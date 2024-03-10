Тур: 25. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Данкерт Бастиан
2:1
Второй тайм: 51'
0'
0:1
6' ГолБрукс Джон
9' Желтая карточкаКабак Озан
12' Желтая карточкаШаиби Фарес
22' Красная карточкаБрукс Джон
1:1
32' ГолКох Робин
2:1
50' ГолЭбимбе Эрик
Ход матча
6'
0:1
9'
12'
22'
32'
1:1
50'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
290 Количество передач 183
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
23
Брукс
Джон
34
Нсоки
Стенли
20
Беккер
Финн
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
35 Дрекслер ТимЗащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
29 матчей
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.47
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.5
Среднее время на гол
71
60
Всего голов
40
43
Голов в среднем за матч
1.38
1.48
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|10 (1)
|0.4
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.28
|Эбимбе Эрик
|4
|0.16
|Нкунку Нильс
|3
|0.12
|Схири Эльес
|2
|0.08
|Ларссон Хуго
|2
|0.08
|Кох Робин
|2
|0.08
|Шаиби Фарес
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Гётце Марио
|1
|0.04
|Бута
|1
|0.04
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.04
|Смолчич Хрвое
|1
|0.04
|Ферри Начо
|1
|0.04
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|12
|0.48
|Крамарич Андрей
|8 (5)
|0.32
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.2
|Бебу Ила
|4
|0.16
|Прёмель Гриша
|3
|0.12
|Сков Роберт
|3
|0.12
|Кабак Озан
|2
|0.08
|Брукс Джон
|2
|0.08
|Гриллич Флориан
|1
|0.04
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|Стах Антон
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|6
|0
|Пачо Вильям
|6
|0
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Бута
|4
|0
|Эбимбе Эрик
|4
|0
|Нкунку Нильс
|2
|1
|Тута
|1
|1
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Экитике Уго
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Брукс Джон
|6
|1
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Кабак Озан
|7
|0
|Акпогума Кевин
|6
|0
|Кадержабек Павел
|5
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Тохумджу Умут
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Хоффенхайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
7
7
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Хоффенхайм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
17
13
Айнтрахт Фр
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Хоффенхайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
20
Упущенные победы
24
20
Голы по времени матча
Забито
18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
4
22%
5
21%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
4
22%
5
21%
76-90
Пропущено
12
23
10 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
5
22%
16-30
5
42%
2
9%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
4
24%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
2
12%
2
11%
76-90
Пропущено
22
21
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
5
23%
7
33%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
23%
6
29%
76-90
Забито
35
43
18 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
8
23%
8
19%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
7
20%
7
16%
31-45
5
14%
8
19%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
6
17%
7
16%
76-90
Пропущено
34
44
19 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
4
12%
2
5%
1-15
5
15%
9
20%
16-30
10
29%
29%
9
20%
31-45
6
18%
6
14%
46-60
3
9%
8
18%
61-75
6
18%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:3
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:3
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
3
8 раз 33%
2
5 раз 21%
0
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
56
57
29
39
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
67
84
310
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
222
1113
1311
519
816
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|61 - 16
|64
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|55 - 31
|46
|6.
|1:1 Заявка
|25
|9
|11
|5
|39 - 32
|38
|7.
|1:1 Заявка
|25
|9
|7
|9
|44 - 45
|34
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|34 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|14.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|30 - 52
|25
|16.
|Заявка
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|1:1 Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 12
|21
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|1:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 24
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Исход игры
Айнтрахт Фр
78.5% (95)
Ничья
19% (23)
Хоффенхайм
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
73.28% (85)
Меньше
26.72% (31)
Обе команды забьют
Да
83.62% (97)
Нет
16.38% (19)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
52.1% (63)
1:0 Айнтрахт Фр
10.7% (13)
1:1 Ничья
9.9% (12)
2:2 Ничья
7.4% (9)
3:2 Айнтрахт Фр
5% (6)
2:0 Айнтрахт Фр
4.1% (5)
3:1 Айнтрахт Фр
3.3% (4)
1:2 Хоффенхайм
1.7% (2)
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