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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Ноттингем Форест
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 45
Ноттингем Форест 2.2% (1)
X 4.4% (2)
Манчестер Юнайтед 93.3% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.45
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3.80
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3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
КЛ
0:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 0.25
Данило Ларанжера 1 0.25
Ориги Дивок 1 0.25
Гиббс-Уайт Морган 1 0.25
Домингес Николас 1 0.25
Омобамиделе Эндрю 1 0.25
Йейтс Райан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 2 (1) 1
Антони 1 0.5
Далот Диогу 1 0.5
Хёйлунн Расмус 1 0.5
Майну Кобби 1 0.5
Рэшфорд Маркус 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йейтс Райан 2 0
Домингес Николас 2 0
Вуд Крис 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Ноттингем Форест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1
Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
1
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
Ковентри
Мейдстон Юнайтед
Борнмут
Лестер
Блэкберн
Ньюкасл
Лутон Таун
Манчестер Сити
Челси
Лидс
Вулверхэмптон
Брайтон
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Саутгемптон
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 45
    Ноттингем Форест 2.2% (1)
    X 4.4% (2)
    Манчестер Юнайтед 93.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.45
    Реклама, pari.ru
    3.80
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    3.55
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    2.2% (1)
    Ничья
    4.4% (2)
    Манчестер Юнайтед
    93.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    57.8% (26)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    17.8% (8)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    6.7% (3)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    6.7% (3)
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    Ноттингем Форест
    Манчестер Юнайтед
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