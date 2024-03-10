Первый тайм

14' Пробивал по воротам из пределов штрафной Брэдли после смещения с правого фланга, но мяч полетел рядом со штангой.

13' Проникающий пас исполнял Де Брёйне в штрафную на Холанна, но перехватил снаряд в подкате Ван Дейк.

12' С угла поля навесил в центр штрафной Альварес. но здесь после серии рикошетов Эндо вынес сферу в центр поля.

11' Убегал в контратаку на скорости по флангу Фоден и прострелил в штрафную, но здесь Брэдли вынес сферу на угловой.

10' Прорывался по центру к штрафной соперника Де Брёйне и пробил под перекладину, но смог отбить в сторону кулаками Келлехер.

9' Тонким пасом Альварес запустил в штрафную Де Брёйне, который от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, но здесь замкнуть не успел Фоден.