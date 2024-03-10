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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
2:1
Второй тайм: 79'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Йовелич Деян
39' Желтая карточка
Йервуд Дрю
42' Желтая карточка
Касерес Мартин
1:0
54' Пенальти
Банбери Тил
2:0
58' Гол
Йервуд Дрю
2:1
67' Гол
Пуч Рикард
30
Паникко
Эллиот
44
Коллман
Брент
5
Махер
Джек
22
Бауэр
Джош
19
Мьюл
Алекс
27
Анунга
Брайан
16
Йервуд
Дрю
6
Сейдич
Амар
23
Вашингтон
Тейлор
17
Гейнс
Маккинзи
12
Банбери
Тил
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
4
Ёсида
Мая
22
Касерес
Мартин
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
7
Фагундес
Диего
Нэшвилл
3-5-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банбери Тил 2 (2) 0.67
Йервуд Дрю 1 0.33
Гейнс Маккинзи 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 2 0.67
Пуч Рикард 2 0.67
Пейнтсил Джозеф 1 0.33
Дельгадо Марко 0 0
Ёсида Мая 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 1 0
Йервуд Дрю 1 0
Дэвис Шон II 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельгадо Марко 2 1
Касерес Мартин 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Нэшвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Нэшвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0

Результаты матчей

Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Ванкувер Уайткэпс
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 3 1 1 1 5 - 4 4
6.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Лос-Анджелес
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Остин
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 2 - 7 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Коламбус Крю
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Торонто
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Нэшвилл
 2:1 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Цинциннати
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Шарлотт
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Чикаго Файр
 3 0 1 2 4 - 6 1
13.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 1 - 5 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Коламбус Крю
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Нэшвилл
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Цинциннати
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Колорадо Рэпидс
 2 1 0 1 3 - 5 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лос-Анджелес
 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Цинциннати
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Нэшвилл
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 3
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Касерес Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Йервуд Дрю получил желтую карточку от судьи
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    • 18'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Йовелич Деян пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
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    Ничья
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