Тур: 20. Стадион: Lukoil Arena.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Факел
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|6
|0.32
|Бонгонда Тео
|4
|0.21
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.16
|Хлусевич Даниил
|3
|0.16
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.11
|Мартинс Кристофер
|2
|0.11
|Зиньковский Антон
|2
|0.11
|Медина Хесус
|2
|0.11
|Мозес Виктор
|1
|0.05
|Пруцев Данил
|1
|0.05
|Бабич Срджан
|1
|0.05
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|6 (2)
|0.32
|Якимов Вячеслав
|4
|0.21
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.11
|Альшин Ильнур
|1
|0.05
|Моцпан Никита
|1
|0.05
|Божин Сергей
|1
|0.05
|Долгов Александр
|1
|0.05
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|5
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Умяров Наиль
|4
|0
|Бабич Срджан
|2
|1
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Дуарте Алексис
|3
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Пруцев Данил
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|5
|0
|Квеквескири Ираклий
|4
|0
|Якимов Вячеслав
|4
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Моцпан Никита
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Альшин Ильнур
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
4
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Факел
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
7
8
Спартак Москва
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Факел
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
17
8
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
5
29%
29%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
41%
2
25%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
6
40%
2
29%
76-90
Забито
27
17
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
5
19%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
6
22%
3
18%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
9
33%
6
35%
76-90
Пропущено
24
19
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
2
11%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
6
25%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
9
38%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0
Факел
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2
Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0
Результаты матчей
Спартак Москва
Факел
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
64
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
55
36
28
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
118
910
514
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|29 - 15
|39
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 23
|35
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 24
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 29
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|18 - 22
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|16 - 17
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 29
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 24
|14
|16.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (5)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Факел
Исход игры
Спартак Москва
79.2% (57)
Ничья
11.1% (8)
Факел
9.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
40.43% (19)
Нет
59.57% (28)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
29.2% (21)
2:1 Спартак Москва
22.2% (16)
1:0 Спартак Москва
5.6% (4)
3:0 Спартак Москва
4.2% (3)
2:3 Факел
2.8% (2)
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