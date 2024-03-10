Тур: 22. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:1
Второй тайм: 70'
0'
0:1
29' ГолБовинг Виллиам
33' Желтая карточкаЗаллингер Рафаэль
57' Желтая карточкаШнегг Давид
64' Желтая карточкаЛавале Димитри
Ход матча
29'
0:1
57'
64'
64'
65'
70'
1:1
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
10
Афдияй
Донис
28
Шнегг
Давид
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Хартберг
Штурм Грац
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|9
|0.41
|Ланг Кристоф
|6
|0.27
|Афдияй Донис
|5
|0.23
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.09
|Фризер Доминик
|2
|0.09
|Провиденс Рубен
|2
|0.09
|Mamadou Sangare
|1
|0.05
|Christoph Urdl
|1
|0.05
|Диаките Усман
|1
|0.05
|Ibane Bowat
|1
|0.05
|Maximilian Fillafer
|1
|0.05
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|5
|0.23
|Влодарчик Шимон
|5
|0.23
|Китеишвили Отар
|4
|0.18
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.18
|Прасс Александр
|3
|0.14
|Бирет Мика
|2
|0.09
|Вютрих Грегори
|2
|0.09
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.09
|Лавале Димитри
|2
|0.09
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.09
|Ятта Сиди
|2
|0.09
|Газибегович Юсуф
|1
|0.05
|Бовинг Виллиам
|1
|0.05
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.05
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|2
|Хайль Юрген
|6
|1
|Mamadou Sangare
|4
|1
|Прокоп Доминик
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Manuel Pfeifer
|3
|0
|Ланг Кристоф
|3
|0
|Ibane Bowat
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Хальвахс Юлиан
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|7
|0
|Прасс Александр
|6
|0
|Шнегг Давид
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|Вютрих Грегори
|3
|1
|Лавале Димитри
|4
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Штурм Грац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
5
Хартберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Штурм Грац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
13
19
Хартберг
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Штурм Грац
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
7%
4
21%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
5
36%
5
26%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
2
14%
2
11%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
4
25%
4
21%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
6
38%
5
26%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
19%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
30
38
13 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
5
17%
8
21%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
5
17%
5
13%
31-45
6
20%
8
21%
46-60
7
23%
7
18%
61-75
4
13%
6
16%
76-90
Пропущено
29
12
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
17%
4
33%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
8
28%
0
0%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
6
21%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1
Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2
Результаты матчей
Хартберг
Штурм Грац
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
55
65
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
55
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
192
1011
1110
516
417
120
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|1:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|0:1
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:1
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|1:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|1:1
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|1:1
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|0:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|1:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|1:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|1:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|1:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8