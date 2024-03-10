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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Байер Л
0:0
Первый тайм: 34'
Вольфсбург
0'
7' Желтая карточка
Герхардт Янник
12' Желтая карточка
Дженц Мориц
28' Вторая желтая карточка
Дженц Мориц

Ход матча

7'
 
Герхардт Янник
12'
 
Дженц Мориц
28'
 
Дженц Мориц
32'
 
Борнаув Себастьян
Винд Йонас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 125
Байер Л 96.8% (121)
X 3.2% (4)
Вольфсбург 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
Вольфсбург
9.40
5.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
2
Станишич
Йосип
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
25
Паласиос
Эсекиэль
19
Телла
Нейтан
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
5
Зесигер
Седрик
20
Баку
Ридле
31
Герхардт
Янник
27
Арнольд
Максимилиан
40
Паредес
Кевин
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
Байер Л
3-4-2-1
Вольфсбург
3-4-3

История личных встреч

Байер Л
Вольфсбург

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.94
1.61

Среднее время на гол

46
55

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.76

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

60
59

Голов в среднем за матч

1.71
1.69

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
53

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.4
Гримальдо Алехандро 9 0.36
Фримпонг Жереми 8 0.32
Вирц Флориан 5 0.2
Хофманн Йонас 4 0.16
Телла Нейтан 4 0.16
Та Джонатан 4 0.16
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.12
Шик Патрик 3 (1) 0.12
Адли Амин 2 0.08
Андрих Роберт 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Гложек Адам 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.36
Майер Ловро 4 (2) 0.16
Черны Вацлав 3 0.12
Меле Йоаким 2 0.08
Герхардт Янник 2 0.08
Лакруа Максанс 2 0.08
Паредес Кевин 2 0.08
Сванберг Маттиас 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Арнольд Максимилиан 1 0.04
Нмеча Лукас 1 0.04
Рожерио да Силва 1 0.04
Томаш Тьягу 1 0.04
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Адли Амин 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 8 0
Дженц Мориц 5 1
Лакруа Максанс 3 2
Сванберг Маттиас 6 0
Герхардт Янник 5 0
Меле Йоаким 5 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Баку Ридле 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Паредес Кевин 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Пейчинович Дженан 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Вольфсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
11
Байер Л
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

25
14
Байер Л
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Вольфсбург
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

26
25

Голы по времени матча

Забито

33
14
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
9%
3
21%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
5
15%
7
50%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
9
27%
3
21%
61-75
5
15%
1
7%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
6
29%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
8%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
24%
5
28%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
5
20%
2
11%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
27%
5
31%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Забито

58
32
24 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
5
9%
6
19%
1-15
8
14%
2
6%
16-30
11
19%
12
38%
31-45
10
17%
3
9%
46-60
14
24%
6
19%
61-75
10
17%
3
9%
76-90

Пропущено

19
37
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
5
26%
6
16%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
3
16%
7
19%
31-45
5
26%
4
11%
46-60
2
11%
10
27%
61-75
2
11%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2
Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Байер Л
Вольфсбург

