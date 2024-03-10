Тур: 22. Стадион: 28 Black Arena.
1:1
Второй тайм: 82'
0'
3' Желтая карточкаAaron Schwarz
11' Желтая карточкаФалли Маюлу
28' Желтая карточкаЯнссон Исак
0:1
39' ГолЛанг Кристоф
66' Желтая карточкаChristopher Cvetko
1:1
73' ГолВерницниг Кристофер
Ход матча
11'
28'
39'
0:1
73'
19
Andy
Irving
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
22
Янссон
Исак
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
57 Ismail Seydi
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.45
1.67
Среднее время на гол
61
54
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.45
|Andy Irving
|3
|0.14
|Florian Jaritz
|3
|0.14
|Aaron Schwarz
|3
|0.14
|Верницниг Кристофер
|2
|0.09
|Christopher Cvetko
|2
|0.09
|Nicolas Binder
|1
|0.05
|Kosmas Gezos
|1
|0.05
|Бенателли Рико
|1
|0.05
|Nicolas Wimmer
|1
|0.05
|Бонна Соломон
|1
|0.05
|Арвайлер Йонас
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|8 (4)
|0.36
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.27
|Зайдль Маттиас
|5
|0.23
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.18
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.14
|Кюн Николас
|2
|0.09
|Гргич Лукас
|2
|0.09
|Байич Анте
|1
|0.05
|Ауэр Йонас
|1
|0.05
|Морманн Мартин
|1
|0.05
|Гэйл Тььерри
|1
|0.05
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|4
|0
|Sinan Karweina
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Kosmas Gezos
|3
|0
|Andy Irving
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Менцель Филлип
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бонна Соломон
|2
|0
|Aaron Schwarz
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конголо Теренс
|1
|3
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Заттльбергер Николас
|3
|1
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Кершбаум Роман
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
|Ланг Кристоф
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
2
Аустрия Клагенфурт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Рапид Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
15
16
Аустрия Клагенфурт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Рапид Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
25
18
Голы по времени матча
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
4
31%
5
28%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
3
50%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
6
38%
1
6%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
6
40%
61-75
4
36%
3
20%
76-90
Забито
29
36
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
2
7%
6
17%
1-15
1
3%
7
19%
16-30
7
24%
4
11%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
10
34%
6
17%
61-75
5
17%
9
25%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
16%
4
19%
1-15
4
16%
4
19%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
24%
7
33%
61-75
6
24%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2
Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
Точный счет
2:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
Точный счет
2:2
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
46
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
56
55
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
165
912
1011
318
615
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|1:1
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|1:1
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|1:1
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|1:1
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|1:1
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|0:1
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|1:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|1:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|1:1
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|1:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|1:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|9 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 7
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Йегер Лукас
|8