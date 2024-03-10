Майер от углового флага навесил в центр штрафной площади. Хозяева мяч от ворот выбили.

А вот и удаление! Дженц у угла штрафной площади наступил на ногу Шику и на этом завершил сегодняшнюю встречу. Гости остаются в меньшинстве.

Гримальдо справа со штрафного навесил к воротам, где Лакруа поднял мяч вверх, а затем руками сыграл Кастельс.

Инкапье слева сделал пас в штрафную площадь на Гримальдо. Алехандро переправил мяч в центр на Шика, который оказался не готов к приёму снаряда.

Хозяева исполнили угловой удар. Та вверху не смог добраться до мяча.

Подача Станишича справа к дальней штанге получилась слишком сильной и высокой. Мяч покинул пределы поля.

Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Йонаса Винда на поле вышел Себастьян Борнаув.

Заброс Гримальдо слева в центр штрафной площади также перехвачен соперниками.

Защита "Вольфсбурга" действует уверенно и все обостряющие передачи соперников вперёд перехватывает. Хозяева постепенно стараются сместить акцент атак на фланги.

Слева прошёл заброс к воротам на Вирца, который в касание с восьми метров пробил в ближнюю штангу.

Джака у штрафной площади сыграл на подборе и с двадцати пяти метров пробил выше ворот.

Зесигер сыграл на подборе и с двадцати трёх метров пробил под перекладину. Градецки в прыжке отвёл угрозу от ворот.

Баку справа вышел к воротам и пробил в дальний угол. Мяч от ноги соперника полетел за пределы поля.

19' Пас Паласиоса низом налево в штрафную площадь соперники перехватили.

18' Станишич справа с двадцати метров пробил точно в Кастельса. Голкипер "Вольфсбурга" уверенно поймал мяч.

17' "Байер" много комбинирует и постепенно прижимает соперника к штрафной площади. Забросов к воротам и дальних ударов при этом нет.

16' Зесигер у центрального круга сбил Шика.

15' Винд встретился с мячом у дальней штанги после навеса справа, но нанести удар по воротам Йонасу не удалось.

14' Не всегда поспевают игроки "Вольфсбурга" за быстрыми соперниками и уже в дебюте встречи получили две жёлтых карточки. Высока вероятность не доиграть матч в полном составе у гостей.

13' Дженц в центральном круге схватил руками за футболку Вирца и получил жёлтую карточку.

12' Пас Вирца слева низом в штрафную площадь партнёров не нашёл. Мяч без борьбы достался Кастельсу.

10' Получилось у гостей подержать мяч на чужой половине поля. Попытки прострелов низом в штрафную площадь с правого фланга завершились перехватами.