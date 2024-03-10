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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 199
Спартак Москва 80.9% (161)
X 9% (18)
Факел 10.1% (20)
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98
Максименко
Александр
47
Зобнин
Роман
4
Дуарте
Алексис
6
Бабич
Срджан
2
Рябчук
Олег
19
Медина
Хесус
35
Мартинс
Кристофер
25
Пруцев
Данил
17
Зиньковский
Антон
22
Игнатов
Михаил
9
Угальде
Манфред
31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
72
Сенаджи
Райан
47
Божин
Сергей
88
Мастерной
Владислав
10
Альшин
Ильнур
33
Квеквескири
Ираклий
18
Мендель
Андрей
28
Магаль
Руслан
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
Спартак Москва
4-4-2
Факел
4-4-2

История личных встреч

Спартак Москва
Факел

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
К
1:2
К
3:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.32
Бонгонда Тео 4 0.21
Соболев Александр Сергеевич 3 0.16
Хлусевич Даниил 3 0.16
Игнатов Михаил Александрович 2 0.11
Мартинс Кристофер 2 0.11
Зиньковский Антон 2 0.11
Медина Хесус 2 0.11
Мозес Виктор 1 0.05
Пруцев Данил 1 0.05
Бабич Срджан 1 0.05
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 6 (2) 0.32
Якимов Вячеслав 4 0.21
Максимов Максим 2 (1) 0.11
Альшин Ильнур 1 0.05
Моцпан Никита 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Долгов Александр 1 0.05
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 5 1
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Умяров Наиль 4 0
Бабич Срджан 2 1
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Дуарте Алексис 3 0
Мартинс Кристофер 2 0
Медина Хесус 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр 1 0
Пруцев Данил 1 0
Рябчук Олег 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Квеквескири Ираклий 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Моцпан Никита 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Беленов Александр 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Черов Василий 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
4
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Факел
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

7
8
Спартак Москва
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Факел
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
5
29%
29%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
41%
2
25%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
6
40%
2
29%
76-90

Забито

27
17
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
5
19%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
6
22%
3
18%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
9
33%
6
35%
76-90

Пропущено

24
19
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
2
11%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
6
25%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
9
38%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0
Факел
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2
Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0

Результаты матчей

Спартак Москва
Факел

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
4
1.5
3
6
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
2
8
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
8
9
10
1.5
5
14
3
16
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 8 2 33 - 23 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 Заявка 20 3 5 12 12 - 25 14
16.
Сочи
 Заявка 20 3 4 13 19 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 15 - 7 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
12.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
7.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 12 минут.



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    • Прогнозы 199
    Спартак Москва 80.9% (161)
    X 9% (18)
    Факел 10.1% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Факел
    3.90
    6.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Факел

    Исход игры
    Спартак Москва
    82.2% (175)
    Ничья
    8.5% (18)
    Факел
    9.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    44.54% (53)
    Нет
    55.46% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    21.1% (45)
    2:1 Спартак Москва
    19.7% (42)
    1:0 Спартак Москва
    7% (15)
    3:1 Спартак Москва
    2.3% (5)
    3:0 Спартак Москва
    2.3% (5)
    1:1 Ничья
    1.4% (3)
    2:3 Факел
    0.9% (2)
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