Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Бебу Ила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Игра в одни ворота сейчас. Айнтрахт Фр доминирует и владеет мячом

41' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Нкунку Нильс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Г О О О О Л - Кох Робин забивает с правой ноги!

32' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

29' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

24' Шаиби Фарес пробил со штрафного прямо в стенку

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Брукс Джон удален с поля!

22' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Тута создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Нкунку Нильс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

16' Эбимбе Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

14' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

13' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.