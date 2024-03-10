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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
1:1
Конец матча
Гент
0'
3' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
21' Желтая карточка
Лапуссен Лоик
49' Желтая карточка
Торунарига Джордан
0:1
53' Гол
Геркенс Питер
1:1
65' Гол
Кастро-Монтес Алессио
90' Желтая карточка
Эккерт Айенса Деннис
90'+5
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
10
Лапуссен
Лоик
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
8
Геркенс
Питер
10
Тиссудали
Тарик
7
Хон
Хён-Сок
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Гент
5-3-2

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Гент

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
К
4:0
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
0:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 17 (1) 0.59
Нильссон Хокан 11 (4) 0.38
Эккерт Айенса Деннис 7 (3) 0.24
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.17
Лапуссен Лоик 5 0.17
Сайкс Росс 4 0.14
Кастро-Монтес Алессио 3 0.1
Родригес Кевин II 3 0.1
Терхо Каспер 3 0.1
Расмуссен Матиас 2 0.07
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 9 0.31
Кейперс Уго 6 (1) 0.21
Самуаз Матисс 5 0.17
Хон Хён-Сок 4 0.14
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.14
Геркенс Питер 3 0.1
Орбан Гифт 3 0.1
Гандельман Омри 2 0.07
Фофана Малик 2 0.07
Ватанабэ Цуёси 2 0.07
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Депуатр Лоран 1 0.03
Кандусс Исмаэль 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Фадига Ноа 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 9 0
Бёрджесс Кристиан 8 0
Нильссон Хокан 7 0
Макаллистер Кевин 6 0
Лапуссен Лоик 6 0
Амани Жан 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 5 0
Расмуссен Матиас 3 0
Морис Антони 1 1
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Сайкс Росс 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Терхо Каспер 1 0
Теклаб Хенок 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 3 1
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Торунарига Джордан 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Тиссудали Тарик 2 0
Кейперс Уго 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Гент
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
8
Юнион Сент-Жиллуаз
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Гент
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

28
24
Юнион Сент-Жиллуаз
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Гент
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

33
32

Голы по времени матча

Забито

34
18
20 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 19
1
3%
4
22%
1-15
8
24%
2
11%
16-30
11
32%
3
17%
31-45
4
12%
5
28%
46-60
5
15%
1
6%
61-75
5
15%
3
17%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
4
25%
4
19%
76-90

Забито

28
26
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
5
18%
1
4%
1-15
7
25%
3
12%
16-30
4
14%
8
31%
31-45
6
21%
7
27%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
3
11%
4
15%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
7%
5
24%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
5
36%
3
14%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
5
36%
4
19%
76-90

Забито

62
44
36 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 13
2 Не забивали 5
6
10%
5
11%
1-15
15
24%
5
11%
16-30
15
24%
11
25%
31-45
10
16%
12
27%
46-60
8
13%
4
9%
61-75
8
13%
7
16%
76-90

Пропущено

30
42
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
2
7%
6
14%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
8
27%
7
17%
31-45
5
17%
6
14%
46-60
2
7%
7
17%
61-75
9
30%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1
Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3
Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2
Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Гент

Точный счет

2:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:2
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
3
7 раз 24%
1
6 раз 21%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
1.5
9
5
5
10
2.5
4
10
2
13
3.5
2
12
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
4
9
5
1.5
6
9
5
9
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
25
4
21
8
1.5
15
14
10
19
2.5
6
23
3
26
3.5
2
27
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 29 21 6 2 62 - 30 69
2.
Андерлехт
 29 18 9 2 58 - 29 63
3.
Брюгге
 29 14 9 6 61 - 27 51
4.
Антверпен
 29 14 9 6 54 - 26 51
5.
Генк
 29 12 10 7 50 - 30 46
6.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
7.
Серкль Брюгге
 29 13 5 11 40 - 34 44
8.
Гент
 29 11 11 7 48 - 38 44
9.
Сент-Трейден
 29 9 10 10 33 - 45 37
10.
Стандард
 29 7 10 12 29 - 41 31
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 29 6 8 15 33 - 47 26
14.
Эйпен
 29 7 3 19 24 - 54 24
15.
РВДМ 47
 29 5 8 16 31 - 63 23
16.
Кортрейк
 29 5 6 18 21 - 57 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 11 3 1 34 - 16 36
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 15 8 6 1 35 - 14 30
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Генк
 15 6 6 3 28 - 17 24
9.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
10.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 15 4 2 9 15 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 15 5 5 5 19 - 20 20
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 15 2 6 7 17 - 32 12
11.
Стандард
 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
Эйпен
 14 3 1 10 9 - 26 10
13.
АХ Лёвен
 15 2 4 9 15 - 32 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Андерлехт Дольберг Каспер 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Лапуссен Лоик получил желтую карточку от судьи
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