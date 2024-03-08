Тур: 25. Стадион: БайАрена.
Позже
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Вольфсбург
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.94
1.61
Среднее время на гол
46
55
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.76
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
60
59
Голов в среднем за матч
1.71
1.69
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
52
53
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.42
|Гримальдо Алехандро
|9
|0.38
|Фримпонг Жереми
|8
|0.33
|Вирц Флориан
|5
|0.21
|Хофманн Йонас
|4
|0.17
|Телла Нейтан
|4
|0.17
|Та Джонатан
|4
|0.17
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.13
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.13
|Адли Амин
|2
|0.08
|Андрих Роберт
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Джака Гранит
|1
|0.04
|Гложек Адам
|1
|0.04
|Станишич Йосип
|1
|0.04
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.38
|Майер Ловро
|4 (2)
|0.17
|Черны Вацлав
|3
|0.13
|Меле Йоаким
|2
|0.08
|Герхардт Янник
|2
|0.08
|Лакруа Максанс
|2
|0.08
|Паредес Кевин
|2
|0.08
|Сванберг Маттиас
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.04
|Нмеча Лукас
|1
|0.04
|Рожерио да Силва
|1
|0.04
|Томаш Тьягу
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Фримпонг Жереми
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Адли Амин
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Герхардт Янник
|4
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Дженц Мориц
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Вольфсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
11
Байер Л
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Вольфсбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
25
14
Байер Л
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Вольфсбург
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
26
25
Голы по времени матча
Забито
33
14
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
9%
3
21%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
5
15%
7
50%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
9
27%
3
21%
61-75
5
15%
1
7%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
6
29%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
8%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
24%
5
28%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
5
20%
2
11%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
27%
5
31%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Забито
58
32
24 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
5
9%
6
19%
1-15
8
14%
2
6%
16-30
11
19%
12
38%
31-45
10
17%
3
9%
46-60
14
24%
6
19%
61-75
10
17%
3
9%
76-90
Пропущено
19
37
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
5
26%
6
16%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
3
16%
7
19%
31-45
5
26%
4
11%
46-60
2
11%
10
27%
61-75
2
11%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2
Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2
Результаты матчей
Байер Л
Вольфсбург
Точный счет
3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:3
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
10 раз 42%
1
10 раз 42%
0
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
102
75
84
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
204
204
1014
1311
420
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|61 - 16
|64
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|55 - 31
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|48 - 30
|44
|5.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|53 - 31
|43
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 44
|33
|8.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|33 - 37
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 42
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|42 - 46
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|16.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|16 - 39
|17
|17.
|Заявка
|24
|2
|10
|12
|19 - 38
|16
|18.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|24 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|20 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|8
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л - Вольфсбург
Исход игры
Байер Л
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Вольфсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
74.42% (32)
Меньше
25.58% (11)
Обе команды забьют
Да
74.42% (32)
Нет
25.58% (11)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
43.2% (19)
3:1 Байер Л
22.7% (10)
2:0 Байер Л
18.2% (8)
1:0 Байер Л
4.5% (2)
3:2 Байер Л
4.5% (2)
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