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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 14'
Манчестер Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 213
Ливерпуль 36.2% (77)
X 35.7% (76)
Манчестер Сити 28.2% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
Манчестер Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
84
Брэдли
Конор
78
Куанса
Джарелл
4
Ван
Дейк
Виргил
2
Гомес
Джо
10
Макаллистер
Алексис
3
Эндо
Ватару
8
Собослаи
Доминик
19
Эллиотт
Харви
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
19
Альварес
Хулиан
9
Холанн
Эрлинг
Ливерпуль
4-3-3
Манчестер Сити
3-2-4-1

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Сити

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

44%
48%
8%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

44 матча

40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
47.7%
27.3%
11 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

29.5%
45.5%
25%
13 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
КЛ
3:2
ПЛ
1:0
С
3:1
К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

1.96
1.14

Среднее время на гол

46
78

Всего голов

85
54

Голов в среднем за матч

1.93
1.23

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

46
73

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 (4) 0.54
Нуньес Дарвин 10 0.36
Жота Диогу 9 0.32
Диас Луис 6 0.21
Гакпо Коди 5 0.18
Собослаи Доминик 3 0.11
Александер-Арнольд Трент 2 0.07
Макаллистер Алексис 2 0.07
Ван Дейк Виргил 2 0.07
Эллиотт Харви 2 0.07
Брэдли Конор 1 0.04
Робертсон Эндрю 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Эндо Ватару 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 0.64
Фоден Фил 11 0.39
Альварес Хулиан 8 (1) 0.29
Родри Эрнандес 6 0.21
Силва Бернарду 6 0.21
Грилиш Джек 3 0.11
Доку Жереми 2 0.07
Аке Натан 2 0.07
Аканджи Мануэль 2 0.07
Де Брёйне Кевин 1 0.04
Бобб Оскар 1 0.04
Льюис Рико 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 8 0
Эндо Ватару 7 0
Макаллистер Алексис 5 1
Конате Ибраима 4 1
Александер-Арнольд Трент 5 0
Гомес Джо 4 0
Жота Диогу 2 1
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Силва Бернарду 6 0
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 4 0
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

1
6
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Манчестер Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

24
33
Ливерпуль
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
15% (4)
33% (9)
Манчестер Сити
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
26% (7)
56% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

35
29
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
3%
2
7%
1-15
4
11%
4
14%
16-30
7
20%
3
10%
31-45
6
17%
6
21%
46-60
7
20%
7
24%
61-75
10
29%
7
24%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
3
23%
5
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Забито

26
33
7 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
14 Не забивали 13
1
4%
4
12%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
14
54%
8
24%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
5
38%
76-90

Забито

61
62
19 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 37
14 Забивали первыми 18
2 Не забивали 2
2
3%
6
10%
1-15
5
8%
10
16%
16-30
12
20%
9
15%
31-45
9
15%
10
16%
46-60
9
15%
12
19%
61-75
24
39%
15
24%
76-90

Пропущено

28
27
17 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
5
18%
3
11%
1-15
6
21%
3
11%
16-30
6
21%
7
26%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
3
11%
6
22%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Манчестер Сити

Точный счет

3:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
4
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 26%
3
7 раз 26%
2
6 раз 22%
4
6 раз 22%
0
1 раз 4%
3
9 раз 33%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
1.5
10
4
10
3
2.5
5
9
4
9
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
9
4
3
11
2.5
7
6
2
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
25
2
19
8
1.5
19
8
13
14
2.5
12
15
6
21
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 28 19 7 2 64 - 25 64
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 28 19 6 3 62 - 27 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 28 17 4 7 59 - 41 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 27 16 5 6 59 - 39 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 28 12 7 9 45 - 49 43
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 28 10 5 13 40 - 44 35
13.
Борнмут
 Заявка 27 8 8 11 38 - 50 32
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 28 7 5 16 40 - 52 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 6 16 34 - 50 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 27 5 6 16 39 - 56 21
19.
Бёрнли
 2:2 Заявка 28 3 5 20 27 - 62 14
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 14 11 3 0 37 - 11 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
8.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 14 6 5 3 24 - 21 23
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 5 5 15 - 21 14
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 2:2 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 5 2 30 - 20 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
16.
Брентфорд
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
17.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19.
Бёрнли
 2:2 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Брэдли после смещения с правого фланга, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 13'
    Проникающий пас исполнял Де Брёйне в штрафную на Холанна, но перехватил снаряд в подкате Ван Дейк.
  • 12'
    С угла поля навесил в центр штрафной Альварес. но здесь после серии рикошетов Эндо вынес сферу в центр поля.
  • Угловой
    11'
    Убегал в контратаку на скорости по флангу Фоден и прострелил в штрафную, но здесь Брэдли вынес сферу на угловой.
  • 10'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Де Брёйне и пробил под перекладину, но смог отбить в сторону кулаками Келлехер.
  • 9'
    Тонким пасом Альварес запустил в штрафную Де Брёйне, который от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, но здесь замкнуть не успел Фоден.
  • 8'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Нуньес и головой сбросил на ход Диасу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
  • 7'
    С правого фланга пяткой сбросил Нуньес в штрафную на Эллиотта, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
  • 6'
    Забросил с центра поля Эллиотт в штрафную на ход Нуньесу, но на выходе Эдерсон забрал мяч в свои руки.
  • 5'
    Ворвался в штрафную соперника Альварес после поперечного паса от Силвы и пробил низом в дальний угол, но справился Келлехер.
  • 4'
    С правого фланга низом прострелил Фоден в штрафную на Альвареса, но мяч в последний момент перехватил Ван Дейк.
  • 3'
    Мог убегать на ворота соперника Нуньес после заброса от Собослаи, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. с центра поля разыграли футболисты "Ливерпуля"!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. АПЛ продолжает радовать любителей футбола по всему миру, а сегодня будет сыгран едва ли не главный матч сезона, "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити". Оба клуба ведут борьбу за чемпионство, а сейчас находятся в хорошей форме, так что нас ждет интересная битва. Текстовую трансляцию для Вас проведет Федосов Дмитрий!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Ливерпуль
    36.3% (77)
    Ничья
    35.8% (76)
    Манчестер Сити
    27.8% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    93.04% (107)
    Нет
    6.96% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    18.9% (40)
    1:2 Манчестер Сити
    10.4% (22)
    2:2 Ничья
    9.4% (20)
    2:1 Ливерпуль
    6.1% (13)
    3:2 Ливерпуль
    3.3% (7)
    1:0 Ливерпуль
    1.9% (4)
    1:3 Манчестер Сити
    1.4% (3)
    2:3 Манчестер Сити
    0.9% (2)
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