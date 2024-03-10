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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Эйпен
1:0
Перерыв
Сент-Трейден
0'
1:0
10' Гол
Эмон Рено
22' Желтая карточка
Rune Paeshuyse
45' Желтая карточка
Robert-Jan Vanwesemael

Ход матча

10'
Эмон Рено
1:0
22'
Rune Paeshuyse
 
42'
Деом Жером
Кейта Амаду
 
45'
 
Robert-Jan Vanwesemael
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Эйпен
Ничья
Сент-Трейден
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Все Коэффициенты
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
3
Дэвидсон
Джейсон
6
Байе
Брандон
35
Ламбер
Борис
18
Кейта
Амаду
10
Чарльз-Кук
Риган
7
Нуху
Айзек
9
Эмон
Рено
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
2
Огава
Рёя
18
Jarne
Steuckers
15
Kahveh
Zahiroleslam
23
Harry
Charsley
Эйпен
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-3

История личных встреч

Эйпен
Сент-Трейден

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 16 побед

35 матчей

31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ТМК
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ТМС
2:2
ПДА
5:2
ТМК
2:3
ПДА
0:2
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:1
ПДА
4:1
ПДА
1:4
ПДА
3:1
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ПДА
4:4
ЛП
2:1
ЛП
4:2
БВЛ
1:0
ВД
1:0
БВЛ
3:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:3
БВЛ
0:3
БВЛ
1:2
БВЛ
0:0
БВЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
2ЙК
3:0
2ЙК
2:3

Голы

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.75
1.53

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.79
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

62
52

Голов в среднем за матч

1.77
1.49

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.14
Чарльз-Кук Риган 3 0.1
Gary Magnee 2 (1) 0.07
Пантович Милош 2 0.07
Палссон Виктор 2 0.07
Эмон Рено 2 0.07
Yentil van Genechten 2 0.07
Финнбогасон Альфред 1 0.03
Мёхвальд Кевин 1 0.03
Деом Жером 1 0.03
Кейта Амаду 1 0.03
Дэвидсон Джейсон 1 0.03
Jan Kral 1 0.03
Байе Брандон 1 0.03
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 13 (3) 0.45
Jarne Steuckers 4 0.14
Ито Рётаро 4 0.14
Kahveh Zahiroleslam 4 0.14
Хасиока Даики 2 0.07
Бока Эрик 1 0.03
Mathias Delorge 1 0.03
Фуджита Джоэл Чима 1 0.03
Harry Charsley 1 0.03
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Rune Paeshuyse 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Кейта Амаду 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Ламбер Борис 3 0
Gary Magnee 3 0
Деом Жером 1 1
Битумазала Натан 1 1
Пантович Милош 2 0
Филин Александр 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Байе Брандон 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Палссон Виктор 1 0
Эмон Рено 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 7 0
Годо Бруно 6 0
Койта Абубакари 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Harry Charsley 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Jarne Steuckers 1 0
Robert-Jan Vanwesemael 1 0

Результаты матчей

Эйпен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сент-Трейден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
14
Эйпен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сент-Трейден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

7
14
Эйпен
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)
Сент-Трейден
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
5
29%
29%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
31
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
11%
3
10%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
2
7%
8
26%
46-60
8
30%
30%
7
23%
61-75
6
22%
7
23%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
3
27%
7
50%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
6
25%
4
27%
76-90

Забито

26
31
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
2
8%
6
19%
1-15
6
23%
1
3%
16-30
2
8%
7
23%
31-45
6
23%
2
6%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
5
19%
12
39%
76-90

Пропущено

51
46
20 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
7
14%
4
9%
1-15
7
14%
3
7%
16-30
6
12%
9
20%
31-45
5
10%
10
22%
46-60
14
27%
9
20%
61-75
12
24%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0
Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0

Результаты матчей

Эйпен
Сент-Трейден

Точный счет

1:3
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:3
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
4:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
1
15 раз 54%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
1
13
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
22
6
4
24
1.5
7
21
2
26
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:1 29 21 6 2 62 - 30 69
2.
Андерлехт
 29 18 9 2 58 - 29 63
3.
Брюгге
 29 14 9 6 61 - 27 51
4.
Антверпен
 29 14 9 6 54 - 26 51
5.
Генк
 29 12 10 7 50 - 30 46
6.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
7.
Серкль Брюгге
 29 13 5 11 40 - 34 44
8.
Гент
 1:1 29 11 11 7 48 - 38 44
9.
Сент-Трейден
 0:1 29 9 10 10 33 - 45 37
10.
Стандард
 29 7 10 12 29 - 41 31
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 29 6 8 15 33 - 47 26
14.
Эйпен
 1:0 29 7 3 19 24 - 54 24
15.
РВДМ 47
 29 5 8 16 31 - 63 23
16.
Кортрейк
 29 5 6 18 21 - 57 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:1 15 11 3 1 34 - 16 36
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 15 8 6 1 35 - 14 30
5.
Сент-Трейден
 0:1 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 1:1 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Генк
 15 6 6 3 28 - 17 24
9.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
10.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 1:0 15 4 2 9 15 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:1 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 1:1 15 5 5 5 19 - 20 20
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 0:1 15 2 6 7 17 - 32 12
11.
Стандард
 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
Эйпен
 1:0 14 3 1 10 9 - 26 10
13.
АХ Лёвен
 15 2 4 9 15 - 32 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Андерлехт Дольберг Каспер 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
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Эйпен
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