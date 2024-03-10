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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
2:1
Конец матча
Люцерн
0'
8' Желтая карточка
Valon Hamdiju
42' Желтая карточка
Белоко Стефан
1:0
58' Гол
Гарби Исмаэль
2:0
61' Гол
Диаките Ибрахим
2:1
73' Гол
Teddy Okou
90' Желтая карточка
Клиджэ Тибо
90'+5

Ход матча

8'
Valon Hamdiju
 
40'
 
Ульрих Дарио
Шадер Софьян
42'
 
Белоко Стефан
46'
Sahmkou Camara
Lucas Pos
 
58'
Гарби Исмаэль
(Mergim Qarri)
1:0
61'
Диаките Ибрахим
(Гарби Исмаэль)
2:0
68'
 
Майер Макс
Кадак Якуб
69'
 
Клиджэ Тибо
Severin Ottiger
73'
2:1
Teddy Okou
78'
Giovani Bamba
Valon Hamdiju
 
80'
 
Адеми Кемаль
Грбич Адриан
81'
 
Хаас Николас
Белоко Стефан
85'
Али Мохамед Абдалла
Махмуд Элиес
 
90'
Gabriel Kyeremateng
Айдини Альбан
 
90'
Nathan Garcia
Mergim Qarri
 
90'
 
Клиджэ Тибо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 10
  • 0 Офсайды 7
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 428 Количество передач 332
  • 54 Владение мячом, % 46
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
26
Диаките
Ибрахим
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
8
Байар
Ромен
76
Valon
Hamdiju
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
11
Teddy
Okou
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
69
Шадер
Софьян
9
Грбич
Адриан
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Люцерн
4-1-4-1

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:3
С
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 6 0.22
Айдини Альбан 5 (1) 0.19
Mergim Qarri 3 0.11
Liridon Mulaj 3 0.11
Махмуд Элиес 2 0.07
Florian Danho 2 0.07
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.04
Lucas Pos 1 0.04
Mischa Eberhard 1 0.04
Giovani Bamba 1 0.04
Диаките Ибрахим 1 0.04
Sahmkou Camara 1 0.04
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Ардон 5 0.19
Майер Макс 5 (3) 0.19
Lars Villiger 4 0.15
Шадер Софьян 4 0.15
Дорн Пиус 3 0.11
Клиджэ Тибо 3 0.11
Teddy Okou 2 0.07
Severin Ottiger 2 0.07
Кадак Якуб 2 (1) 0.07
Симани Денис 1 0.04
Абубакар-Анкра Асума 1 0.04
Грбич Адриан 1 (1) 0.04
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 8 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Махмуд Элиес 4 1
Valon Hamdiju 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Али Мохамед Абдалла 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 6 2
Фрыдек Мартин 6 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Severin Ottiger 3 1
Симани Денис 4 0
Яшари Ардон 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Хаас Николас 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Грбич Адриан 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Pascal Loretz 1 0
Leny Meyer 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Люцерн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
10
Стад Лозанна-Уши
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Люцерн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

7
17
Стад Лозанна-Уши
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Люцерн
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Пропущено

29
24
15 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
5
17%
3
13%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
4
14%
10
42%
61-75
6
21%
5
21%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
3
23%
1
6%
1-15
3
23%
5
28%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
23%
4
22%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Пропущено

25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
12%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
24%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
16%
4
27%
61-75
7
28%
5
33%
76-90

Забито

28
33
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
11%
1
3%
1-15
3
11%
8
24%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
7
25%
8
24%
61-75
6
21%
8
24%
76-90

Пропущено

54
39
26 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 21
8
15%
6
15%
1-15
8
15%
2
5%
16-30
10
19%
2
5%
31-45
7
13%
5
13%
46-60
8
15%
14
36%
61-75
13
24%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Люцерн
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1
Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:3
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
0:3
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 26%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
1
13 раз 48%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
2
12
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
22
5
7
20
1.5
9
18
2
25
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 6 5 56 - 25 54
2.
Серветт
 27 15 8 4 48 - 30 53
3.
Лугано
 27 13 4 10 49 - 41 43
4.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
5.
Санкт-Галлен
 27 12 4 11 40 - 36 40
6.
Винтертур
 27 11 7 9 49 - 51 40
7.
Люцерн
 27 11 4 12 34 - 38 37
8.
Ивердон
 27 9 6 12 36 - 54 33
9.
Базель
 27 9 4 14 33 - 44 31
10.
Грасcхоппер
 27 8 5 14 32 - 35 29
11.
Лозанна
 27 7 8 12 36 - 43 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 27 4 7 16 28 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 6 6 15 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
9.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 11
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
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    • 46'
      Lucas Pos уходит с поля. Sahmkou Camara выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Шадер Софьян уходит с поля. Ульрих Дарио выходит вместо него
    • 8'
      Valon Hamdiju получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стад Лозанна-Уши 2:1 Люцерн онлайн

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