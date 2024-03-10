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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Аустрия Вена
2:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
0:0
29' Не забитый пенальти
Прелец Ник
36' Желтая карточка
Галвао Лукас
1:0
41' Пенальти
Фитц Доминик
54' Желтая карточка
Крэтзиг Франс
64' Желтая карточка
Фитц Доминик
80' Желтая карточка
Огринец Санди
1:0
87' Не забитый пенальти
Фитц Доминик
2:0
88' Пенальти
Фитц Доминик
90'+10
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
41
Крэтзиг
Франс
30
Фишер
Манфред
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
27
Вучич
Ромео
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
26
Dominik
Stumberger
6
Зульцбахер
Лукас
10
Блуме
Брор
17
Нашбергер
Йоханнес
98
Огринец
Санди
28
Thomas
Geris
11
Букса
Александр
9
Прелец
Ник
Аустрия Вена
3-4-1-2
Сваровски Тироль
3-5-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Сваровски Тироль

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:3
К
5:2
Б
3:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.43

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.4

Среднее время на гол

63
64

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 9 0.41
Фитц Доминик 4 (2) 0.18
Асллани Фисник 3 0.14
Шмидт Александер 2 0.09
Вучич Ромео 2 0.09
Ранфтль Райнхольд 1 0.05
Крэтзиг Франс 1 0.05
Гуэнуш Хаким 1 0.05
Хандль Йоханнес 1 0.05
Хускович Муарем 1 0.05
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 5 0.23
Кронбергер Лука 3 0.14
Диарра Мамаду 2 0.09
Эртльталер Юлиус 2 0.09
Шульц Кофи 1 0.05
Тафернер Маттойс 1 0.05
Скрбо Стефан 1 0.05
Osarenren Okungbowa 1 0.05
Огринец Санди 1 0.05
Зульцбахер Лукас 1 0.05
Букса Александр 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 7 2
Мартинс Марвин 3 2
Хандль Йоханнес 6 0
Ранфтль Райнхольд 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Грубер Андреас 4 0
Фитц Доминик 4 0
Хускович Муарем 4 0
Юкич Александар 4 0
Фишер Манфред 3 0
Балтакса Матан 3 0
Гуэнуш Хаким 3 0
Крэтзиг Франс 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Кос Мирко 0 1
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 5 1
Felix Bacher 4 1
Тафернер Маттойс 5 0
Эртльталер Юлиус 5 0
Устюндаг Джем 4 0
Зульцбахер Лукас 2 1
Диарра Мамаду 3 0
Osarenren Okungbowa 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Стейскал Адам 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Шульц Кофи 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Томас Зильбербергер 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сваровски Тироль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сваровски Тироль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
21

Упущенные победы

9
6
Аустрия Вена
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Сваровски Тироль
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

14
24

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 11
3
43%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
6
30%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
1
14%
6
30%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

15
24
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
13%
6
25%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
5
33%
2
8%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
1
7%
6
25%
76-90

Забито

25
18
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
6
24%
1
6%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
7
28%
6
33%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
6
24%
2
11%
76-90

Пропущено

22
44
13 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 17
12 Не пропускали 21
5
23%
9
20%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
6
27%
5
11%
31-45
4
18%
10
23%
46-60
3
14%
6
14%
61-75
2
9%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1
Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2
Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3

Результаты матчей

Аустрия Вена
Сваровски Тироль

Точный счет

0:0
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
4 раза 36%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:2
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
2
7 раз 32%
1
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
4
7
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
11
11
9
13
1.5
5
17
2
20
2.5
2
20
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Фитц Доминик из команды Аустрия Вена забивает с точки!
    • 36'
      Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Прелец Ник пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
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