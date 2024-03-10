Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
2:2
Конец матча
0'
0:0
18' Не забитый пенальтиЙовелич Деян
39' Желтая карточкаЙервуд Дрю
42' Желтая карточкаКасерес Мартин
1:0
54' ПенальтиБанбери Тил
2:0
58' ГолЙервуд Дрю
2:1
67' ГолПуч Рикард
2:2
82' ГолЙовелич Деян
89' Желтая карточкаПуч Рикард
90' Желтая карточкаШаффельбург Джейкоб
90'+10
Ход матча
18'
0:0
39'
42'
46'
54'
1:0
58'
2:0
67'
2:1
82'
2:2
89'
22
Бауэр
Джош
19
Мьюл
Алекс
16
Йервуд
Дрю
12
Банбери
Тил
10
Пуч
Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
30 Gino Vivi
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банбери Тил
|2 (2)
|0.67
|Йервуд Дрю
|1
|0.33
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|3
|1
|Пуч Рикард
|2
|0.67
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.33
|Дельгадо Марко
|0
|0
|Ауде Хулиан
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|1
|0
|Йервуд Дрю
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Касерес Мартин
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Нэшвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Нэшвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0
Результаты матчей
Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|3
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|2
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|2