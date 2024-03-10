Тур: 22. Стадион: Лавантталь Арена.
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолAugustine Boakye
1:1
15' ГолДемаку Весель
24' Желтая карточкаШерцер Йонатан
44' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
52' Желтая карточкаТиджани Самсон
64' Желтая карточкаРайнер Константин
90'+4
Ход матча
9'
1:0
15'
1:1
24'
52'
44
Омич
Эрвин
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan Jurcec
-
13 Djawal Kaiba
-
-
20 Gustavo VI
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Вольфсбергер
Альтах
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
29 матчей
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
51.7%
17.3%
9 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.07
1.2
Среднее время на гол
84
75
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.2
0.71
Среднее время на гол
75
126
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.14
0.97
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
79
93
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|7 (2)
|0.32
|Augustine Boakye
|6
|0.27
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.27
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.14
|Забитцер Томас
|1
|0.05
|Ридер Флориан
|1
|0.05
|Яшич Адис
|1
|0.05
|Кеннеди Скотт
|1
|0.05
|Омич Эрвин
|1
|0.05
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.14
|Mike-Steven Baehre
|3 (1)
|0.14
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.09
|Фадингер Лукас
|2
|0.09
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.09
|Нухиу Атдхи
|1
|0.05
|Йегер Лукас
|1
|0.05
|Гугганиг Лукас
|1
|0.05
|Демаку Весель
|1
|0.05
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Augustine Boakye
|5
|1
|Верачниг Николас
|5
|1
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Циммерманн Бернхард
|3
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Балло Тьерно
|2
|0
|Тиджани Самсон
|2
|0
|Ибертсбергер Лукас
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|9
|0
|Йегер Лукас
|8
|0
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
6
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Альтах
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
12
7
Вольфсбергер
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Альтах
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
15
8
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
3
20%
2
25%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
16
19
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
19%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
7
44%
2
11%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
3
25%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
3
17%
3
30%
61-75
6
33%
2
20%
76-90
Забито
27
18
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
6
22%
5
28%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
6
22%
6
33%
76-90
Пропущено
34
29
10 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 17
4
12%
4
14%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
4
12%
8
28%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
10
29%
29%
5
17%
61-75
8
24%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1
Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1
Альтах
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1
Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
Альтах
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
10 раз 45%
1
9 раз 41%
3
2 раза 9%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
47
29
29
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
47
110
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
1210
814
319
517
220
220
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8