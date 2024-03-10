Тур: 25. Стадион: БайАрена. Главный судья: Зиберт Даниэль
0:0
Первый тайм: 34'
0'
7' Желтая карточкаГерхардт Янник
12' Желтая карточкаДженц Мориц
28' Вторая желтая карточкаДженц Мориц
Ход матча
12'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
19
Телла
Нейтан
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
25
Дженц
Мориц
20
Баку
Ридле
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроНападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Байер Л
Вольфсбург
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.94
1.61
Среднее время на гол
46
55
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.76
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
60
59
Голов в среднем за матч
1.71
1.69
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
52
53
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.4
|Гримальдо Алехандро
|9
|0.36
|Фримпонг Жереми
|8
|0.32
|Вирц Флориан
|5
|0.2
|Хофманн Йонас
|4
|0.16
|Телла Нейтан
|4
|0.16
|Та Джонатан
|4
|0.16
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.12
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.12
|Адли Амин
|2
|0.08
|Андрих Роберт
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Джака Гранит
|1
|0.04
|Гложек Адам
|1
|0.04
|Станишич Йосип
|1
|0.04
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.36
|Майер Ловро
|4 (2)
|0.16
|Черны Вацлав
|3
|0.12
|Меле Йоаким
|2
|0.08
|Герхардт Янник
|2
|0.08
|Лакруа Максанс
|2
|0.08
|Паредес Кевин
|2
|0.08
|Сванберг Маттиас
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.04
|Нмеча Лукас
|1
|0.04
|Рожерио да Силва
|1
|0.04
|Томаш Тьягу
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Фримпонг Жереми
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Адли Амин
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|Дженц Мориц
|5
|1
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Герхардт Янник
|5
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Вольфсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
11
Байер Л
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
25
14
Байер Л
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Вольфсбург
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
26
25
Голы по времени матча
Забито
33
14
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
9%
3
21%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
5
15%
7
50%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
9
27%
3
21%
61-75
5
15%
1
7%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
6
29%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
8%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
24%
5
28%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
5
20%
2
11%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
27%
5
31%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Забито
58
32
24 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
5
9%
6
19%
1-15
8
14%
2
6%
16-30
11
19%
12
38%
31-45
10
17%
3
9%
46-60
14
24%
6
19%
61-75
10
17%
3
9%
76-90
Пропущено
19
37
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
5
26%
6
16%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
3
16%
7
19%
31-45
5
26%
4
11%
46-60
2
11%
10
27%
61-75
2
11%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2
Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2
Результаты матчей
Байер Л
Вольфсбург
Точный счет
3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
10 раз 42%
1
10 раз 42%
0
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
102
75
84
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
204
204
1014
1311
420
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|25
|20
|5
|0
|61 - 16
|65
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|55 - 31
|46
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|44 - 47
|33
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|34 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|30 - 39
|26
|14.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|30 - 52
|25
|16.
|Заявка
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|2.
|0:0 Заявка
|13
|10
|3
|0
|34 - 7
|33
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Байер Л
96.8% (122)
Ничья
3.2% (4)
Вольфсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.23% (80)
Меньше
32.77% (39)
Обе команды забьют
Да
66.39% (79)
Нет
33.61% (40)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
38.1% (48)
2:0 Байер Л
23.8% (30)
3:1 Байер Л
16.7% (21)
1:0 Байер Л
4.8% (6)
3:2 Байер Л
4% (5)
4:0 Байер Л
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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