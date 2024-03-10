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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
1:1
Второй тайм: 82'
Рапид Вена
0'
3' Желтая карточка
Aaron Schwarz
11' Желтая карточка
Фалли Маюлу
28' Желтая карточка
Янссон Исак
0:1
39' Гол
Ланг Кристоф
66' Желтая карточка
Christopher Cvetko
1:1
73' Гол
Верницниг Кристофер
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
19
Andy
Irving
14
Christopher
Cvetko
23
Безушков
Макс
2
Бонна
Соломон
9
Nicolas
Binder
77
Aaron
Schwarz
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
23
Ауэр
Йонас
8
Гргич
Лукас
34
Заттльбергер
Николас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
22
Янссон
Исак
17
Фалли
Маюлу
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
2:3
Б
2:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.45
1.67

Среднее время на гол

61
54

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.45
Andy Irving 3 0.14
Florian Jaritz 3 0.14
Aaron Schwarz 3 0.14
Верницниг Кристофер 2 0.09
Christopher Cvetko 2 0.09
Nicolas Binder 1 0.05
Kosmas Gezos 1 0.05
Бенателли Рико 1 0.05
Nicolas Wimmer 1 0.05
Бонна Соломон 1 0.05
Арвайлер Йонас 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 8 (4) 0.36
Бургшталлер Гвидо 6 0.27
Зайдль Маттиас 5 0.23
Фалли Маюлу 4 (1) 0.18
Кверфельд Леопольд 3 0.14
Кюн Николас 2 0.09
Гргич Лукас 2 0.09
Байич Анте 1 0.05
Ауэр Йонас 1 0.05
Морманн Мартин 1 0.05
Гэйл Тььерри 1 0.05
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 4 0
Sinan Karweina 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Nikola Djoric 4 0
Бенателли Рико 3 0
Kosmas Gezos 3 0
Andy Irving 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Менцель Филлип 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Штрауди Симон 2 0
Бонна Соломон 2 0
Aaron Schwarz 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Маглица Антун 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конголо Теренс 1 3
Кверфельд Леопольд 5 0
Заттльбергер Николас 3 1
Хофманн Максимилиан 4 0
Кершбаум Роман 4 0
Гргич Лукас 4 0
Касанвирджо Нерайшо 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Ауэр Йонас 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Морманн Мартин 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Янссон Исак 1 0
Хедль Никлас 1 0
Ланг Кристоф 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
2
Аустрия Клагенфурт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Рапид Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

15
16
Аустрия Клагенфурт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Рапид Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

25
18

Голы по времени матча

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
4
31%
5
28%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
3
50%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
6
38%
1
6%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
6
40%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Забито

29
36
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
2
7%
6
17%
1-15
1
3%
7
19%
16-30
7
24%
4
11%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
10
34%
6
17%
61-75
5
17%
9
25%
76-90

Пропущено

25
21
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
16%
4
19%
1-15
4
16%
4
19%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
24%
7
33%
61-75
6
24%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4 Аустрия Клагенфурт - Домжале 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2
Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

Точный счет

2:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%

Точный счет

2:2
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
3 раза 14%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
5
5
3
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
16
5
9
12
1.5
10
11
3
18
2.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 1:1 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 1:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 1:1 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 1:1 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 1:0 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 1:1 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 0:1 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 1:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 1:1 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 1:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 1:1 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 1:0 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 1:1 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 1:1 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 0:1 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 1:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 1:1 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 1:1 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 1:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 1:0 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 1:1 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 0:1 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 1:1 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 1:0 8 0 3 5 3 - 12 3
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 7
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Йегер Лукас 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Фалли Маюлу сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Ланг Кристоф бьет в цель!
  • 28'
    Янссон Исак получил желтую карточку от судьи
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    • 11'
      Фалли Маюлу получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Aaron Schwarz получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Аустрия Клагенфурт
    Ничья
    Рапид Вена
    3.85
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    4.70
    Реклама, fon.bet
    2.32
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    Аустрия Клагенфурт
    Рапид Вена
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