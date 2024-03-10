Тур: 22. Стадион: Дженерали Арена.
2:0
Конец матча
0'
0:0
29' Не забитый пенальтиПрелец Ник
36' Желтая карточкаГалвао Лукас
1:0
41' ПенальтиФитц Доминик
54' Желтая карточкаКрэтзиг Франс
64' Желтая карточкаФитц Доминик
80' Желтая карточкаОгринец Санди
1:0
87' Не забитый пенальтиФитц Доминик
2:0
88' ПенальтиФитц Доминик
90'+10
Ход матча
29'
0:0
36'
41'
1:0
54'
64'
80'
87'
1:0
88'
2:0
24
Tin
Plavotic
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
27
Вучич
Ромео
10
Блуме
Брор
28
Thomas
Geris
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Thomas GerisПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.4
Среднее время на гол
63
64
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|9
|0.41
|Фитц Доминик
|4 (2)
|0.18
|Асллани Фисник
|3
|0.14
|Шмидт Александер
|2
|0.09
|Вучич Ромео
|2
|0.09
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.05
|Крэтзиг Франс
|1
|0.05
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.05
|Хандль Йоханнес
|1
|0.05
|Хускович Муарем
|1
|0.05
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|5
|0.23
|Кронбергер Лука
|3
|0.14
|Диарра Мамаду
|2
|0.09
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.09
|Шульц Кофи
|1
|0.05
|Тафернер Маттойс
|1
|0.05
|Скрбо Стефан
|1
|0.05
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.05
|Огринец Санди
|1
|0.05
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.05
|Букса Александр
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|7
|2
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Хандль Йоханнес
|6
|0
|Ранфтль Райнхольд
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Гуэнуш Хаким
|3
|0
|Крэтзиг Франс
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Felix Bacher
|4
|1
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Диарра Мамаду
|3
|0
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сваровски Тироль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сваровски Тироль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
21
Упущенные победы
9
6
Аустрия Вена
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Сваровски Тироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
14
24
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
20
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 11
3
43%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
6
30%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
1
14%
6
30%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
15
24
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
13%
6
25%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
5
33%
2
8%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
1
7%
6
25%
76-90
Забито
25
18
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
6
24%
1
6%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
7
28%
6
33%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
6
24%
2
11%
76-90
Пропущено
22
44
13 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 17
12 Не пропускали 21
5
23%
9
20%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
6
27%
5
11%
31-45
4
18%
10
23%
46-60
3
14%
6
14%
61-75
2
9%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1
Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2
Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3
Результаты матчей
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
Точный счет
0:0
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
4 раза 36%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:2
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
2
7 раз 32%
1
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
56
38
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
1111
913
517
220
220
121
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8