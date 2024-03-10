Тур: 22. Стадион: Дженерали Арена.
1:0
Второй тайм: 82'
0'
0:0
29' Не забитый пенальтиПрелец Ник
36' Желтая карточкаГалвао Лукас
1:0
41' ПенальтиФитц Доминик
54' Желтая карточкаКрэтзиг Франс
64' Желтая карточкаФитц Доминик
80' Желтая карточкаFelix Bacher
Ход матча
29'
0:0
36'
41'
1:0
54'
64'
80'
24
Tin
Plavotic
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
27
Вучич
Ромео
10
Блуме
Брор
28
Thomas
Geris
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Thomas GerisПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.4
Среднее время на гол
63
64
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|9
|0.41
|Фитц Доминик
|3 (1)
|0.14
|Асллани Фисник
|3
|0.14
|Шмидт Александер
|2
|0.09
|Вучич Ромео
|2
|0.09
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.05
|Крэтзиг Франс
|1
|0.05
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.05
|Хандль Йоханнес
|1
|0.05
|Хускович Муарем
|1
|0.05
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|5
|0.23
|Кронбергер Лука
|3
|0.14
|Диарра Мамаду
|2
|0.09
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.09
|Шульц Кофи
|1
|0.05
|Тафернер Маттойс
|1
|0.05
|Скрбо Стефан
|1
|0.05
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.05
|Огринец Санди
|1
|0.05
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.05
|Букса Александр
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|7
|2
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Хандль Йоханнес
|6
|0
|Ранфтль Райнхольд
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Гуэнуш Хаким
|3
|0
|Крэтзиг Франс
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Felix Bacher
|4
|1
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Диарра Мамаду
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сваровски Тироль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сваровски Тироль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
21
Упущенные победы
9
6
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Сваровски Тироль
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
24
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
3
43%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
3
43%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
1
14%
6
33%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
5
28%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
15
24
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
13%
6
25%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
5
33%
2
8%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
1
7%
6
25%
76-90
Забито
23
18
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
6
26%
1
6%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
26%
6
33%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
5
22%
2
11%
76-90
Пропущено
22
42
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 20
5
23%
9
21%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
6
27%
4
10%
31-45
4
18%
10
24%
46-60
3
14%
6
14%
61-75
2
9%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1
Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2
Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3
Результаты матчей
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
Точный счет
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
4 раза 36%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:2
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
74
46
38
28
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
46
47
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
1110
813
516
219
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|1:1
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|1:1
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|1:1
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|1:1
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|1:1
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|0:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|1:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|1:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|1:1
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|1:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|1:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8