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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Вольфсбург
Прогнозы 44
Байер Л 97.7% (43)
X 2.3% (1)
Вольфсбург 0% (0)
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Байер Л
Вольфсбург

История личных встреч

Байер Л
Вольфсбург

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.94
1.61

Среднее время на гол

46
55

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.76

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

60
59

Голов в среднем за матч

1.71
1.69

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
53

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.42
Гримальдо Алехандро 9 0.38
Фримпонг Жереми 8 0.33
Вирц Флориан 5 0.21
Хофманн Йонас 4 0.17
Телла Нейтан 4 0.17
Та Джонатан 4 0.17
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.13
Шик Патрик 3 (1) 0.13
Адли Амин 2 0.08
Андрих Роберт 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Гложек Адам 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.38
Майер Ловро 4 (2) 0.17
Черны Вацлав 3 0.13
Меле Йоаким 2 0.08
Герхардт Янник 2 0.08
Лакруа Максанс 2 0.08
Паредес Кевин 2 0.08
Сванберг Маттиас 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Арнольд Максимилиан 1 0.04
Нмеча Лукас 1 0.04
Рожерио да Силва 1 0.04
Томаш Тьягу 1 0.04
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Адли Амин 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 8 0
Лакруа Максанс 3 2
Сванберг Маттиас 6 0
Меле Йоаким 5 0
Вранкс Астер 5 0
Герхардт Янник 4 0
Зесигер Седрик 4 0
Дженц Мориц 4 0
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Баку Ридле 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Паредес Кевин 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Пейчинович Дженан 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Вольфсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
11
Байер Л
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

25
14
Байер Л
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Вольфсбург
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

26
25

Голы по времени матча

Забито

33
14
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
9%
3
21%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
5
15%
7
50%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
9
27%
3
21%
61-75
5
15%
1
7%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
6
29%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
8%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
24%
5
28%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
5
20%
2
11%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
27%
5
31%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Забито

58
32
24 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
5
9%
6
19%
1-15
8
14%
2
6%
16-30
11
19%
12
38%
31-45
10
17%
3
9%
46-60
14
24%
6
19%
61-75
10
17%
3
9%
76-90

Пропущено

19
37
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
5
26%
6
16%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
3
16%
7
19%
31-45
5
26%
4
11%
46-60
2
11%
10
27%
61-75
2
11%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2
Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Байер Л
Вольфсбург

Точный счет

3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
10 раз 42%
1
10 раз 42%
0
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
10
2
1.5
7
5
8
4
2.5
4
8
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
3
9
5
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
20
4
20
4
1.5
10
14
13
11
2.5
4
20
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 24 16 2 6 55 - 31 50
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Вердер
 Заявка 24 8 6 10 33 - 37 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Унион Берлин
 Заявка 24 7 4 13 23 - 39 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
15.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
16.
Кёльн
 Заявка 24 3 8 13 16 - 39 17
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
9.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 20 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Штутгарт Каразор Атакан 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.2% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Байер Л 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Вольфсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Вольфсбург
    9.10
    5.90
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    9.10
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    Прогнозы на матч Байер Л - Вольфсбург

    Исход игры
    Байер Л
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Вольфсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.42% (32)
    Меньше
    25.58% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    43.2% (19)
    3:1 Байер Л
    22.7% (10)
    2:0 Байер Л
    18.2% (8)
    1:0 Байер Л
    4.5% (2)
    3:2 Байер Л
    4.5% (2)
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