Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
0:0
Второй тайм: 78'
0'
43' Желтая карточкаЭррера Аарон
51' Желтая карточкаСтрауд Джаред
55' Желтая карточкаАкоста Лусиано
56' Желтая карточкаКлих Матеуш
72' Желтая карточкаСантуш Педру
Ход матча
43'
51'
55'
56'
72'
21
Миазга
Мэтт
14
Келлер
Кипп
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.75
Среднее время на гол
135
51
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.3
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
60
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робинсон Майлз
|1
|0.33
|Бупендза Аарон
|1
|0.33
|Акоста Лусиано
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|3
|1
|Флетчер Кристиан
|1
|0.33
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.33
|Эррера Аарон
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Conner Antley
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубо Юя
|1
|0
|Акоста Лусиано
|1
|0
|Нвободо Обинна
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|2
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Эррера Аарон
|2
|0
|Страуд Джаред
|2
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0
Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0
Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0
Результаты матчей
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|3
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|3
|Интер Майами
|Суарес Луис
|2 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|2
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|2