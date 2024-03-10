Тур: 29. Стадион: Жозеф Марьен.
1:1
Второй тайм: 86'
0'
3' Желтая карточкаЭль-Амин Амура Мохамед
21' Желтая карточкаЛапуссен Лоик
49' Желтая карточкаТорунарига Джордан
0:1
53' ГолГеркенс Питер
1:1
65' ГолКастро-Монтес Алессио
Ход матча
21'
53'
0:1
65'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
33
Руф
Дави
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Теклаб ХенокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jorthy Mokio
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Гент
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (1)
|0.59
|Нильссон Хокан
|11 (4)
|0.38
|Эккерт Айенса Деннис
|7 (3)
|0.24
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.17
|Лапуссен Лоик
|5
|0.17
|Сайкс Росс
|4
|0.14
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.1
|Родригес Кевин II
|3
|0.1
|Терхо Каспер
|3
|0.1
|Расмуссен Матиас
|2
|0.07
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|9
|0.31
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.21
|Самуаз Матисс
|5
|0.17
|Хон Хён-Сок
|4
|0.14
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.14
|Геркенс Питер
|3
|0.1
|Орбан Гифт
|3
|0.1
|Гандельман Омри
|2
|0.07
|Фофана Малик
|2
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.07
|Кумс Свен
|1
|0.03
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|Депуатр Лоран
|1
|0.03
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.03
|Браун Арчи
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Бёрджесс Кристиан
|8
|0
|Нильссон Хокан
|7
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Лапуссен Лоик
|6
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Теклаб Хенок
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|3
|1
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Торунарига Джордан
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Тиссудали Тарик
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Гент
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
7
Юнион Сент-Жиллуаз
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Гент
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
28
24
Юнион Сент-Жиллуаз
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Гент
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
32
31
Голы по времени матча
Забито
33
17
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
1
3%
4
24%
1-15
8
24%
2
12%
16-30
11
33%
3
18%
31-45
4
12%
4
24%
46-60
4
12%
1
6%
61-75
5
15%
3
18%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
7%
1
5%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Забито
28
26
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
5
18%
1
4%
1-15
7
25%
3
12%
16-30
4
14%
8
31%
31-45
6
21%
7
27%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
3
11%
4
15%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
7%
5
24%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
5
36%
3
14%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
5
36%
4
19%
76-90
Забито
61
43
36 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
6
10%
5
12%
1-15
15
25%
5
12%
16-30
15
25%
11
26%
31-45
10
16%
11
26%
46-60
7
11%
4
9%
61-75
8
13%
7
16%
76-90
Пропущено
29
41
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
2
7%
6
15%
1-15
4
14%
8
20%
16-30
8
28%
7
17%
31-45
4
14%
6
15%
46-60
2
7%
6
15%
61-75
9
31%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1
Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2
Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Гент
Точный счет
2:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
3
7 раз 25%
1
5 раз 18%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
95
59
410
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
95
68
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
244
217
1513
1018
622
325
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|29
|21
|6
|2
|62 - 30
|69
|2.
|29
|18
|9
|2
|58 - 29
|63
|3.
|29
|14
|9
|6
|61 - 27
|51
|4.
|29
|14
|9
|6
|54 - 26
|51
|5.
|29
|12
|10
|7
|50 - 30
|46
|6.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|40 - 34
|44
|8.
|1:1
|29
|11
|11
|7
|48 - 38
|44
|9.
|0:1
|29
|9
|10
|10
|33 - 45
|37
|10.
|29
|7
|10
|12
|29 - 41
|31
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|13.
|29
|6
|8
|15
|33 - 47
|26
|14.
|1:0
|29
|7
|3
|19
|24 - 54
|24
|15.
|29
|5
|8
|16
|31 - 63
|23
|16.
|29
|5
|6
|18
|21 - 57
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|30 - 12
|36
|2.
|1:1
|15
|11
|3
|1
|34 - 16
|36
|3.
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|15
|8
|6
|1
|35 - 14
|30
|5.
|0:1
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|1:1
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|1:0
|15
|4
|2
|9
|15 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|1:1
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|17 - 32
|12
|11.
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|1:0
|14
|3
|1
|10
|9 - 26
|10
|13.
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9