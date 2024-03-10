Тур: 29. Стадион: Kehrwegstadion.
1:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЭмон Рено
22' Желтая карточкаRune Paeshuyse
45' Желтая карточкаRobert-Jan Vanwesemael
72' Желтая карточкаЭмон Рено
90' Желтая карточкаЛамбер Борис
90'+3
Ход матча
10'
1:0
22'
70'
72'
90'
35
Ламбер
Борис
18
Кейта
Амаду
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jan Kral
-
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Эйпен
Сент-Трейден
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 16 побед
35 матчей
31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.75
1.53
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.79
1.44
Среднее время на гол
50
62
Всего голов
62
52
Голов в среднем за матч
1.77
1.49
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.14
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.1
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.07
|Пантович Милош
|2
|0.07
|Палссон Виктор
|2
|0.07
|Эмон Рено
|2
|0.07
|Yentil van Genechten
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|13 (3)
|0.45
|Jarne Steuckers
|4
|0.14
|Ито Рётаро
|4
|0.14
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0.14
|Хасиока Даики
|2
|0.07
|Бока Эрик
|1
|0.03
|Mathias Delorge
|1
|0.03
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.03
|Harry Charsley
|1
|0.03
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Эмон Рено
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|7
|0
|Годо Бруно
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Jarne Steuckers
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сент-Трейден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
14
Эйпен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сент-Трейден
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
7
14
Эйпен
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)
Сент-Трейден
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
6%
5
29%
29%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
32
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
11%
4
13%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
2
7%
8
25%
46-60
8
30%
30%
7
22%
61-75
6
22%
7
22%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
3
27%
7
50%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
6
25%
4
27%
76-90
Забито
27
31
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
3
11%
6
19%
1-15
6
22%
1
3%
16-30
2
7%
7
23%
31-45
6
22%
2
6%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
5
19%
12
39%
76-90
Пропущено
51
47
20 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
7
14%
5
11%
1-15
7
14%
3
6%
16-30
6
12%
9
19%
31-45
5
10%
10
21%
46-60
14
27%
9
19%
61-75
12
24%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0
Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0
Результаты матчей
Эйпен
Сент-Трейден
Точный счет
1:3
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:3
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
1:0
5 раз 17%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
11 раз 38%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
1
15 раз 52%
0
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
113
312
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
114
113
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
227
425
722
227
326
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9