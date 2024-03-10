  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:0
Второй тайм: 78'
Ди Си Юнайтед
0'
43' Желтая карточка
Эррера Аарон
51' Желтая карточка
Страуд Джаред
55' Желтая карточка
Акоста Лусиано
56' Желтая карточка
Клих Матеуш
72' Желтая карточка
Сантуш Педру
18
Челентано
Роман
12
Робинсон
Майлз
21
Миазга
Мэтт
14
Келлер
Кипп
2
Пауэлл
Альвас
23
Luca
Orellano
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
11
Бэрд
Кори
17
Сантос
Сержио
II
24
Боно
Александер
22
Эррера
Аарон
3
Бартлетт
Лукас
97
Маквей
Кристофер
7
Сантуш
Педру
4
Пелтола
Матти
43
Клих
Матеуш
8
Страуд
Джаред
10
Gabriel
Pirani
25
Хопкинс
Джексон
11
Дахоме
Кристиан
Цинциннати
3-4-1-2
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Ди Си Юнайтед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
3:0
М
2:1
М
2:5
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
1:2
М
0:0
М
0:0
М
1:4

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.3
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
60

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робинсон Майлз 1 0.33
Бупендза Аарон 1 0.33
Акоста Лусиано 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 3 1
Флетчер Кристиан 1 0.33
Клих Матеуш 1 (1) 0.33
Эррера Аарон 0 0
Сантуш Педру 0 0
Conner Antley 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубо Юя 1 0
Акоста Лусиано 1 0
Нвободо Обинна 1 0
Буха Павел 1 0
Бэрд Кори 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 2 0
Клих Матеуш 2 0
Эррера Аарон 2 0
Страуд Джаред 2 0
Флетчер Кристиан 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0
Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0
Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0

Результаты матчей

Цинциннати
Ди Си Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Ванкувер Уайткэпс
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 3 1 1 1 5 - 4 4
6.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Лос-Анджелес
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Остин
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 2 - 7 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Торонто
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Нэшвилл
 2:1 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Цинциннати
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Чикаго Файр
 3 0 1 2 4 - 6 1
13.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 1 - 5 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Коламбус Крю
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Нэшвилл
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Цинциннати
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Колорадо Рэпидс
 2 1 0 1 3 - 5 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лос-Анджелес
 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Цинциннати
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Нэшвилл
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 3
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
  • 55'
    Акоста Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Страуд Джаред получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Эррера Аарон получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Нвободо Обинна уходит с поля. Пинту Малик выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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Цинциннати
Ничья
Ди Си Юнайтед
3.00
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3.85
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5.10
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Цинциннати
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