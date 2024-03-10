Тур: 22. Стадион: ImmoAgentur Stadion.
2:0
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаКох Тобиас
56' Желтая карточкаМаак Маттиас
1:0
60' ГолОливейра Андерсон
67' Желтая карточкаНосс Конор
77' Желтая карточкаБобциен Бен
90' Желтая карточкаДиаби Ядали
2:0
90' ГолLeo Mikic
90'+4
Ход матча
50'
56'
60'
1:0
67'
77'
90'
90'
2:0
31
Маак
Маттиас
55
Майзль
Лука
19
Бобциен
Бен
20
Горцель
Нико
22
Диаби
Ядали
23
Lukas
Tursch
17
Пашич
Алем
11
Луис
Жоао
20
Simon
Seidl
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
-
55 Майзль ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
12 Leo Mikic
-
15 Namory Cisse
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
-
17 Пашич АлемЗащитник
-
11 Луис ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.9
1.18
Среднее время на гол
100
76
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1.2
Среднее время на гол
76
75
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.05
1.19
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
85
75
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Namory Cisse
|3
|0.14
|Anthony Schmid
|2
|0.09
|Диаби Ядали
|2
|0.09
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.09
|Оливейра Андерсон
|1
|0.05
|Dario Grujic
|1
|0.05
|Бобциен Бен
|1
|0.05
|Leo Mikic
|1
|0.05
|Domenik Schierl
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6 (1)
|0.27
|Simon Pirkl
|3
|0.14
|Голлес Джулиан
|2
|0.09
|Paul Mensah
|2
|0.09
|Носс Конор
|2
|0.09
|Маранда Мануэль
|2
|0.09
|Simon Seidl
|2
|0.09
|Фейертаг Штефан
|1
|0.05
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.05
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|3
|2
|Dario Grujic
|5
|0
|Диалло Байла
|3
|1
|Domenik Schierl
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Namory Cisse
|2
|1
|Маак Маттиас
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Диаби Ядали
|2
|0
|Горцель Нико
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Paul Mensah
|5
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Добрас Кристиан
|0
|1
|Lukas Tursch
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Носс Конор
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
5
Аустрия Лустенау
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Блау-Вайсс Линц
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
6
10
Аустрия Лустенау
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
11%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
27
23
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
11%
3
13%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
3
11%
7
30%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
4
15%
5
22%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
11%
4
33%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
4
27%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
2
13%
76-90
Забито
18
22
4 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
2
11%
8
36%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
6
33%
1
5%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
Пропущено
44
38
19 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
5
11%
7
18%
1-15
7
16%
3
8%
16-30
7
16%
7
18%
31-45
7
16%
9
24%
46-60
8
18%
5
13%
61-75
10
23%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2
Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1
Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
14 раз 64%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
83
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
65
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
814
Больше Меньше
148
517
517
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8