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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Вольфсбергер
1:1
Второй тайм: 82'
Альтах
0'
1:0
9' Гол
Augustine Boakye
1:1
15' Гол
Демаку Весель
24' Желтая карточка
Шерцер Йонатан
44' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
52' Желтая карточка
Тиджани Самсон
64' Желтая карточка
Райнер Константин
32
Гютльбауэр
Лукас
22
Баумгартнер
Доминик
44
Омич
Эрвин
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
5
Диабате
Шейк
6
Тиджани
Самсон
14
Pascal
Muller
20
Augustine
Boakye
11
Балло
Тьерно
10
Забитцер
Томас
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
6
Райнер
Константин
15
Коллер
Пауль-Фридрих
29
Mohamed
Ouedraogo
14
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
27
Гебауэр
Кристиан
9
Нухиу
Атдхи
30
Фадингер
Лукас
Вольфсбергер
3-4-2-1
Альтах
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Альтах

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

29 матчей

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
51.7%
17.3%
9 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.07
1.2

Среднее время на гол

84
75

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.71

Среднее время на гол

75
126

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.14
0.97

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

79
93

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 7 (2) 0.32
Augustine Boakye 6 0.27
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.27
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.14
Забитцер Томас 1 0.05
Ридер Флориан 1 0.05
Яшич Адис 1 0.05
Кеннеди Скотт 1 0.05
Омич Эрвин 1 0.05
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.14
Mike-Steven Baehre 3 (1) 0.14
Гебауэр Кристиан 2 0.09
Фадингер Лукас 2 0.09
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.09
Нухиу Атдхи 1 0.05
Йегер Лукас 1 0.05
Гугганиг Лукас 1 0.05
Демаку Весель 1 0.05
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Mohamed Ouedraogo 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Augustine Boakye 5 1
Верачниг Николас 5 1
Бамба Мохаммед 5 0
Баумгартнер Доминик 4 0
Шерцер Йонатан 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Циммерманн Бернхард 3 0
Бонманн Хендрик 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Балло Тьерно 2 0
Тиджани Самсон 2 0
Ибертсбергер Лукас 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Ридер Флориан 1 0
Яшич Адис 1 0
Омич Эрвин 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 9 0
Йегер Лукас 8 0
Фадингер Лукас 7 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Инголич Сандро 3 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Райнер Константин 3 0
Стоянович Деян 2 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Коллер Пауль-Фридрих 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Демаку Весель 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
5
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Альтах
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

12
7
Вольфсбергер
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Альтах
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Пропущено

15
18
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
7
47%
2
11%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
3
25%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
3
17%
3
30%
61-75
6
33%
2
20%
76-90

Забито

26
17
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
5
19%
4
24%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
6
23%
6
35%
76-90

Пропущено

33
28
9 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 16
3
9%
3
11%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
4
12%
8
29%
31-45
6
18%
5
18%
46-60
10
30%
5
18%
61-75
8
24%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1
Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1
Альтах
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1
Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Альтах

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
10 раз 48%
1
8 раз 38%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
5
4
6
1.5
2
9
2
8
2.5
1
10
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
5
4
7
1.5
1
9
3
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
11
10
8
13
1.5
3
18
5
16
2.5
2
19
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 1:1 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 1:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 1:1 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 1:1 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 1:0 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 1:1 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 0:1 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 1:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 1:1 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 1:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 1:1 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 1:0 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 1:1 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 1:1 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 0:1 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 1:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 1:1 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 1:1 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 1:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 1:0 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 1:1 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 0:1 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 1:1 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 1:0 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбергер
    Ничья
    Альтах
    4.80
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    4.10
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