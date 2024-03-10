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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Айнтрахт Фр
2:1
Второй тайм: 51'
Хоффенхайм
0'
0:1
6' Гол
Брукс Джон
9' Желтая карточка
Кабак Озан
12' Желтая карточка
Шаиби Фарес
22' Красная карточка
Брукс Джон
1:1
32' Гол
Кох Робин
2:1
50' Гол
Эбимбе Эрик

Ход матча

6'
0:1
Брукс Джон
(Стах Антон)
9'
 
Кабак Озан
12'
Шаиби Фарес
 
22'
 
Брукс Джон
32'
Кох Робин
(Мармуш Омар)
1:1
42'
Кнауфф Ансгар
Шаиби Фарес
 
50'
Эбимбе Эрик
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 290 Количество передач 183
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 121
Айнтрахт Фр 78.5% (95)
X 19% (23)
Хоффенхайм 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
34
Нсоки
Стенли
20
Беккер
Финн
16
Стах
Антон
27
Крамарич
Андрей
9
Бебу
Ила
14
Байер
Максимилиан
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

29 матчей

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:3
Б
3:1
Б
4:2
Б
2:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.47

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.5

Среднее время на гол

71
60

Всего голов

40
43

Голов в среднем за матч

1.38
1.48

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 10 (1) 0.4
Кнауфф Ансгар 7 0.28
Эбимбе Эрик 4 0.16
Нкунку Нильс 3 0.12
Схири Эльес 2 0.08
Ларссон Хуго 2 0.08
Кох Робин 2 0.08
Шаиби Фарес 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Гётце Марио 1 0.04
Бута 1 0.04
Коло-Муани Рандаль 1 0.04
Смолчич Хрвое 1 0.04
Ферри Начо 1 0.04
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Экитике Уго 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 12 0.48
Крамарич Андрей 8 (5) 0.32
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.2
Бебу Ила 4 0.16
Прёмель Гриша 3 0.12
Сков Роберт 3 0.12
Кабак Озан 2 0.08
Брукс Джон 2 0.08
Гриллич Флориан 1 0.04
Бюльтер Мариус 1 0.04
Стах Антон 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 6 0
Пачо Вильям 6 0
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Бута 4 0
Эбимбе Эрик 4 0
Нкунку Нильс 2 1
Тута 1 1
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Экитике Уго 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Якич Кристиян 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Брукс Джон 6 1
Гриллич Флориан 7 0
Кабак Озан 7 0
Акпогума Кевин 6 0
Кадержабек Павел 5 0
Стах Антон 4 0
Тохумджу Умут 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Бебу Ила 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Хоффенхайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

7
7
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Хоффенхайм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

17
13
Айнтрахт Фр
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Хоффенхайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
20

Упущенные победы

24
20

Голы по времени матча

Забито

18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
4
22%
5
21%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
4
22%
5
21%
76-90

Пропущено

12
23
10 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
5
22%
16-30
5
42%
2
9%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
4
24%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
2
12%
2
11%
76-90

Пропущено

22
21
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
5
23%
7
33%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
23%
6
29%
76-90

Забито

35
43
18 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
8
23%
8
19%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
7
20%
7
16%
31-45
5
14%
8
19%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
6
17%
7
16%
76-90

Пропущено

34
44
19 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
4
12%
2
5%
1-15
5
15%
9
20%
16-30
10
29%
29%
9
20%
31-45
6
18%
6
14%
46-60
3
9%
8
18%
61-75
6
18%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:3
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:3
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
3
8 раз 33%
2
5 раз 21%
0
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
5
7
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
6
7
1.5
8
4
3
10
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
22
2
11
13
1.5
13
11
5
19
2.5
8
16
1
23
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 Заявка 25 18 3 4 73 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 14 4 7 55 - 31 46
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 25 9 11 5 39 - 32 38
7.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 25 9 7 9 44 - 45 34
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
10.
Вердер
 Заявка 25 8 6 11 34 - 39 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 Заявка 25 6 9 10 45 - 49 27
13.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
14.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
15.
Бохум
 Заявка 25 5 10 10 30 - 52 25
16.
Кёльн
 Заявка 25 3 9 13 19 - 42 18
17.
Майнц
 Заявка 25 2 10 13 20 - 46 16
18.
Дармштадт
 Заявка 25 2 7 16 24 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
2.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 12 5 6 1 20 - 12 21
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
3.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 13 6 3 4 25 - 24 21
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 30 (6)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Кёльн Шабо Юлиан 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Кнауфф Ансгар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Нкунку Нильс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогнозы 121
    Айнтрахт Фр 78.5% (95)
    X 19% (23)
    Хоффенхайм 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Хоффенхайм
    3.40
    Реклама, betboom.ru
    4.50
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    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    78.5% (95)
    Ничья
    19% (23)
    Хоффенхайм
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.28% (85)
    Меньше
    26.72% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    83.62% (97)
    Нет
    16.38% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    52.1% (63)
    1:0 Айнтрахт Фр
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    9.9% (12)
    2:2 Ничья
    7.4% (9)
    3:2 Айнтрахт Фр
    5% (6)
    2:0 Айнтрахт Фр
    4.1% (5)
    3:1 Айнтрахт Фр
    3.3% (4)
    1:2 Хоффенхайм
    1.7% (2)
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