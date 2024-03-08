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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 72
Спартак Москва 79.2% (57)
X 11.1% (8)
Факел 9.7% (7)
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История личных встреч

Спартак Москва
Факел

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
К
1:2
К
3:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.32
Бонгонда Тео 4 0.21
Соболев Александр Сергеевич 3 0.16
Хлусевич Даниил 3 0.16
Игнатов Михаил Александрович 2 0.11
Мартинс Кристофер 2 0.11
Зиньковский Антон 2 0.11
Медина Хесус 2 0.11
Мозес Виктор 1 0.05
Пруцев Данил 1 0.05
Бабич Срджан 1 0.05
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 6 (2) 0.32
Якимов Вячеслав 4 0.21
Максимов Максим 2 (1) 0.11
Альшин Ильнур 1 0.05
Моцпан Никита 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Долгов Александр 1 0.05
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 5 1
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Умяров Наиль 4 0
Бабич Срджан 2 1
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Дуарте Алексис 3 0
Мартинс Кристофер 2 0
Медина Хесус 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр 1 0
Пруцев Данил 1 0
Рябчук Олег 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Квеквескири Ираклий 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Марков Евгений 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Моцпан Никита 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Беленов Александр 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Черов Василий 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
4
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Факел
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

7
8
Спартак Москва
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Факел
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
5
29%
29%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
41%
2
25%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
6
40%
2
29%
76-90

Забито

27
17
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
5
19%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
6
22%
3
18%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
9
33%
6
35%
76-90

Пропущено

24
19
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
2
11%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
6
25%
3
16%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
9
38%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0
Факел
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2
Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2 Факел - Сабаил 1:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0

Результаты матчей

Спартак Москва
Факел

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
4
1.5
3
6
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
2
8
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
8
9
10
1.5
5
14
3
16
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 19 11 6 2 29 - 15 39
2.
Зенит
 Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 8 2 31 - 23 35
4.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
6.
Крылья Советов
 Заявка 19 8 5 6 36 - 29 29
7.
Рубин
 Заявка 19 8 5 6 18 - 22 29
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 7 8 4 32 - 25 29
9.
Пари НН
 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
10.
Ростов
 Заявка 19 6 6 7 26 - 29 24
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 19 5 5 9 19 - 23 20
13.
Урал
 Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 Заявка 19 3 5 11 12 - 24 14
16.
Сочи
 Заявка 19 3 3 13 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 Заявка 10 6 3 1 19 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
15.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Сочи
 Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (5)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 72
    Спартак Москва 79.2% (57)
    X 11.1% (8)
    Факел 9.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ничья
    Факел
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Факел

    Исход игры
    Спартак Москва
    79.2% (57)
    Ничья
    11.1% (8)
    Факел
    9.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    40.43% (19)
    Нет
    59.57% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    29.2% (21)
    2:1 Спартак Москва
    22.2% (16)
    1:0 Спартак Москва
    5.6% (4)
    3:0 Спартак Москва
    4.2% (3)
    2:3 Факел
    2.8% (2)
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