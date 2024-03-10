Тур: 25. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 57000 Главный судья: Данкерт Бастиан
3:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолБрукс Джон
9' Желтая карточкаКабак Озан
12' Желтая карточкаШаиби Фарес
22' Красная карточкаБрукс Джон
1:1
32' ГолКох Робин
2:1
50' ГолЭбимбе Эрик
57' Желтая карточкаАкпогума Кевин
3:1
64' ГолГётце Марио
74' Желтая карточкаВан де Бек Донни
78' Вторая желтая карточкаКабак Озан
90'+5
Ход матча
6'
0:1
9'
12'
22'
32'
1:1
50'
2:1
57'
64'
3:1
74'
78'
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
627 Количество передач 346
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.05 Победа "Айнтрахта"
-
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
23
Брукс
Джон
34
Нсоки
Стенли
20
Беккер
Финн
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
35 Дрекслер ТимЗащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
29 матчей
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.47
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.5
Среднее время на гол
71
60
Всего голов
40
43
Голов в среднем за матч
1.38
1.48
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|10 (1)
|0.4
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.28
|Эбимбе Эрик
|4
|0.16
|Нкунку Нильс
|3
|0.12
|Гётце Марио
|2
|0.08
|Схири Эльес
|2
|0.08
|Ларссон Хуго
|2
|0.08
|Кох Робин
|2
|0.08
|Шаиби Фарес
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Бута
|1
|0.04
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.04
|Смолчич Хрвое
|1
|0.04
|Ферри Начо
|1
|0.04
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|12
|0.48
|Крамарич Андрей
|8 (5)
|0.32
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.2
|Бебу Ила
|4
|0.16
|Прёмель Гриша
|3
|0.12
|Сков Роберт
|3
|0.12
|Кабак Озан
|2
|0.08
|Брукс Джон
|2
|0.08
|Гриллич Флориан
|1
|0.04
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|Стах Антон
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|6
|0
|Пачо Вильям
|6
|0
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Бута
|4
|0
|Эбимбе Эрик
|4
|0
|Нкунку Нильс
|2
|1
|Тута
|1
|1
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Экитике Уго
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Кабак Озан
|7
|1
|Брукс Джон
|6
|1
|Акпогума Кевин
|7
|0
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Кадержабек Павел
|5
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Тохумджу Умут
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Хоффенхайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
7
8
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Хоффенхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
17
13
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Хоффенхайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
20
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
21
25
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
4
19%
6
24%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
5
20%
76-90
Пропущено
13
26
11 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
5
19%
16-30
5
38%
3
12%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
0
0%
8
31%
61-75
1
8%
4
15%
76-90
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
4
24%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
2
12%
2
11%
76-90
Пропущено
22
21
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
5
23%
7
33%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
23%
6
29%
76-90
Забито
38
44
19 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
8
21%
9
20%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
8
21%
7
16%
31-45
6
16%
8
18%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
6
16%
7
16%
76-90
Пропущено
35
47
20 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 24
5
14%
2
4%
1-15
5
14%
9
19%
16-30
10
29%
10
21%
31-45
6
17%
7
15%
46-60
3
9%
9
19%
61-75
6
17%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:3
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:3
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
3
8 раз 32%
2
5 раз 20%
0
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
66
57
39
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
67
85
310
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
232
1213
1312
619
817
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|25
|21
|4
|0
|62 - 16
|67
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|55 - 31
|46
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|44 - 47
|33
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|34 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|14.
|0:1 Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 40
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|30 - 52
|25
|16.
|Заявка
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|35 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 7