5
18%
3
14%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
3
11%
9
41%
61-75
6
21%
5
23%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
3
23%
1
6%
1-15
3
23%
5
28%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
23%
4
22%
61-75
2
15%
5
28%
76-90
Пропущено
25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
12%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
24%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
16%
4
27%
61-75
7
28%
5
33%
76-90
Забито
26
32
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
12%
1
3%
1-15
3
12%
8
25%
16-30
6
23%
4
13%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
6
23%
7
22%
61-75
6
23%
8
25%
76-90
Пропущено
53
37
26 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
8
15%
6
16%
1-15
8
15%
2
5%
16-30
10
19%
2
5%
31-45
7
13%
4
11%
46-60
7
13%
13
35%
61-75
13
25%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Люцерн
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Люцерн
Точный счет
1:1
5 раз 38%
0:3
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:3
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
310
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
310
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
215
620
917
224
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|27
|16
|6
|5
|54 - 24
|54
|2.
|27
|15
|8
|4
|48 - 30
|53
|3.
|27
|13
|4
|10
|49 - 41
|43
|4.
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|5.
|27
|12
|4
|11
|40 - 36
|40
|6.
|27
|11
|7
|9
|49 - 51
|40
|7.
|0:0
|27
|11
|5
|11
|33 - 36
|38
|8.
|27
|9
|6
|12
|36 - 54
|33
|9.
|0:3
|27
|9
|4
|14
|32 - 42
|31
|10.
|27
|8
|5
|14
|32 - 35
|29
|11.
|27
|7
|8
|12
|36 - 43
|29
|12.
|0:0
|27
|3
|8
|16
|26 - 53
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|11
|2
|1
|35 - 8
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|30 - 18
|31
|3.
|14
|9
|4
|1
|30 - 15
|31
|4.
|14
|8
|3
|3
|24 - 20
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|7.
|0:0
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|0:3
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|12.
|0:0
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|14
|7
|1
|6
|28 - 24
|22
|3.
|3:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|19 - 18
|16
|5.
|0:3
|14
|4
|2
|8
|16 - 26
|14
|6.
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 22
|13
|8.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|9.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|0:0
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|11
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7