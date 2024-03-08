Тур: 28. Стадион: Энфилд. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
История личных встреч
Ливерпуль
Манчестер Сити
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
44%
48%
8%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
44 матча
40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
47.7%
27.3%
11 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
29.5%
45.5%
25%
13 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
1.96
1.14
Среднее время на гол
46
78
Всего голов
85
54
Голов в среднем за матч
1.93
1.23
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
46
73
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|15 (4)
|0.56
|Нуньес Дарвин
|10
|0.37
|Жота Диогу
|9
|0.33
|Диас Луис
|6
|0.22
|Гакпо Коди
|5
|0.19
|Собослаи Доминик
|3
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.07
|Макаллистер Алексис
|2
|0.07
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.07
|Эллиотт Харви
|2
|0.07
|Брэдли Конор
|1
|0.04
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Эндо Ватару
|1
|0.04
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|0.67
|Фоден Фил
|11
|0.41
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.3
|Родри Эрнандес
|6
|0.22
|Силва Бернарду
|6
|0.22
|Грилиш Джек
|3
|0.11
|Доку Жереми
|2
|0.07
|Аке Натан
|2
|0.07
|Аканджи Мануэль
|2
|0.07
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.04
|Бобб Оскар
|1
|0.04
|Льюис Рико
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Эндо Ватару
|7
|0
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Конате Ибраима
|4
|1
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Гомес Джо
|4
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|7
|1
|Силва Бернарду
|6
|0
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Эдерсон Мораес
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
1
6
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Манчестер Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
24
33
Ливерпуль
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
15% (4)
33% (9)
Манчестер Сити
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
26% (7)
56% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
35
29
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
3%
2
7%
1-15
4
11%
4
14%
16-30
7
20%
3
10%
31-45
6
17%
6
21%
46-60
7
20%
7
24%
61-75
10
29%
7
24%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
3
23%
5
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Забито
26
33
7 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
14 Не забивали 13
1
4%
4
12%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
14
54%
8
24%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
13%
3
23%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
27%
5
38%
76-90
Забито
61
62
19 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 37
14 Забивали первыми 18
2 Не забивали 2
2
3%
6
10%
1-15
5
8%
10
16%
16-30
12
20%
9
15%
31-45
9
15%
10
16%
46-60
9
15%
12
19%
61-75
24
39%
15
24%
76-90
Пропущено
28
27
17 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
5
18%
3
11%
1-15
6
21%
3
11%
16-30
6
21%
7
26%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
3
11%
6
22%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Манчестер Сити
Точный счет
3:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
4
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 26%
3
7 раз 26%
2
6 раз 22%
4
6 раз 22%
0
1 раз 4%
3
9 раз 33%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
104
103
59
49
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
94
311
76
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
252
198
198
1314
1215
621
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|2.
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|3.
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|68 - 23
|61
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6.
|Заявка
|27
|14
|2
|11
|37 - 39
|44
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 43
|38
|11.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|39 - 42
|35
|13.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|36 - 48
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|32 - 47
|28
|15.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 50
|26
|16.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|29 - 37
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18.
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|38 - 55
|20
|19.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
|20.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|22 - 72
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 21
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|14 (3)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Исход игры
Ливерпуль
35.2% (19)
Ничья
40.7% (22)
Манчестер Сити
24.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
93.18% (41)
Нет
6.82% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (15)
1:2 Манчестер Сити
14.8% (8)
2:1 Ливерпуль
13% (7)
2:2 Ничья
11.1% (6)
3:2 Ливерпуль
3.7% (2)
1:3 Манчестер Сити
3.7% (2)
1:0 Ливерпуль
3.7% (2)
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