Тур: 24. Стадион: Видзев. Главный судья: Марциняк Шимон
0:0
Перерыв
Ход матча
45'
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Видзев Лодзь
Легия
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.63
0.57
Среднее время на гол
144
157
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.43
1.38
Среднее время на гол
37
65
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.21
|Санчез Джорди
|5
|0.21
|Рондич Имад
|3
|0.13
|Альварес Франциско
|3
|0.13
|Нунеш Фабиу
|2
|0.08
|Цыганик Андрей
|2
|0.08
|Antoni Klimek
|2
|0.08
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.04
|Фернандес Хуан III
|1
|0.04
|Жиро Матеуш
|1
|0.04
|Дилиберто Ноа
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|6 (4)
|0.25
|Пекхарт Томаш
|6
|0.25
|Вшолек Павел
|4
|0.17
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.17
|Мучи Эрнест
|4
|0.17
|Гуаль Марк
|3
|0.13
|Кун Патрик
|1
|0.04
|Панков Радован
|1
|0.04
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.04
|Росолек Мацей
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Августиняк Рафал
|1
|0.04
|Капюади Стив
|1
|0.04
|Стржалек Игорь
|1
|0.04
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Нунеш Фабиу
|5
|0
|Цыганик Андрей
|5
|0
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Альварес Франциско
|3
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|9
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Панков Радован
|4
|0
|Рибейру Юри
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Элитим Хуэрхен
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Вшолек Павел
|3
|0
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
6
Видзев Лодзь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Легия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
9
18
Видзев Лодзь
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Легия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
38%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
7
50%
5
24%
76-90
Пропущено
19
10
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
1
5%
4
40%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
10%
76-90
Забито
27
36
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
3
11%
5
14%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
8
30%
30%
5
14%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
1
4%
8
22%
61-75
10
37%
7
19%
76-90
Пропущено
35
27
14 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
5
14%
3
11%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
5
14%
7
26%
31-45
7
20%
5
19%
46-60
7
20%
4
15%
61-75
7
20%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2
Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0
Легия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Молде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1
Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Легия
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
10 раз 43%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
47
66
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
39
38
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
194
716
914
320
617
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|6
|5
|54 - 34
|45
|2.
|24
|13
|6
|5
|34 - 21
|45
|3.
|24
|11
|8
|5
|36 - 30
|41
|4.
|23
|11
|7
|5
|44 - 26
|40
|5.
|24
|12
|4
|8
|44 - 28
|40
|6.
|0:0
|24
|10
|9
|5
|35 - 28
|39
|7.
|24
|10
|6
|8
|31 - 27
|36
|8.
|24
|10
|5
|9
|33 - 33
|35
|9.
|24
|9
|6
|9
|28 - 36
|33
|10.
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|11.
|0:0
|24
|8
|5
|11
|29 - 33
|29
|12.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|13.
|24
|5
|12
|7
|30 - 31
|27
|14.
|23
|4
|13
|6
|22 - 26
|25
|15.
|23
|5
|8
|10
|31 - 43
|23
|16.
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|17.
|24
|2
|12
|10
|27 - 39
|18
|18.
|23
|3
|4
|16
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|5.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|6.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|0:0
|12
|6
|1
|5
|14 - 15
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|11
|3
|6
|2
|18 - 15
|15
|13.
|11
|3
|5
|3
|13 - 12
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|5.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|15 - 17
|17
|6.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|9.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|14.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|12
|0
|6
|6
|13 - 23
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|14 - 26
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6