Точный счет

3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
10 раз 42%
1
10 раз 42%
0
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
10
2
1.5
7
5
8
4
2.5
4
8
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
3
9
5
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
20
4
20
4
1.5
10
14
13
11
2.5
4
20
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 25 20 5 0 61 - 16 65
2.
Бавария
 Заявка 25 18 3 4 73 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 14 4 7 55 - 31 46
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
10.
Вердер
 Заявка 25 8 6 11 34 - 39 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 Заявка 25 6 9 10 45 - 49 27
13.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 25 6 8 11 30 - 39 26
14.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
15.
Бохум
 Заявка 25 5 10 10 30 - 52 25
16.
Кёльн
 Заявка 25 3 9 13 19 - 42 18
17.
Майнц
 Заявка 25 2 10 13 20 - 46 16
18.
Дармштадт
 Заявка 25 2 7 16 24 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
2.
Байер Л
 0:0 Заявка 13 10 3 0 34 - 7 33
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
3.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 13 2 4 7 12 - 23 10
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 30 (6)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Замена
    34'
    Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Йонаса Винда на поле вышел Себастьян Борнаув.
  • 33'
    Подача Станишича справа к дальней штанге получилась слишком сильной и высокой. Мяч покинул пределы поля.
  • Угловой
    32'
    Хозяева исполнили угловой удар. Та вверху не смог добраться до мяча.
  • 31'
    Инкапье слева сделал пас в штрафную площадь на Гримальдо. Алехандро переправил мяч в центр на Шика, который оказался не готов к приёму снаряда.
  • 30'
    Гримальдо справа со штрафного навесил к воротам, где Лакруа поднял мяч вверх, а затем руками сыграл Кастельс.
  • Жёлтая и сразу красная
    29'
    А вот и удаление! Дженц у угла штрафной площади наступил на ногу Шику и на этом завершил сегодняшнюю встречу. Гости остаются в меньшинстве.
  • Угловой
    28'
    Майер от углового флага навесил в центр штрафной площади. Хозяева мяч от ворот выбили.
  • 27'
    Баку справа вышел к воротам и пробил в дальний угол. Мяч от ноги соперника полетел за пределы поля.
  • Угловой
    26'
    Гости разыграли угловой удар. Подача справа к воротам перехвачена игроками "Байера".
  • Опасный момент
    25'
    Зесигер сыграл на подборе и с двадцати трёх метров пробил под перекладину. Градецки в прыжке отвёл угрозу от ворот.
  • Фол, нарушение
    24'
    Джака в центральном круге придержал руками Винда.
  • 23'
    Джака у штрафной площади сыграл на подборе и с двадцати пяти метров пробил выше ворот.
  • Штанга
    22'
    Слева прошёл заброс к воротам на Вирца, который в касание с восьми метров пробил в ближнюю штангу.
  • 21'
    Защита "Вольфсбурга" действует уверенно и все обостряющие передачи соперников вперёд перехватывает. Хозяева постепенно стараются сместить акцент атак на фланги.
  • 20'
    Заброс Гримальдо слева в центр штрафной площади также перехвачен соперниками.
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    • 19'
      Пас Паласиоса низом налево в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 18'
      Станишич справа с двадцати метров пробил точно в Кастельса. Голкипер "Вольфсбурга" уверенно поймал мяч.
    • 17'
      "Байер" много комбинирует и постепенно прижимает соперника к штрафной площади. Забросов к воротам и дальних ударов при этом нет.
    • Фол, нарушение
      16'
      Зесигер у центрального круга сбил Шика.
    • 15'
      Винд встретился с мячом у дальней штанги после навеса справа, но нанести удар по воротам Йонасу не удалось.
    • 14'
      Не всегда поспевают игроки "Вольфсбурга" за быстрыми соперниками и уже в дебюте встречи получили две жёлтых карточки. Высока вероятность не доиграть матч в полном составе у гостей.
    • Желтая карточка
      13'
      Дженц в центральном круге схватил руками за футболку Вирца и получил жёлтую карточку.
    • 12'
      Пас Вирца слева низом в штрафную площадь партнёров не нашёл. Мяч без борьбы достался Кастельсу.
    • 10'
      Получилось у гостей подержать мяч на чужой половине поля. Попытки прострелов низом в штрафную площадь с правого фланга завершились перехватами.
    • 9'
      "Вольфсбургу" пока не удаётся провести сколь-нибудь интересный выпад к чужой штрафной площади. Большинство потерь гостей случаются сразу за центральной линией поля.
    • 8'
      У Теллы не получилась подача справа. Мяч прилетел точно в руки Кастельсу.
    • Желтая карточка
      7'
      Герхардт в центре поля ударил по ногам Вирца и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 6'
      Гримальдо выступил распасовщиком на левом фланге, но заброса в штрафную площадь так никто и не сделал.
    • 5'
      "Вольфсбург" при перехвате мяча не торопится отправляться вперёд. Гости стараются разыгрывать мяч на своей половине поля.
    • 4'
      "Байер" настойчиво ищет пути к воротам соперников, а гости стараются перекрыть все опасные направления.
    • Угловой
      3'
      Хозяева исполнили первый угловой удар в матче. Игроки "Вольфсбурга" без проблем выбили мяч от ворот.
    • 2'
      "Байер" играет в чёрной форме с красным крестом спереди, "Вольфсбург" - в салатовой с белым треугольником на животе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "БайАрене"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Байер Л
    96.8% (122)
    Ничья
    3.2% (4)
    Вольфсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.23% (80)
    Меньше
    32.77% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    66.39% (79)
    Нет
    33.61% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    38.1% (48)
    2:0 Байер Л
    23.8% (30)
    3:1 Байер Л
    16.7% (21)
    1:0 Байер Л
    4.8% (6)
    3:2 Байер Л
    4% (5)
    4:0 Байер Л
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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