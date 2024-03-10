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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Видзев Лодзь
0:0
Перерыв
Легия
0'
45' Желтая карточка
Кастрати Лирим

Ход матча

45'
Кастрати Лирим
 
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Легия
4.60
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3.70
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2.25
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Все Коэффициенты
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
5
Шота
Серафин
2
Сильва
Луис
10
Альварес
Франциско
22
Dominik
Kun
47
Antoni
Klimek
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
19
Павловски
Бартоломей
30
Хладун
Доминик
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
9
Крамер
Блаж
28
Гуаль
Марк
Видзев Лодзь
4-3-3
Легия
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Легия

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:2
Э
1:2
К
0:1
К
2:3
Э
0:1
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
К
3:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
OE
0:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.63
0.57

Среднее время на гол

144
157

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.43
1.38

Среднее время на гол

37
65

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.47
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.21
Санчез Джорди 5 0.21
Рондич Имад 3 0.13
Альварес Франциско 3 0.13
Нунеш Фабиу 2 0.08
Цыганик Андрей 2 0.08
Antoni Klimek 2 0.08
Стемпиньски Мариуш 1 0.04
Фернандес Хуан III 1 0.04
Жиро Матеуш 1 0.04
Дилиберто Ноа 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 6 (4) 0.25
Пекхарт Томаш 6 0.25
Вшолек Павел 4 0.17
Крамер Блаж 4 (1) 0.17
Мучи Эрнест 4 0.17
Гуаль Марк 3 0.13
Кун Патрик 1 0.04
Панков Радован 1 0.04
Элитим Хуэрхен 1 0.04
Росолек Мацей 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Августиняк Рафал 1 0.04
Капюади Стив 1 0.04
Стржалек Игорь 1 0.04
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Нунеш Фабиу 5 0
Цыганик Андрей 5 0
Санчез Джорди 5 0
Жиро Матеуш 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Альварес Франциско 3 0
Павловски Бартоломей 2 0
Шота Серафин 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 9 1
Енджейчик Артур 6 2
Капюади Стив 5 0
Челхака Юрген 5 0
Пекхарт Томаш 4 0
Панков Радован 4 0
Рибейру Юри 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Элитим Хуэрхен 4 0
Бурч Марко 2 1
Вшолек Павел 3 0
Августиняк Рафал 2 0
Кун Патрик 1 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
6
Видзев Лодзь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Легия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

9
18
Видзев Лодзь
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Легия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
38%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
7
50%
5
24%
76-90

Пропущено

19
10
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
1
5%
4
40%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
10%
76-90

Забито

27
36
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
3
11%
5
14%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
8
30%
30%
5
14%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
1
4%
8
22%
61-75
10
37%
7
19%
76-90

Пропущено

35
27
14 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 15
5
14%
3
11%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
5
14%
7
26%
31-45
7
20%
5
19%
46-60
7
20%
4
15%
61-75
7
20%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2
Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0
Легия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Молде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1
Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Легия

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
10 раз 43%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
6
6
2
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
19
4
7
16
1.5
9
14
3
20
2.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 24 11 8 5 36 - 30 41
4.
Ракув
 23 11 7 5 44 - 26 40
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Легия
 0:0 24 10 9 5 35 - 28 39
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 24 10 5 9 33 - 33 35
9.
Заглембе Любин
 24 9 6 9 28 - 36 33
10.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
11.
Видзев Лодзь
 0:0 24 8 5 11 29 - 33 29
12.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
13.
Краковия
 24 5 12 7 30 - 31 27
14.
Пяст
 23 4 13 6 22 - 26 25
15.
Пуща Неполомице
 23 5 8 10 31 - 43 23
16.
Корона Кельце
 23 4 11 8 26 - 30 23
17.
Рух Хожув
 24 2 12 10 27 - 39 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 0:0 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Видзев Лодзь
 0:0 12 6 1 5 14 - 15 19
9.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Корона Кельце
 11 3 6 2 18 - 15 15
13.
Пяст
 11 3 5 3 13 - 12 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Легия
 0:0 12 4 5 3 15 - 17 17
6.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
7.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
8.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
9.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
10.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
11.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Ракув
 11 2 4 5 16 - 21 10
14.
Видзев Лодзь
 0:0 12 2 4 6 15 - 18 10
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 45'
    Кастрати Лирим получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    ГОООООЛ Легия забивает
  • Судья начинает матч
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Видзев Лодзь
Ничья
Легия
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