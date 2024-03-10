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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 5024
Хартберг
1:1
Конец матча
Штурм Грац
0'
0:1
30' Гол
Бовинг Виллиам
33' Желтая карточка
Заллингер Рафаэль
56' Желтая карточка
Шнегг Давид
64' Желтая карточка
Лавале Димитри
65' Желтая карточка
Джонстон Макс
1:1
65' Гол
Афдияй Донис
90'+5
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
37
Maximilian
Fillafer
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
16
Ярош
Витезслав
2
Джонстон
Макс
5
Вютрих
Грегори
42
Аффенгрубер
Давид
28
Шнегг
Давид
24
Лавале
Димитри
35
Гайрхофер
Никлас
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
Хартберг
4-1-4-1
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 9 0.41
Афдияй Донис 6 0.27
Ланг Кристоф 6 0.27
Прокоп Доминик 2 (1) 0.09
Фризер Доминик 2 0.09
Провиденс Рубен 2 0.09
Mamadou Sangare 1 0.05
Christoph Urdl 1 0.05
Диаките Усман 1 0.05
Ibane Bowat 1 0.05
Maximilian Fillafer 1 0.05
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 5 0.23
Влодарчик Шимон 5 0.23
Китеишвили Отар 4 0.18
Саркария Манприт 4 (1) 0.18
Прасс Александр 3 0.14
Бирет Мика 2 0.09
Вютрих Грегори 2 0.09
Горенц-Станкович Йон 2 0.09
Лавале Димитри 2 0.09
Аффенгрубер Давид 2 0.09
Ятта Сиди 2 0.09
Газибегович Юсуф 1 0.05
Бовинг Виллиам 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 2
Хайль Юрген 6 1
Mamadou Sangare 4 1
Прокоп Доминик 5 0
Афдияй Донис 4 0
Маркус Шопп 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Заллингер Рафаэль 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Manuel Pfeifer 3 0
Ланг Кристоф 3 0
Ibane Bowat 3 0
Фризер Доминик 1 1
Провиденс Рубен 2 0
Компош Пауль 2 0
Хальвахс Юлиан 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 7 0
Прасс Александр 6 0
Шнегг Давид 4 1
Хирлендер Штефан 5 0
Горенц-Станкович Йон 5 0
Лавале Димитри 5 0
Вютрих Грегори 3 1
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 2 0
Christian Ilzer 2 0
Джонстон Макс 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Хартберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Штурм Грац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
6
Хартберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Штурм Грац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

13
19
Хартберг
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Штурм Грац
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
7%
4
20%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
5
33%
5
25%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
25%
4
21%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
6
38%
5
26%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
19%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

31
39
13 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
5
16%
8
21%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
6
19%
8
21%
46-60
8
26%
7
18%
61-75
4
13%
6
15%
76-90

Пропущено

30
13
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
5
17%
4
31%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
8
27%
0
0%
46-60
3
10%
2
15%
61-75
6
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1
Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2

Результаты матчей

Хартберг
Штурм Грац

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
20
2
10
12
1.5
11
11
5
17
2.5
4
18
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Весь список
  • 68'
    Джонстон Макс уходит с поля. Газибегович Юсуф выходит вместо него
  • 65'
    Г О О О О Л - Афдияй Донис бьет в цель!
  • 65'
    Джонстон Макс получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Лавале Димитри получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Шнегг Давид получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Заллингер Рафаэль получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Бовинг Виллиам бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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