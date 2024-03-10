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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Аустрия Лустенау
2:0
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
50' Желтая карточка
Кох Тобиас
56' Желтая карточка
Маак Маттиас
1:0
60' Гол
Оливейра Андерсон
67' Желтая карточка
Носс Конор
77' Желтая карточка
Бобциен Бен
90' Желтая карточка
Диаби Ядали
2:0
90' Гол
Leo Mikic
90'+4
27
Domenik
Schierl
31
Маак
Маттиас
55
Майзль
Лука
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
4
Tobias
Berger
19
Бобциен
Бен
25
Шато
Патерсон
20
Горцель
Нико
22
Диаби
Ядали
10
Lukas
Fridrikas
1
Nicolas
Schmid
23
Lukas
Tursch
15
Маранда
Мануэль
17
Пашич
Алем
11
Луис
Жоао
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
20
Simon
Seidl
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
Аустрия Лустенау
5-3-2
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:0
ВЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
0:2
ВЛ
5:2
ВЛ
2:1
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
1:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
1:4
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:3
ЭЛ
1:3
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
1.18

Среднее время на гол

100
76

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.2

Среднее время на гол

76
75

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.05
1.19

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

85
75

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Namory Cisse 3 0.14
Anthony Schmid 2 0.09
Диаби Ядали 2 0.09
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.09
Оливейра Андерсон 1 0.05
Dario Grujic 1 0.05
Бобциен Бен 1 0.05
Leo Mikic 1 0.05
Domenik Schierl 0 0
Майзль Лука 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 (1) 0.27
Simon Pirkl 3 0.14
Голлес Джулиан 2 0.09
Paul Mensah 2 0.09
Носс Конор 2 0.09
Маранда Мануэль 2 0.09
Simon Seidl 2 0.09
Фейертаг Штефан 1 0.05
Кох Тобиас 1 (1) 0.05
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 3 2
Dario Grujic 5 0
Диалло Байла 3 1
Domenik Schierl 4 0
Torben Rhein 4 0
Namory Cisse 2 1
Маак Маттиас 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Бобциен Бен 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Боатенг Кеннеди 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Диаби Ядали 2 0
Горцель Нико 1 0
Майзль Лука 1 0
Anthony Schmid 1 0
Leo Mikic 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Кох Тобиас 5 0
Paul Mensah 5 0
Штраусс Фабио 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Marco Krainz 3 0
Маранда Мануэль 3 0
Митрович Данило 3 0
Michael Brandner 2 0
Ronivaldo II 2 0
Добрас Кристиан 0 1
Lukas Tursch 1 0
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Носс Конор 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
5
Аустрия Лустенау
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Блау-Вайсс Линц
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

6
10
Аустрия Лустенау
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
11%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

27
23
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
11%
3
13%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
3
11%
7
30%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
4
15%
5
22%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
11%
4
33%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
4
27%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
2
13%
76-90

Забито

18
22
4 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
2
11%
8
36%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
6
33%
1
5%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Пропущено

44
38
19 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
5
11%
7
18%
1-15
7
16%
3
8%
16-30
7
16%
7
18%
31-45
7
16%
9
24%
46-60
8
18%
5
13%
61-75
10
23%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2
Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1
Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
14 раз 64%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
14
0.5
Больше Меньше
14
8
5
17
1.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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