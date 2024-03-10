Тур: 29. Стадион: Kehrwegstadion.
1:0
Перерыв
0'
1:0
10' ГолЭмон Рено
22' Желтая карточкаRune Paeshuyse
45' Желтая карточкаRobert-Jan Vanwesemael
Ход матча
10'
1:0
22'
35
Ламбер
Борис
18
Кейта
Амаду
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jan Kral
-
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Эйпен
Сент-Трейден
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 16 побед
35 матчей
31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.75
1.53
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.79
1.44
Среднее время на гол
50
62
Всего голов
62
52
Голов в среднем за матч
1.77
1.49
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.14
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.1
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.07
|Пантович Милош
|2
|0.07
|Палссон Виктор
|2
|0.07
|Эмон Рено
|2
|0.07
|Yentil van Genechten
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|13 (3)
|0.45
|Jarne Steuckers
|4
|0.14
|Ито Рётаро
|4
|0.14
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0.14
|Хасиока Даики
|2
|0.07
|Бока Эрик
|1
|0.03
|Mathias Delorge
|1
|0.03
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.03
|Harry Charsley
|1
|0.03
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Пантович Милош
|2
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Эмон Рено
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|7
|0
|Годо Бруно
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Jarne Steuckers
|1
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сент-Трейден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
14
Эйпен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сент-Трейден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
7
14
Эйпен
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)
Сент-Трейден
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
5
29%
29%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
31
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
11%
3
10%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
2
7%
8
26%
46-60
8
30%
30%
7
23%
61-75
6
22%
7
23%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
3
27%
7
50%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
6
25%
4
27%
76-90
Забито
26
31
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
2
8%
6
19%
1-15
6
23%
1
3%
16-30
2
8%
7
23%
31-45
6
23%
2
6%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
5
19%
12
39%
76-90
Пропущено
51
46
20 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
7
14%
4
9%
1-15
7
14%
3
7%
16-30
6
12%
9
20%
31-45
5
10%
10
22%
46-60
14
27%
9
20%
61-75
12
24%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0
Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0
Результаты матчей
Эйпен
Сент-Трейден
Точный счет
1:3
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:3
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
4:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
1
15 раз 54%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
113
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
226
424
721
226
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|29
|21
|6
|2
|62 - 30
|69
|2.
|29
|18
|9
|2
|58 - 29
|63
|3.
|29
|14
|9
|6
|61 - 27
|51
|4.
|29
|14
|9
|6
|54 - 26
|51
|5.
|29
|12
|10
|7
|50 - 30
|46
|6.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|40 - 34
|44
|8.
|1:1
|29
|11
|11
|7
|48 - 38
|44
|9.
|0:1
|29
|9
|10
|10
|33 - 45
|37
|10.
|29
|7
|10
|12
|29 - 41
|31
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|13.
|29
|6
|8
|15
|33 - 47
|26
|14.
|1:0
|29
|7
|3
|19
|24 - 54
|24
|15.
|29
|5
|8
|16
|31 - 63
|23
|16.
|29
|5
|6
|18
|21 - 57
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|30 - 12
|36
|2.
|1:1
|15
|11
|3
|1
|34 - 16
|36
|3.
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|15
|8
|6
|1
|35 - 14
|30
|5.
|0:1
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|1:1
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|10.
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|1:0
|15
|4
|2
|9
|15 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|1:1
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|17 - 32
|12
|11.
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|1:0
|14
|3
|1
|10
|9 - 26
|10
|13.
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9